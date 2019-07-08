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Пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ выписали из госпиталя

Пятеро пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате выписаны из расположенного в Североморске Военно-морского клинического госпиталя 1469, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования обстоятельств произошедшей в начале июля трагедии. Эту информацию изданию подтвердил источник, близкий к властям Мурманской области.

Четверо выживших – офицеры-подводники, рассказали собеседники РБК. Пятый – гражданский специалист, вероятно, представитель Северодвинского завода, рассуждает еще один источник – моряк, знакомый с обстоятельствами произошедшего. Пострадавшие получили контузию при взрыве и пожаре в носовом отсеке станции, где находился аккумулятор. В момент взрыва все они были в центральном отсеке, уточняет издание.

Пожар на глубоководном научно-исследовательском аппарате ВМФ произошел 1 июля, когда его команда изучала рельеф дна Баренцева моря. На следующий день Министерство обороны сообщило, что в результате ЧП погибли 14 моряков. Они были похоронены 6 июля. Четырем погибшим подводникам посмертно присвоено звание Героя России.

Подробности случившегося и данные о типе глубоководного аппарата не раскрываются. В Кремле объяснили, что эта информация относится к государственной тайне. Имена погибших сначала тоже не назывались, но позже все же были раскрыты. Расследование обстоятельств ЧП находится под личным контролем главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что причиной пожара на глубоководном аппарате могло стать короткое замыкание в одном из распределительных щитов.