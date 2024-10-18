Путин: России не нужно временное перемирие для перевооружения НАТО

16 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов к переговорам с Путиным. Он напомнил, что мирная конференция по Украине в Бюргенштоке в Швейцарии завершилась выводом о том, что требуется еще один саммит, в котором должна принять участие Россия. «И поэтому правильно, что когда нас спрашивают, будем ли мы разговаривать с президентом России, мы отвечаем: «Да, это так», – сказал Шольц. По его словам, при этом не должно приниматься никаких решений без участия Украины и без предварительного согласия между странами – партнерами Германии.