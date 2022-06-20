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Прокуратура Мюнхена сообщила о конфискации имущества депутата Госдумы

Ведомости

Прокуратура немецкого Мюнхена заявила о конфискации имущества депутата Госдумы, находящегося в санкционных списках Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, речь идет о депутате от КПРФ, который с 23 февраля находится в санкционных списках, его имя не называется. Ему и его супруге якобы принадлежали три квартиры в Мюнхене – они сдавались в аренду, и доход от них составил порядка 10 000 евро.

Прокуратура Мюнхена возбудила уголовное дело о нарушении санкционного режима. Недвижимость была конфискована в связи с тем, что владельцы получали с передачи ее в аренду доход. Обычно активы россиян замораживаются, уточнили в ведомстве.

После начала спецоперации на Украине вопрос о конфискации российских активов в других странах неоднократно обсуждался западными странами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные планы западных стран воровством, подчеркнув, что в случае конфискации активов для передачи Украине Москва будет вынуждена принять ответные меры.

Глава министерства финансов США Дженнет Йеллен 18 мая заявила, что законы страны не позволят передать арестованное российское имущество Украине. Этот вопрос также обсуждался министрами финансов стран «большой семерки» на встрече 20 мая.

23 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации имущества у лиц, которые поддерживают спецоперацию России.

Ранее по теме: На Украине анонсировали массовую конфискацию имущества россиян

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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