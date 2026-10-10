Кадыров и Алиев обсудили перспективы сотрудничества Чечни и Азербайджана

После крушения самолета AZAL в декабре 2024 г. и последовавшей серии задержаний граждан в обеих странах летом 2025 г. в российско-азербайджанских отношениях произошел кризис. Самолет, выполнявший рейс Баку – Грозный, упал в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку в аэропорту Актау утром 25 декабря. В октябре 2025 г. в Душанбе состоялась первая полноформатная встреча Путина и Алиева, по итогам которой в Кремле отметили «смену вектора» в двусторонних отношениях. В июле Алиев заявил, что отношения Азербайджана и России нормализовались.