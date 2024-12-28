Бастрыкин провел совещание в Чечне после крушения самолета AZAL

Бастрыкин провел совещание в Чечне после крушения самолета AZALУголовное дело передано в Главное следственное управление СК
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин провел совещание в Грозном в связи с крушением пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане. Об этом сообщили в СК.
«Ему доложено о расследовании обстоятельств крушения самолета “Азербайджанских авиалиний” в районе города Актау Республики Казахстан, на борту которого находились граждане Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Возбужденное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) было передано в Главное следственное управление ведомства. Также была создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи, криминалисты и эксперты, имеющие опыт расследования авиапроисшествий.
25 декабря пассажирский самолет Azerbaijan Airlines Embraer E190 разбился около города Актау в Казахстане. Борт летел из Баку в Грозный. В самолете находились 67 человек, погибли 38.
28 декабря президент РФ Владимир Путин в беседе со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России», сообщили в Кремле. Алиев заявил, что самолет подвергся внешнему воздействию в небе над Россией.
Заместитель премьер-министра Казахстана и глава правительственной комиссии Канат Бозумбаев сообщил, что для расследования крушения пассажирского самолета AZAL в Казахстане назначена комплексная судебно-трассалогическая, баллистическая и взрывотехническая экспертизы.