В Кремле назвали условие для передачи Навального США

Песков добавил, что предложение о выдаче основателя ФБК американцам не озвучивалось во время личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоялась вчера в Женеве. В то же время вопрос о Навальном был поднят последним, разговор об этом прошел «в дежурном ключе». Подробности беседы Песков раскрывать не стал, поскольку «узкий состав» подобных диалогов никогда не озвучивается.