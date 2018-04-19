Доходы губернатора Подмосковья в 2017 году снизились на 84%

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Абызов рассказал о планах правительства отказаться от надзорных каникул для бизнеса

Надзорные каникулы для малого бизнеса завершаются в этом году и вопрос об их продлении сейчас не стоит, сообщил «Интерфаксу» министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов, курирующий в правительстве реформу контрольно-надзорной деятельности.

«Сейчас вопрос не стоит о введении или невведении корректировки. Срок надзорных каникул истекает в 2018 году», – сказал Абызов.

Правительство провело встречи с бизнесом, в том числе деловыми организациями «Опора России» и «Деловая Россия», Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой, отметил Абызов. «Представители этих бизнес-объединений высказались за то, что при внедрении риск-ориентированного подхода вопрос о продлении надзорных каникул является неактуальным», – указал он.

Надзорные каникулы для малого бизнеса введены с 2016 г., они предусматривают приостановку плановых проверок. В то же время количество внеплановых проверок в первый же год каникул выросло, говорил член московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов и подтверждали опрошенные «Ведомостями» предприниматели.

В середине марта РБК сообщал, что вице-премьер – руководитель аппарата правительства Сергей Приходько поручил Минэкономразвития совместно с Генпрокуратурой подготовить поправки о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса и распространении его на средний бизнес.

На заседании правительственного проектного комитета по реформе контрольно-надзорной деятельности, которое состоялось после произошедшего 25 марта пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», замминистра экономического развития Савва Шипов относительно возможности продления надзорных каникул подчеркивал необходимость продолжить внедрение риск-ориентированного подхода. Предприниматели должны освобождаться от проверок в зависимости не от размера их бизнеса, а от присвоенной категории риска, указывал Шипов.

Абызов заявлял, что статус малого бизнеса мог выступать для владельцев «Зимней вишни» «прикрытием» и «лазейкой» для избежания плановых проверок. «В рамках реформы наша позиция остается неизменной и однозначной. Малое это предприятие, среднее или большое, если оно представляет высокий уровень риска, то в его отношении плановые проверки являются обязательным инструментом обеспечения безопасности людей, – говорил Абызов на совещании по вопросам защиты прав инвесторов в конце марта (цитата по РБК). – И наоборот. Неважно, какого размера предприятие, если оно не представляет потенциальную угрозу, надо его в принципе освободить от плановых проверок. В этом и есть суть риск-ориентированного подхода, который мы внедряем в рамках реформы».