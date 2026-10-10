Кадыров и Алиев обсудили перспективы сотрудничества Чечни и Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Баку обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах. Об этом сообщается на сайте азербайджанского лидера.
Алиев подчеркнул, что между народами Азербайджана и Чечни исторически сложились братские отношения, основанные на солидарности, дружбе и сотрудничестве, и поздравил Кадырова с успехами в развитии Чеченской Республики.
Кадыров выразил соболезнования в связи с крушением самолета Баку – Грозный в декабре 2024 г., назвав эту боль общей. Глава Чечни также поздравил азербайджанский народ с решением карабахского вопроса.
Президент РФ Владимир Путин 8 октября пообщался с Алиевым на полях саммита СНГ, который проходил в Туркмении. Подробности диалога не раскрывались. 9 октября Путин, Алиев и президент Ирана Масуд Пезешкиан на отдельной трехсторонней встрече в Туркмении обсудили варианты взаимодействия в различных сферах, включая энергетику.
После крушения самолета AZAL в декабре 2024 г. и последовавшей серии задержаний граждан в обеих странах летом 2025 г. в российско-азербайджанских отношениях произошел кризис. Самолет, выполнявший рейс Баку – Грозный, упал в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку в аэропорту Актау утром 25 декабря. В октябре 2025 г. в Душанбе состоялась первая полноформатная встреча Путина и Алиева, по итогам которой в Кремле отметили «смену вектора» в двусторонних отношениях. В июле Алиев заявил, что отношения Азербайджана и России нормализовались.