Доступ к порталу госуслуг восстановлен после сбоя
Портал «Госуслуги» возобновил работу в штатном режиме после сбоя сегодня днем. Теперь приложение и сайт вновь стали доступны пользователям для входа, а также для использования информационных сервисов.
Пользователи начали жаловаться на сбой в работе портала сегодня ориентировочно в 13:00 мск. Уточняется, что у многих не получалось зайти в личный кабинет.
До этого в некоторых Telegram-каналах появилась недостоверная информация о том, что повестки после объявления частичной мобилизации будут приходить в том числе и через «Госуслуги». Однако в Минцифры опровергли такие планы из-за отсутствия необходимой законодательной базы.
Ранее сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. В настоящее время, по его словам, Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Принятое решение о частичной мобилизации «в полной мере адекватно тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся», подчеркнул президент. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. Речь же о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет, уточнил Шойгу.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса