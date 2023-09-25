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Правительство Армении сообщило о въезде из Карабаха 4850 переселенцев

Ведомости

В Армению въехали 4850 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Данными по состоянию на 12:00 25 сентября поделилось правительство Армении.

«Данные о регистрации 3900 из них уже обобщены, а потребности 950 граждан еще идентифицируются», – добавили в кабмине.

В правительстве уточнили, что всех, кто не имеет заранее определенного места жительства, обеспечат жильем.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны достигли договоренностей о полном прекращении огня. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана.

24 сентября Минобороны РФ сообщило, что мирные жители Нагорного Карабаха поблагодарили российских миротворцев за помощь: миротворцы сопроводили автоколонны с жителями Карабаха, которые переезжают в Армению после капитуляции властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Всего в сопровождении российских миротворцев из Карабаха выехали пять автобусов и 41 машина. Удалось перевезти 311 мирных жителей, в том числе 102 ребенка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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