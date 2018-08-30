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Президент Узбекистана наградил орденами Усманова и Алекперова

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил орденами бизнесмена Алишера Усманова и президента «Лукойла» Вагита Алекперова. Об этом со ссылкой на два соответствующих указа Мирзиеева сообщает государственное агентство Узбекистана Uza.

Усманов награжден орденом «Эл юрт хурмати» («всенародного признания и уважения»). Он получил его за «огромный вклад» в развитие связей между Узбекистаном и Россией, «крупные инвестиционные проекты», создание «уникальных духовно-просветительских комплексов» и «содействие в развитии спорта и туристического потенциала республики».

Алекперов получил орден «Дустлик» («дружба»). Он награжден, в частности, за «большой вклад в развитие нефтегазового комплекса и повышение эффективности использования углеводородных ресурсов Узбекистана».

Алишер Усманов родился в Узбекистане, однако позже переехал в Россию. В декабре 2017 г. он рассказал о своем сотрудничестве с властями Узбекистана, отметив, что его «роль — это совет, консалтинг и благотворительные проекты». Он рассказал, что работает с узбекским правительством над проектами по реставрации исторических памятников в Бухаре, Самарканде и Ташкенте. Кроме того, сообщил он, холдинг USM (Усманову принадлежит 48%) сотрудничает с металлургическими предприятиями в Узбекистане. Деталей он не назвал.

В сентябре прошлого года Мирзиеев использовал частный самолет Усманова. Бизнесмен подчеркивал, что готов был предоставить самолет бесплатно, но Узбекистан настоял на оплате. 23 августа этого года стало известно, что Усманов вложил $100 млн в ташкентский футбольный клуб «Пахтакор».

Усманов занимает 10-е место в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes. Его состояние издание оценило в $12,5 млрд. Алекперов занял в списке четвертое место, его состояние журнал оценил в $16,4 млрд.

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