Прокуратура Мюнхена сообщила о конфискации имущества депутата Госдумы

По данным издания, речь идет о депутате от КПРФ, который с 23 февраля находится в санкционных списках, его имя не называется. Ему и его супруге якобы принадлежали три квартиры в Мюнхене – они сдавались в аренду, и доход от них составил порядка 10 000 евро.