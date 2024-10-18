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Путин: России не нужно временное перемирие для перевооружения НАТО

Ведомости

Необходимо решить вопрос с обеспечением долгосрочных интересов России в сфере безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС.

«Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, две или на год – для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного устойчивого и прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для всех участников этого непростого процесса», – заявил российский лидер.

Путин добавил, что те, кто когда-то говорил о необходимости нанести России стратегическое поражение, обеспечить победу над РФ на поле боя, уже убедились в том, что «это нереалистично».

16 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов к переговорам с Путиным. Он напомнил, что мирная конференция по Украине в Бюргенштоке в Швейцарии завершилась выводом о том, что требуется еще один саммит, в котором должна принять участие Россия. «И поэтому правильно, что когда нас спрашивают, будем ли мы разговаривать с президентом России, мы отвечаем: «Да, это так», – сказал Шольц. По его словам, при этом не должно приниматься никаких решений без участия Украины и без предварительного согласия между странами – партнерами Германии.

9 октября Reuters со ссылкой на украинского посла в Турции Василия Боднаря писало, что Украина намерена провести мирный саммит с участием России в декабре 2024 г. При этом посол исключил возможность прямых двусторонних переговоров с Москвой. По его словам, Турция будет выступать посредником между странами для переговоров.

В сентябре МИД Швейцарии заявил, что республика работает над привлечением России к участию в новой конференции по урегулированию конфликта на Украине. Посол России в Берне Сергей Гармонин заявил в беседе с ТАСС, что страна не может быть нейтральной площадкой для мирных переговоров, так как поддерживает киевский режим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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