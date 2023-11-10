Орбан заявил о неготовности Украины к переговорам о членстве в ЕС
Украина не готова к переговорам о ее членстве в Евросоюзе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«Украина во всех отношениях не готова к тому, чтобы можно было говорить о ее амбиции вступить в ЕС. <...> Начинать переговоры нельзя, это ясная венгерская позиция», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Орбан также отметил, что несогласие Венгрии на начало переговоров о членстве Украины в ЕС не может быть предметом торга. Премьер напомнил, что ЕС должен Венгрии порядка 3-5 млрд евро, которые не отдает «по разным причинам». Он подчеркнул, что Будапешт не примет идею увязать транши Украине из европейского бюджета с «возвращением Венгрии денег».
8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдавией. Страны получили статус кандидатов на вступление в ЕС летом 2022 г. Украина подала документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г. после начала спецоперации России.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи отмечал, что Киев выполнил два из семи условий членства в ЕС: провел реформу высшего совета юстиции и высшей квалификационной комиссии судей и принял закон о СМИ. Кроме того, власти закрепили стремление к вступлению Украины в союз в конституции страны.
Глава Евросовета Шарль Мишель ранее допустил, что Украина может вступить в ЕС к 2030 г., если, по его словам, «обе стороны сделают свою домашнюю работу». Позже глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель уточнил, что обозначенный Мишелем срок не является точным. По его словам, «это политический горизонт», который нужен для мобилизации «политической энергии».