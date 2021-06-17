В Кремле назвали условие для передачи Навального США
Москва может передать основателя ФБК (признан Минюстом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Алексея Навального США, если Вашингтон официально подтвердит, что тот является гражданином данной страны и работает на спецслужбы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Если вдруг выяснится, что он гражданин США и работает на спецслужбы, подтвердится, вернее, американцами официально», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможности выдачи Навального в рамках обмена заключенными между странами.
Песков добавил, что предложение о выдаче основателя ФБК американцам не озвучивалось во время личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоялась вчера в Женеве. В то же время вопрос о Навальном был поднят последним, разговор об этом прошел «в дежурном ключе». Подробности беседы Песков раскрывать не стал, поскольку «узкий состав» подобных диалогов никогда не озвучивается.
Также Путин и Байден обсудили тему обмена заключенными, но она «не любит публичности и должна прорабатываться в тишине», заявил Песков. Он упомянул, что «сверкой списков» никто не занимался и разговор был «рамочным, концептуальным».
В октябре прошлого года Песков заявил журналистам о наличии у России и Германии сведений, что с Навальным работают специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Основатель ФБК это заявление опроверг и обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации против пресс-секретаря президента. Из-за ошибок иск был возвращен. В марте Навальный подал аналогичное заявление, в мае его приняли к производству.
Сейчас основатель ФБК отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока. Утверждалось, что Навальный многократно не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был.