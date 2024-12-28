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Бастрыкин провел совещание в Чечне после крушения самолета AZAL

Уголовное дело передано в Главное следственное управление СК
Ведомости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин провел совещание в Грозном в связи с крушением пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане. Об этом сообщили в СК.

«Ему доложено о расследовании обстоятельств крушения самолета “Азербайджанских авиалиний” в районе города Актау Республики Казахстан, на борту которого находились граждане Азербайджанской Республики, Республики Казахстан,  Кыргызской Республики и Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Возбужденное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) было передано в Главное следственное управление ведомства. Также была создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи, криминалисты и эксперты, имеющие опыт расследования авиапроисшествий. 

25 декабря пассажирский самолет Azerbaijan Airlines Embraer E190 разбился около города Актау в Казахстане. Борт летел из Баку в Грозный. В самолете находились 67 человек, погибли 38.

28 декабря президент РФ Владимир Путин в беседе со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России», сообщили в Кремле. Алиев заявил, что самолет подвергся внешнему воздействию в небе над Россией.

Заместитель премьер-министра Казахстана и глава правительственной комиссии Канат Бозумбаев сообщил, что для расследования крушения пассажирского самолета AZAL в Казахстане назначена комплексная судебно-трассалогическая, баллистическая и взрывотехническая экспертизы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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