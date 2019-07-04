Политика

Новости

Полковнику ФСБ Черкалину предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

Бывшему начальнику отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление следователя Следственного комитета России (СКР) на заседании Московского окружного военного суда, где рассматривается жалоба адвоката на продление Черкалину срока ареста. Ранее ему вменялось только получение взятки.

Согласно оглашенным в суде материалам, дело о получении особо крупной взятки в отношении Черкалина, которым ранее занималось Главное военное следственное управление СКР, передано в центральный аппарат ведомства, где его соединили с делом о мошенничестве.

Черкалина задержало в апреле управление собственной безопасности ФСБ и сотрудники СКР. По тому же уголовному делу были задержаны бывшие сотрудники того же подразделения Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. По делу Черкалина правоохранительные органы изъяли на трех квартирах наличные и драгоценности на 12 млрд руб.

Черкалин, Фролов и Васильев были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле. Черкалин был руководителем занимающегося банками подразделения, Фролов – его заместителем. Черкалин обвиняется СКР в получении взяток на общую сумму $850 000 в период 2013–2015 гг. Фролов и Васильев обвиняются в особо крупном мошенничестве: согласно версии следствия, они убедили потерпевшего от действий чиновника московского застройщика Сергея Гляделкина в том, что могут привлечь и его самого к уголовной ответственности за нарушения, получив от него долю в капитале ООО «Юрпромконсалтинг» на сумму 490 млн руб.