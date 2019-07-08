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Пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ выписали из госпиталя

Ведомости
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Пятеро пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате выписаны из расположенного в Североморске Военно-морского клинического госпиталя 1469, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования обстоятельств произошедшей в начале июля трагедии. Эту информацию изданию подтвердил источник, близкий к властям Мурманской области.

Четверо выживших – офицеры-подводники, рассказали собеседники РБК. Пятый – гражданский специалист, вероятно, представитель Северодвинского завода, рассуждает еще один источник – моряк, знакомый с обстоятельствами произошедшего. Пострадавшие получили контузию при взрыве и пожаре в носовом отсеке станции, где находился аккумулятор. В момент взрыва все они были в центральном отсеке, уточняет издание.

Пожар на глубоководном научно-исследовательском аппарате ВМФ произошел 1 июля, когда его команда изучала рельеф дна Баренцева моря. На следующий день Министерство обороны сообщило, что в результате ЧП погибли 14 моряков. Они были похоронены 6 июля. Четырем погибшим подводникам посмертно присвоено звание Героя России.

Подробности случившегося и данные о типе глубоководного аппарата не раскрываются. В Кремле объяснили, что эта информация относится к государственной тайне. Имена погибших сначала тоже не назывались, но позже все же были раскрыты. Расследование обстоятельств ЧП находится под личным контролем главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что причиной пожара на глубоководном аппарате могло стать короткое замыкание в одном из распределительных щитов.

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Бизнес
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Спрос на облигации «Роснефти» превысил предложение на 60%

Ведомости
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«Размещение «Роснефти» 25 млрд руб. рублевых облигаций прошло при общем спросе более 40 млрд руб», сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Финальная ставка купона составила 7,95% годовых, продолжил он. Выпуск получил широкую дистрибуцию, активное участие в книге приняли российские институциональные инвесторы, включая прежде всего управляющие компании. В результате сделки «Роснефть» разместила облигации на 5 лет по минимальной ставке купона среди всех рыночных размещений корпоративных заемщиков на российском рынке за последний год на сопоставимый срок, говорит Шулаков.

Первоначально «Роснефть» планировала разместить облигации на 15 млрд руб, в диапозоне 8,10-8,25%, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. В середине дня компания под давлением спроса увеличила выпуск до 25 млрд руб. Таким образом переподписка от первоначального размещения была 2,6 раза.

Последний раз «Роснефть» выходила на долговой рынок в апреле 2019 года: она разместила два 10-летних выпуска облигаций с офертой через 5 лет общим объемом 30 млрд рублей по ставке 8,7% годовых.

В настоящее время в обращении находится 41 выпуск биржевых облигаций «Роснефти» на 2. 9 трлн руб и 7 выпусков классических облигаций на 90 млрд руб.

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Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может снять экономическую блокаду с Донбасса, но только после возвращения «незаконно национализированных» предприятий. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве, сообщает РБК со ссылкой на корреспондента. Зеленский выразил надежду на то, что через год войны в Донбассе уже не будет, отмечает «Интерфакс-Украина».

Отвечая на вопрос о шагах Украины по урегулированию конфликта в Донбассе, одним из моментов он обозначил вопрос пенсий и соцвыплат. Зеленский напомнил, что для того, чтобы их получить, украинские переселенцы с оккупированных территорий не могут пребывать там более 60 дней. «Мы предложили следующий шаг (на переговорах в Минске): давайте расширим возможность людям быть людьми, и предложили срок в один год», – рассказал он.

Зеленский добавил, что стороны конфликта рассматривают возможность обмена военнопленными, но мешает этому то, что списки сторон не совпадают, отмечает ТАСС. Он призвал также подготовить четкий перечень продуктов и товаров, которые нельзя провозить между подконтрольной и не подконтрольной Украине территориями Донбасса, чтобы облегчить жизнь гражданам, «не играющим в политические игры».

Конфликт в Донбассе длится с апреля 2014 г. В том же году бывший президент Украины Петр Порошенко подписал «указ об экономической блокаде», по которому с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик были выведены государственные банки и учреждения, а также были прекращены выплаты пенсий и зарплат. В 2015 г. выплаты взяли на себя власти ДНР и ЛНР.

Политика
Новости

Заключивший сделку со следствием участник «Нового величия» отказался от показаний

Ведомости
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Признавший вину и осужденный на два с половиной года колонии фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский отказался от своих показаний в суде, передает ТАСС.

Обвинение просило приговорить Ребровского к четырем годам колонии, но он признал вину и заключил соглашение со следствием, поэтому его дело слушалось в особом порядке – без исследования доказательств и допроса свидетелей. Он получил два с половиной года колонии общего режима.

Как отметил адвокат Максим Пашков, представляющий интересы участницы движения «Новое величие» Марии Дубовик, Ребровский подвергался давлению со стороны следователей при даче признательных показаний – ему угрожали делом по ст. 205 УК («Терроризм»), если он не даст необходимых показаний. «Он также заявил, что ему обещали взамен его показаний условный срок, поэтому ему пришлось подписать то, что дали», – отметил адвокат.

Всего в деле организации «Новое величие» десять фигурантов, в том числе Анна Павликова и Мария Дубовик. Все они обвинялись в организации деятельности экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК).

Как прошла акция в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

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Политика
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Бывший «народный мэр» Севастополя Чалый пошел на выборы самовыдвиженцем

Ведомости
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Алексей Чалый, который в апреле 2014 г., после присоединения Крыма, был и. о. главы Севастополя, выдвинулся в депутаты заксобрания города в качестве самовыдвиженца. В прошлый состав регионального заксобрания Чалый, как и все его сторонники, был избран от «Единой России». После этого бывший «народный мэр» в течение двух лет был спикером городского парламента.

По словам Чалого, он не хотел участвовать в нынешних выборах, но передумал, а о причинах сообщит позже. Он призвал поставить подписи за выдвижение достойных кандидатов, добавив, что «Севастополю нужны такие депутаты, которые будут работать на город, а не зарабатывать на нем». Для регистрации на выборах требуется около 1200 подписей, на сбор осталось пять дней. В базе избиркома уже появилась информация о выдвижении Чалого.

На эти выборы сторонники Чалого идут от разных партий: от «Единой России», отделение которой возглавил первый зампред «Боевого братства» Дмитрий Саблин, от «Родины», «Зеленых», а также самовыдвиженцами. На выборы бывший Чалый пошел в одномандатном округе, где уже ранее был выдвинут его сторонник, вице-спикер заксобрания города Александр Кулагин.

Чалый покинул пост спикера законодательного собрания Севастополя в марте 2016 г. после длительного конфликта с главой города Сергеем Меняйло. Одним из поводов для конфликта было нежелание губернатора исполнять концепцию социально-экономического развития города, подготовленную Чалым. После перевода Меняйло на пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе Чалый не стал выдвигаться на губернаторские выборы в Севастополе: главой города стал Дмитрий Овсянников.

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Политика
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Оскорбившего Путина грузинского телеведущего отстранили от работы

Ведомости
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Грузинского телеведущего Георгия Габунию, который накануне в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина, отстранили от работы на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба телекомпании «Рустави-2», где работает Габуния. Соответствующее решение приняла саморегулирующая комиссия телекомпании. Решение комиссии касается всех передач, которые готовит или ведет журналист на телеканале.

Инцидент произошел 7 июля. Габуния в своей передаче «Постскриптум» выступил с оскорблениями в адрес Путина, использовав нецензурную лексику. Руководство «Рустави-2» принесло извинения за высказывания Габунии. Телеведущий нарушил стандарты канала, подчеркивалось в официальном заявлении.

Власти Грузии, в том числе президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе, осудили его выступление. Высказывания телеведущего осудили также в Кремле и МИД России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес российского лидера позором для грузин. Члены совета Госдумы предложили привлечь грузинского журналиста к уголовной ответственности и добиваться его экстрадиции в Россию.

Госдума 8 июля также призвала запретить поставки в Россию вина и воды из Грузии, а также ограничить денежные переводы в эту страну. С соответствующей просьбой депутаты обратятся к парламенту 9 июля. «Недружественные действия со стороны Грузии в отношении нашей страны продолжаются. Имеются и случаи нападения на наших граждан и откровенного хамства и оскорблений. Такие вещи требуют адекватного ответа», – объяснил вице-спикер нижней палаты парламента, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Политика
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Госдума попросит правительство запретить поставки вина и воды из Грузии

Ведомости
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Госдума 9 июля попросит правительство запретить поставки в Россию вина и воды из Грузии, а также ограничить денежные переводы в эту страну, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит «Интерфакс». Соответствующее решение было единогласно принято на Совете Госдумы. Володин отметил, что по сумме переводов в Грузию Россия занимает первое место, в 2018 г. было переведено свыше $640 млн.

О планах Госдумы предложить запрет на ввоз грузинского вина и воды ранее сообщил вице-спикер нижней палаты парламента, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. «Недружественные действия со стороны Грузии в отношении нашей страны продолжаются. Имеются и случаи нападения на наших граждан и откровенного хамства и оскорблений. Такие вещи требуют адекватного ответа», – пояснил он.

В конце июня «Коммерсантъ» писал, что Роспотребнадзор запросил у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в продаже. Собеседники издания предположили, что это может быть связано с подготовкой к введению запрета на поставки вина из Грузии. Позже Роспотребнадзор сообщил, что усилит контроль за качеством ввозимого грузинского алкоголя, но как именно, не раскрыл. Усиление связано с тем, что с 2014 по 2018 г. количество некачественной алкогольной продукции из Грузии выросло почти втрое, констатировало ведомство.

В июне в Грузии прошли акции протеста у парламента в Тбилиси после того, как российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия. Оппозиционеры тогда остановили заседание ассамблеи и потребовали от представителей российской делегации покинуть зал. Кремль называл произошедшее русофобской провокацией. Президент Владимир Путин запретил авиасообщение между Россией и Грузией.

7 июля телеведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес российского президента. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал инцидент позором для грузин. Власти Грузии, в том числе президент Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе, осудили выступление журналиста.

Бизнес
Новости

Вице-премьер Борисов предложил списать треть кредитов оборонным предприятиям

Ведомости
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Совокупный кредитный портфель оборонных предприятий России превышает 2 трлн руб., рассказал курирующий военно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов, сообщает РБК. Он предложил списать оборонным предприятиям долги в размере 600–700 млрд руб., чтобы те не жили «впроголодь».

По его словам, оборонная промышленность является сейчас четвертой по закредитованности отраслью российской экономики. Однако, учитывая, что ОПК кредитует узкий круг банков, концентрация риска здесь самая высокая, предположил чиновник. Расходы, которые несут предприятия оборонного комплекса, Борисов оценил в 200 млрд руб. в год, что соответствует примерным прибылям этих предприятий. Опереться на собственный капитал предприятия ОПК не могут, посетовал вице-премьер, предложив списать не менее трети их долга. По словам Борисова, для этого могут быть использованы разные механизмы.

В 2016 г. Минфин выделил на досрочное погашение кредитов, выданных оборонным предприятиям, 800 млрд руб., в 2017 г. – еще 200 млрд руб., пишет РБК. В 2018 г. правительство приняло решение превратить санируемый ЦБ Промсвязьбанк в опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов в связи с угрозой введения санкций США против любых структур, работающих с российским ОПК. Сбербанк и ВТБ согласились передать свои кредиты Промсвязьбанку. Объем этих кредитов оценивался в 1 трлн руб.

В 2018 г. Россия экспортировала за рубеж военную продукцию на $15 млрд. Экспорт вооружений сохраняется примерно на этом уровне последние три года.

Вопрос о закредитованности предприятий оборонного сектора поднимается с 2011 г. Тогда Алексей Кудрин, который был министром финансов России, обратил на это внимание. Он отмечал, что правительство в 2009–2010 гг. предоставило госгарантии по кредитам для ОПК и поддержало системообразующие предприятия. Однако, получив госгарантии, предприятия перестают быть инвестиционно привлекательными и начинают зависеть от государства, решил чиновник.

Бизнес
Новости

В «Шереметьево» прокомментировали данные о 200-тысячных зарплатах грузчиков

Ведомости
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Средний заработок рабочих по специальности «грузчик» и «водитель самоходных механизмов» в летний туристический сезон в «Шереметьево» – 82 000 руб. до вычета налогов, заявил первый заместитель гендиректора аэропорта Андрей Никулин. Так он прокомментировал информацию о том, что из-за ситуации с обработкой багажа сотрудники аэропорта этих специальностей теперь зарабатывают не менее 200 000 руб. в месяц. По его словам, речь идет о единичных случаях, в которых сотрудникам выплатили материальную помощь из-за сложных жизненных обстоятельств.

Ранее топ-менеджеры «Шереметьево» говорили на совещании, что в июне грузчики аэропорта получали 200 000–211 000 руб., а операторы погрузчиков могли заработать по 290 000 руб., рассказали «Ведомостям» два человека, знающие об этом от участников совещания. Министр транспорта Евгений Дитрих на совещании поинтересовался, почему проблема при таком уровне зарплат не решена, добавили источники «Ведомостей».

Проблемы с обработкой багажа в «Шереметьево» начались в конце мая и резко обострились в первых числах июня: время ожидания багажа растягивалось на несколько часов, а в улетающие лайнеры не всегда успевали загрузить багаж и отправляли его следующими рейсами. В те дни аэропорт не успевал отправить порядка 2000 единиц багажа в сутки, рассказывали сотрудники авиакомпаний. В конце июня у «Шереметьево» вновь возникли сложности с обслуживанием багажа из-за нехватки грузчиков. За выходные 29 и 30 июня не было отправлено по назначению 9000 единиц багажа, рассказывали «Ведомостям» сотрудники двух авиакомпаний. Багаж досылался пассажирам со следующими рейсами.

Сейчас в «Шереметьево», по словам Никулина, ситуация с багажом стабилизировалась. Минтранс 6 июля рассказал, что меры по преодолению коллапса приняты: ситуация с багажом полностью разрешится к середине августа.

Политика
Новости

Генпрокуратура Украины оценила подготовку телемоста с Россией как покушение на госизмену

Ведомости
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Генпрокуратура Украины возбудила дело о покушении на совершение государственной измены по факту подготовки телемоста с Россией телеканалом NewsOne, написал в Facebook генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, сотрудники данного телеканала и его собственник вызваны на допрос. Генпрокуратура в данный момент готовит ходатайство об аресте активов телеканала, уточнил он.

Украинский телеканал NewsOne планировал 12 июля провести телемост «Надо поговорить» с Россией, но был вынужден отменить его из-за поступавших в адрес сотрудников угроз. Телемост предполагалось организовать совместно с телеканалом «Россия 1». Телеведущий, гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев сообщал, что двухчасовую программу хотели посвятить обсуждению Крыма и ситуации на востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост «дешевым и опасным предвыборным пиар-ходом», способным разделить страну. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, напротив, приветствовал желание СМИ провести телемост для организации дискуссии. «Несмотря на все политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, общение народов двух стран никто не отменял», – сказал журналистам Песков.

NewsOne с июня 2019 г. входит в медиахолдинг «Новости», принадлежащий Тарасу Козаку, которого называют соратником пророссийского политика Виктора Медведчука.

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Политика
Новости

Суд изменил домашний арест девелопера Худояна на СИЗО

Ведомости
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Мосгорсуд счел домашний арест владельца девелоперской компании Optima Development Альберта Худояна, которого обвиняют в мошенничестве на 2 млрд руб., незаконным и отправил бизнесмена в СИЗО, передает «РИА Новости». Такое решение суд принял, учитывая тот факт, что дети Худояна являются гражданами США и депелопер может скрыться от следствия.

Бизнесмен вину не признал и утверждает, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом принадлежащей ему компании Optima Development. «Мечта моих оппонентов, чтобы я уехал отсюда, а они будут дербанить мою собственность, – не дождутся. Я буду отстаивать свою позицию до конца, никуда скрываться я не собираюсь», – цитирует Худояна агентство.

Худоян – гражданин России и Армении, бывший владелец табачной дистрибуторской компании «Оптима», а ныне – девелопер. Ему принадлежит компания Optima Development, которая была основана в 2007 г. Единственный проект компании в Москве – строящийся жилой комплекс «Прайм парк» на Ленинградском проспекте около ст. м. «Динамо» (на официальном сайте проекта сообщается, что стоимость 1 кв. м в ЖК начинается от 280 000 руб.). В марте этого года она продала его компании А1 – инвестподразделению «Альфа-групп». В портфеле проектов Optima Development есть еще один из самых больших ТЦ на юге России – OZ Mall (Краснодар).

Как сообщал адвокат Худояна Александр Карабанов, девелоперу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Мошенничество, по версии следствия, выражалось «в виде похищения трех земельных участков». Другие подробности дела не раскрывались. В июне Тверской суд Москвы отправил Худояна под домашний арест на два месяца, защита просила выпустить бизнесмена под залог в размере 1 млрд руб. Во время заседания Худоян заявил: «Не надо строить бизнес с Самиевым».

По словам адвокатов, дело Худояна связано с делом его бизнес-партнера, бывшего депутата Госдумы Ильдара Самиева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Пострадавшим по делу Самиева стал футболист «Краснодара» Федор Смолов, которому экс-депутат продал квартиру в элитном жилом комплексе Москвы. Впоследствии оказалось, что она находится в залоге у банка, писал «Коммерсантъ».

Политика
Новости

Кремль узнал о задержании россиян в Ливии из СМИ

Ведомости
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Кремль из СМИ узнал о задержании российских граждан в Ливии, сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «По линии МИДа предпринимаются необходимые шаги для выяснения обстоятельств этого задержания и установления причин. Работает наше внешнеполитическое ведомство», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Ливии задержали двух граждан России по подозрению в попытке повлиять на предстоящие выборы. Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщал, что задержаны сотрудники организации Максим Шугалей и переводчик Самер Хасан Али. По его словам, сейчас они находятся в тюрьме в пригороде Триполи. Исследовательская группа, подчеркнул он, занималась «исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране».

Bloomberg сообщал со ссылкой на данные ливийской прокуратуры, что россияне могли быть вовлечены в организацию встречи с сыном бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи – Саифом аль-Исламом. У задержанных обнаружены ноутбуки и карты памяти, которые указывают на то, что они работали на компанию, которая «специализируется на влиянии на выборы, которые должны состояться в нескольких африканских государствах», включая Ливию.

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