Правительство Армении сообщило о въезде из Карабаха 4850 переселенцев
В Армению въехали 4850 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Данными по состоянию на 12:00 25 сентября поделилось правительство Армении.
«Данные о регистрации 3900 из них уже обобщены, а потребности 950 граждан еще идентифицируются», – добавили в кабмине.
В правительстве уточнили, что всех, кто не имеет заранее определенного места жительства, обеспечат жильем.
24 сентября Минобороны РФ сообщило, что мирные жители Нагорного Карабаха поблагодарили российских миротворцев за помощь: миротворцы сопроводили автоколонны с жителями Карабаха, которые переезжают в Армению после капитуляции властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Всего в сопровождении российских миротворцев из Карабаха выехали пять автобусов и 41 машина. Удалось перевезти 311 мирных жителей, в том числе 102 ребенка.