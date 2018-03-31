Тема дня: Задержание миллиардера Магомедова
Политологи: задержание миллиардера Магомедова ставит в двусмысленное положение премьера Медведева
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Политологи: задержание миллиардера Магомедова ставит в двусмысленное положение премьера Медведева 16:58Совладельца «Суммы» традиционно связывают с премьер-министром, говорят эксперты
Следователи просят суд арестовать миллиардера Зиявудина Магомедова 13:19
Следствие подозревает миллиардера Зиявудина Магомедова в хищении бюджетных средств 14:34
The Bell узнал о задержании гендиректора «Суммы» и брата Зиявудина Магомедова 12:47
СМИ сообщили о задержании миллиардера Зиявудина Магомедова на 48 часов 12:04
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Под Воскресенском протестующие перекрыли федеральную трассу

Ведомости
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Рядом с подмосковным городом Воскресенском протестующие против строительства мусоросжигательного завода перекрыли федеральную трассу М5, рассказали «Ведомостям» участники акции. В результате перекрытия на трассе образовалась пробка.

Акция началась около 10 часов утра, люди не перекрывают трассу, а просто ходят по пешеходному переходу, говорит местная активистка Наталья Самойлова. Всего в акции принимает участие от 20 до 50 человек, люди сменяют друг друга. Основная цель этой акции, говорит активистка, – не допустить проезда «Камазов» с песком к месту строительства мусоросжигательного завода на границе Воскресенского района. Жители считают, что строительство завода началось незаконно, говорит Самойлова.

Это уже не первая акция жителей Воскресенского района против строительства мусоросжигательного завода. Люди протестуют уже больше полугода, они периодически перекрывают дорогу к месту строительства завода в селе Свистягино.

В июле прошлого года конкурс на строительство мусоросжигательного завода выиграла структура «Ростеха» – «Рт-инвест» (на 25,01% принадлежит самому «Ростеху», на 74,99% – «Царицын капиталу» Андрея Шипелова).

Жители протестуют, потому что считают строительство этого завода незаконным – объект строится на земле не соответствующей категории, и решение о его строительстве не согласовывалось с местными жителями, говорит Самойлова. «Первая категория опасности, на наш взгляд, требует максимального соблюдения законодательства на самых ранних этапах строительства таких объектов. То, что мы наблюдаем сегодня, – тотальное нарушение законодательства, – говорит она. – Российское законодательство предусматривает согласование строительства таких объектов с учетом мнения жителей. Оно тотально игнорируется».

Представитель «Ростеха» не смог оперативно предоставить комментарий.

10 крупнейших свалок Подмосковья

Политика
Новости

Защита попросила отпустить совладельца «Суммы» под залог в 2,5 млрд рублей

Ведомости
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Защита совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, задержанного по подозрению в крупных хищениях бюджетных средств, в Тверском суде Москвы попросила отпустить его под домашний арест или оставить на свободе под залог в размере 2,5 млрд руб. В такую же сумму, как заметил адвокат Магомедова, следствие оценивает ущерб по делу, передает корреспондент «Ведомостей».

«Мой подзащитный готов предоставить эту сумму в виде залога», - сказал адвокат.

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Политика
Новости

МВД Британии объяснило проверку самолета «Аэрофлота» в Лондоне

Ведомости
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Проверка самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту – это «рутинная процедура пограничной службы», заявил заместитель главы МВД Великобритании Бен Уоллес. По его словам, подобные проверки направлены «на защиту Великобритании от организованной преступности и тех, кто пытается привезти наносящие вред вещества, такие как наркотики или огнестрельное оружие».

«После того как эти проверки были проведены, самолету было разрешено продолжить выполнение рейса», – подчеркнул Уоллес (цитата Reuters).

В пятницу «Аэрофлот» сообщил, что сотрудники британской полиции и таможни без объяснения причин провели досмотр лайнера авиакомпании в аэропорту «Хитроу». Служба столичной полиции Великобритании опровергла информацию о том, что обыск проводили лондонские полицейские. Министерство иностранных дел Британии сообщило, что российский самолет обследовали сотрудники таможни.

Посол России в Лондоне направил в британский МИД ноту с требованием разъяснить цель проверки, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Запрос о причинах проверки российского самолета также направит координационный центр по авиабезопасности России, сообщил Минтранс. «В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета неправомерными, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков», – говорится в сообщении ведомства. 

Политика
Новости

Захарова сообщила об увеличении числа высылаемых британских дипломатов

Ведомости
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Россию могут покинуть более 50 сотрудников британских дипломатических представительств, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она напомнила, что Лондон после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля выслал 23 российских дипломата. Москва в ответ приняла решение выслать такое же число сотрудников британского посольства. После этого Лондон «провел кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран», добавила Захарова.

В ответ на это Москва потребовала от британской стороны в течение месяца сократить количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств в России так, чтобы оно соответствовало числу российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в Британии.

«Другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом - более 50 человек в пользу британской стороны», – написала Захарова в Facebook.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. Лондон обвинил Россию в причастности к покушению на Скрипалей. Москва отвергает обвинения, заявляя, что британская сторона не представила никаких доказательств. 

Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

Политика
Новости

Суд арестовал начальника строительной инспекции Кузбасса по делу о пожаре в ТРЦ

Ведомости
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Центральный районный суд Кемерова арестовал до 25 мая начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, сообщает «Интерфакс». Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, Комкова не приняла мер по пресечению эксплуатации торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», который был построен без разрешения на строительство.

В суде следователь рассказал, что Комкова после пожара пыталась скрыться. Она была задержана в Москве и доставлена в Кемерово принудительно. Чиновница опровергла это заявление, рассказав, что уехала в Москву, чтобы показаться врачу после стресса, вызванного трагедией.

«У меня был нервный срыв, переживала, как и весь город. Если бы сказали, что будут вызывать для дачи показаний, я бы осталась. Не вижу ничего противозаконного», – сказал Комкова.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. По окончательным данным МЧС, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

По делу о пожаре ранее были арестованы шесть человек: управляющая «Зимней вишней» Надежда Судденок, гендиректор Кемеровского кондитерского комбината Юлия Богданова, технический директор комбината Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, сотрудник этой компании Александр Никитин и охранник Сергей Антюшин.

В Москве и Петербурге тысячи людей почтили память погибших в Кемерове

Бизнес
Новости

The Bell узнал о задержании гендиректора «Суммы» и брата Зиявудина Магомедова

Ведомости
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Вместе с совладельцем «Суммы» Зиявудином Магомедовым задержаны генеральный директор группы Лейла Маммедзаде и брат бизнесмена Магомед Магомедов, сообщает The Bell со ссылкой на источники, знакомые с миллиардером. Один из собеседников рассказал, что Магомедов должен был в пятницу вылететь в США.

Пресс-секретарь «Суммы» на просьбу прокомментировать эту информацию сказал «Ведомостям», что у него пока нет новой информации.

Ранее стало известно, что Зиявудин Магомедов задержан на 48 часов. Об этом сообщили РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В пятницу вечером пресс-секретарь «Суммы» рассказал «Ведомостям», что сотрудники правоохранительных органов провели беседу с Магомедовым, однако причину следственных действий назвать затруднился.

Претензии к совладельцу группы «Сумма» могут быть связаны со строительством в Калининграде стадиона к чемпионату мира по футболу. 

Технологии
Новости

Правительство выделило 3 млрд рублей на развитие цифровой экономики

Ведомости
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 3 млрд руб. на реализацию программы «Цифровая экономика». Документ опубликован на сайте правительства. Средства выделены из резервного фонда правительства.

Программа «Цифровая экономика» была утверждена в июле 2017 г., она включает в себя несколько направлений: информационная инфраструктура, формирование исследовательских компетенций и технологических заделов и информационная безопасность.

Согласно документу средства разделены между несколькими компаниями и ведомствами, отвечающими за реализацию программы. Так, госкорпорация «Росатом» получит 505 млн руб., Минкомсвязи – 1,95 млрд руб., ФСБ – 3 млн руб., Минтранс – 15 млн руб., Минэкономразвития – 15,5 млн руб., управделами президента – 134,5 млн руб., Росреестр – 399,6 млн руб., Минпромторг – 13,6 млн руб.

Программа «Цифровая экономика», рассчитанная до 2024 г., направлена на создание в России полноценной цифровой среды, говорил ранее Медведев. Она призвана обеспечить поддержку таких технологий, как большие данные, квантовые компьютеры, новые производственные методы, искусственный интеллект, пояснял премьер.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

Политика
Новости

Суд арестовал гендиректора компании – собственника ТРЦ «Зимняя вишня»

Ведомости
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Заводский районный суд Кемерова арестовал Юлию Богданову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которому принадлежало здание сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Богданова останется под стражей до 25 мая, передает «РИА Новости».

Суд посчитал, что Богданова, находясь на свободе, может скрыться от следствия или принять меры по сокрытию следов преступления и оказать давление на свидетелей.

Богданову обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. По версии следствия, гендиректор не раз получала от сотрудников ТРЦ сообщения о нарушениях противопожарных мер, но ничего не сделала, чтобы это исправить. Обвиняемая намерена обжаловать решение суда.

Ранее суд арестовал управляющую «Зимней вишней» Надежду Судденок, технического директора Кемеровского кондитерского комбината Георгия Соболева, руководителя компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра Никитина и охранника Сергея Антюшина.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. По окончательным данным МЧС, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. 

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

Финансы
Новости

«Сафмар» опроверг сообщения о продаже акций страховой компании ВСК

Ведомости
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Группа «Сафмар» не планирует выходить из капитала страховой компании ВСК. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель «Сафмар финансовые инвестиции» и представитель самой ВСК.

Группа через «Сафмар финансовые инвестиции» владеет 49% ВСК. В пятницу «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Сафмар» предложил страховщику вернуть его пакет акций (был куплен в середине 2016 г.) и получить за него денежные средства. Группа вынуждена продать акции, чтобы вернуть Центробанку часть средств, потраченных регулятором на санацию Бинбанка, сказал источник агентства. По его словам, контроль в бизнесе ВСК после сделки с «Сафмаром» остается у Сергея Цикалюка. Сергей Цикалюк сейчас является основным владельцем ВСК и одновременно председателем совета директоров.

Представитель «Сафмар финансовые инвестиции» вложения в ВСК считает стратегической инвестицией и оценивает ее как очень успешную. «Бизнес-модель холдинга — объединение и синергия диверсифицированных небанковских финансовых активов», — подчеркивает он, отмечая, что ВСК является одним из самых эффективных страховщиков в России, который в прошлом году получил рекордную прибыль.

Чистая прибыль группы ВСК в 2017 г. выросла в 1,4 раза до 6,6 млрд руб., следует из сообщения страховщика. «Видно, что есть все возможности для развития этого успеха», — добавляет представитель группы.

В сентябре 2017 г. ЦБ объявил о санации Бинбанка, вместе с ним в Фонд консолидации банковского сектора были переданы Рост-банк, «Бинбанк диджитал» и Уралприватбанк. При этом пенсионный, страховой бизнес и иные финансовые активы группы «Сафмар» под санацию не попали. «Их связь с банками группы "Бин" не столь большая», — говорил тогда зампред ЦБ Василий Поздышев (цитата по «Интерфаксу»).

В марте 2018 г. ЦБ докапитализировал Бинбанк почти на 57 млрд руб. и стал его новым собственником.

Бизнес
Новости

Moody's понизило прогноз по рейтингам Coca-Cola до негативного

Ведомости
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Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг Coca-Cola Company на уровне Aa3, краткосрочный — на уровне Prime-1, говорится в сообщении агентства. При этом прогноз по рейтингам изменен со стабильного на негативный. В сообщении говорится, что решение принималось на основе финансовых результатов Coca-Cola за 2017 г.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Coca-Cola в 2017 г. снизилась на 80% до $1,25 млрд, выручка упала на 15% до $35,4 млрд. При этом в IV квартале 2017 г. компания получила чистый убыток в размере $2,75 млн против прибыли годом ранее.

На чистую прибыль компании повлияли продолжающиеся перемены в структуре бизнеса, говорилось в сообщении Coca-Cola. Тем не менее компания показала рост других операционных показателей, отмечалось в нем. 

Политика
Новости

МИД сообщил о попытках спецслужб США завербовать российских дипломатов

Ведомости
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После объявления о высылке 60 российских дипломатов из США американские спецслужбы предпринимают попытки вступить с ними в контакт, заявило Министерство иностранных дел России.

«Имела место целая серия возмутительных эпизодов, когда тем, кого Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить "помощь" — и не просто так, а за негласные отношения "на взаимовыгодной основе". Наших коллег буквально атакуют такими предложениями», — говорится в комментарии МИДа.

В министерстве считают, что спецслужбы пытаются воспользоваться непростым для российских дипломатов моментом, и это выглядит «цинично и отвратительно». «Все подобные случаи мы тщательно фиксируем и делаем выводы», — заключили в МИДе.

26 марта из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля администрация президента США решила выслать из страны 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников постоянного представительства при ООН, и закрыть генконсульство России в Сиэтле.

29 марта МИД объявил, что Россия вышлет аналогичное число американских дипломатов и закроет генконсульство США в Петербурге.

Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

Финансы
Новости

«Коммерсантъ» узнал о решении ЦБ сделать «Траст» банком «плохих долгов»

Ведомости
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Банк «плохих долгов» будет создан на базе «Траста» – такое решение принял ЦБ, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников. По данным издания, возглавит эту структуру член правления «ФК Открытие» Юрий Адамович, бывший топ-менеджер «МДМ банка».

«ФК Открытие» на этой неделе направил в ЦБ заключительные предложения по поводу банка «плохих долгов», пишет издание. На баланс этой структуры перейдут проблемные активы санируемых банков – «ФК Открытие», Бинбанка и, возможно, Промсвязьбанка.

Ранее обсуждался вариант, что банк «плохих долгов» будет создан на базе объединенного «Траста» и Рост-банка. «Как наиболее логичный вариант рассматривается перевод из Рост-банка плохих активов в "Траст", хороших - в "ФК Открытие", а затем кредитную организацию ликвидируют», - цитирует издание одного из собеседников.

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