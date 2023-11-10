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Политика

Орбан заявил о неготовности Украины к переговорам о членстве в ЕС

Ведомости

Украина не готова к переговорам о ее членстве в Евросоюзе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Украина во всех отношениях не готова к тому, чтобы можно было говорить о ее амбиции вступить в ЕС. <...> Начинать переговоры нельзя, это ясная венгерская позиция», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). 

Орбан также отметил, что несогласие Венгрии на начало переговоров о членстве Украины в ЕС не может быть предметом торга. Премьер напомнил, что ЕС должен Венгрии порядка 3-5 млрд евро, которые не отдает «по разным причинам». Он подчеркнул, что Будапешт не примет идею увязать транши Украине из европейского бюджета с «возвращением Венгрии денег». 

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8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдавией. Страны получили статус кандидатов на вступление в ЕС летом 2022 г. Украина подала документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г. после начала спецоперации России.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи отмечал, что Киев выполнил два из семи условий членства в ЕС: провел реформу высшего совета юстиции и высшей квалификационной комиссии судей и принял закон о СМИ. Кроме того, власти закрепили стремление к вступлению Украины в союз в конституции страны.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее допустил, что Украина может вступить в ЕС к 2030 г., если, по его словам, «обе стороны сделают свою домашнюю работу». Позже глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель уточнил, что обозначенный Мишелем срок не является точным. По его словам, «это политический горизонт», который нужен для мобилизации «политической энергии».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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