Бастрыкин провел совещание в Чечне после крушения самолета AZAL

28 декабря президент РФ Владимир Путин в беседе со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России», сообщили в Кремле. Алиев заявил, что самолет подвергся внешнему воздействию в небе над Россией.