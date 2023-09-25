Правительство Армении сообщило о въезде из Карабаха 4850 переселенцев

24 сентября Минобороны РФ сообщило, что мирные жители Нагорного Карабаха поблагодарили российских миротворцев за помощь: миротворцы сопроводили автоколонны с жителями Карабаха, которые переезжают в Армению после капитуляции властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Всего в сопровождении российских миротворцев из Карабаха выехали пять автобусов и 41 машина. Удалось перевезти 311 мирных жителей, в том числе 102 ребенка.