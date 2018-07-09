Суд признал банкротом первую из пяти «дочек» Urban Group

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Коллега Жигарева по Госдуме подтвердил сообщения об избиении депутата

Первый замруководителя думского комитета по экономической политике Борис Пайкин подтвердил факт избиения депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева, передает «Интерфакс». По словам Пайкина, сейчас парламентарий, возглавляющий комитет Госдумы по экономической политике, находится дома. Следствие пытается установить личность человека, совершившего нападение на Жигарева, добавил собеседник агентства.

«Накануне вечером на него напал неизвестный мужчина, который нанес ему несколько ударов, когда тот садился в машину», - рассказал он, добавив, что нападение произошло внезапно. После этого злоумышленник уехал с места происшествия на общественном транспорте. «Никто не понял, что это было. Может быть, зависть вызывала машина», - предположил Пайкин. Он также рассказал, что нападение произошло под камерами наружного наблюдения.

Сейчас Жигарев находится на больничном. Однако Пайкин утверждает, что парламентарий открыл больничный лист еще до нападения, произошедшего в воскресенье, 8 июля. Замруководителя комитета не стал комментировать информацию о возможной связи нападения с профессиональной деятельностью Жигарева.

В понедельник источники сообщили об избиении Жигарева. По их данным, депутат находился в автомобиле Mercedes-Benz, когда неизвестный мужчина открыл дверь машины, ударил его по лицу, а затем вытащил Жигарева из автомобиля и продолжил избивать. Помощница депутата не смогла подтвердить «Ведомостям» информацию об избиении. В пресс-службе ЛДПР сообщили, что ничего не знают об этом, а сам Жигарев «пока на связь не выходит». Источник ТАСС в Госдуме рассказал, что Жигарев «стал жертвой обычного бытового конфликта».

Сергею Жигареву 49 лет. Впервые он был избран депутатом Госдумы в 2011 г. В Думе 6-го созыва он был первым зампредседателя комитета по обороне. В Думе 7-го созыва Жигарев возглавил комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. До избрания в Госдуму Жигарев избирался депутатом Мособлдумы. Ранее он также работал на различных постах в администрации Красноярского края, а также в таких структурах, как ГАЗ, «Зарубежнефтегазстрой» и «Газпромбанк-инвест».

В 2017 г., согласно декларации, Жигарев заработал 4,2 млн руб. Депутат имеет в собственности участок земли площадью 2248 кв. м, жилой дом площадью 872,8 кв. м, а также автомобили Shevrolet Bel Air, «Волга», ГАЗ-21, Shevrolet Silverado, 3500 HD и мотоцикл Ducati Monster 1100. Супруга парламентария в прошлом году получила доход в размере 26,3 млн руб. У нее в собственности имеются земельные участки и автомобили Mercedes-Benz S450, 4MATIC, Mercedes-Benz S500.