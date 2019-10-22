Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4926 от 23.10.2019 под заголовком: ПИК пристраивается на участке у «Горбушки»

Группа ПИК построит жилой комплекс рядом с «Горбушкой»

Coalco Василия Анисимова продала ей проект на месте завода «Филит»

О том, что Сoalco продала проект жилого комплекса рядом с торговыми центрами «Горбушка» и «Горбушкин двор» на ул. Барклая структуре группы ПИК, «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки.

15 октября АО «Московский трубный завод «Филит» переименовано в АО «Специализированный застройщик Филит», по данным ЕГРЮЛ. Гендиректором акционерного общества стал руководитель «ПИК-региона» Алексей Щуров. Представитель ПИК от комментариев отказался. Представитель Сoalco факт сделки подтвердил.

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