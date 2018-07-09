Суд признал банкротом первую из пяти «дочек» Urban Group
Арбитражный суд Московской области признал банкротом одну из пяти дочерних компаний Urban Group – ООО «Ваш город», которое занималось строительством ЖК «Видный город». Об этом сообщает корреспондент ТАСС, в картотеке арбитражных дел решение пока не опубликовано. Суд также постановил открыть конкурсное производство в отношении этой «дочки», отмечает ТАСС.
Средства дольщиков Urban Group выводились на личные счета бенефициаров группы, сказала представитель Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Мария Михеева во время судебного заседания. По ее словам, проверка проводилась Главгосстройнадзором.
Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства подал иски о банкротстве пяти компаний Urban Group в начале июня. Помимо ООО «Ваш город» фонд попросил суд признать банкротство ООО «Экоквартал» (строит ЖК «Митино О2»), АО «Континент проект» (ЖК «Солнечная система»), ООО «Хайгейт» (ЖК «Опалиха О3» и ЖК «Лесобережный»), ООО «Ивастрой» (ЖК «Лайково»). Если структуры Urban Group будут признаны банкротами, финансирование стройки может возобновиться за 2–3 месяца с использованием средств фонда, сообщал фонд. Однако министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев говорил, что средств фонда не хватит на достройку проблемных объектов Urban Group. По его словам, в фонде сумма небольшая, поэтому без бюджетных денег проблему не решить. Urban Group приостановила продажи квартир в конце мая.