Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний

3 ноября 7:52ГлавнаяБонусы

Приложение BET-M для Android: обзор, особенности

Приложение «БЕТ-М» для Android — возможность делать ставки с телефона 24/7. Оно удобнее мобильного сайта, так как работает по иным принципам. Рассмотрим функциональные возможности программы, способы скачивания и установки.

Функционал приложения BET-M для Андроид

Свернуть

Приложение «БЕТ-М» для «Андроид» — круглосуточный доступ к онлайн-ставкам прямо с телефона. Оно предлагает весь необходимый функционал. В программе получится:

  • зарегистрироваться;
  • пройти верификацию;
  • внести деньги;
  • заключить пари;
  • выполнить ставки;
  • забирать выигрыши.

Визуальное оформление стандартное. На главном экране показывают меню, кнопки для регистрации, авторизации. Дизайнеры Bet-M скрыли часть элементов под меню, обеспечив комфортную навигацию.  

Приложение BET-M для Android работает стабильнее сайта. Играть через него удобнее и благодаря экономии заряда. Браузерная версия функционирует по другим принципам, что приводит к более быстрой разрядке АКБ. Для многих современных смартфонов такое преимущество предустановленного софта — одно из основных. 

Важно отметить, что букмекерская контора появилась на рынке недавно, поэтому ее приложение пока не имеет каких-либо специфических функций. Однако они могут появиться с новыми обновлениями. Мы будем корректировать статью по мере добавления свежих решений и расширения возможностей программы. 

Как скачать приложение БЕТ-М на Android

Свернуть

На Ноябрь 2025 скачать приложение «БЕТ-М» на Android получится только через APK-файл. Для загрузки вам необходимо:

  1. Зарегистрироваться на сайте «БЕТ-М».
  2. Найти в нижней части экрана кнопку для загрузки APK.
  3. Нажать на нее и подтвердить скачивание.
  4. Открыть папку загрузок.
  5. Нажать на скачанный файл и подтвердить установку.

Игрокам, которые ранее не устанавливали приложения через APK, потребуется чуть больше действий. После нажатия на скачанный файл пользователям покажут системное сообщение. В нем беттору предложат изменить настройки безопасности и разрешить установку софта из неизвестных источников. Нужно нажать на сообщение и после перехода в настройки выдать соответствующее разрешение. 

button

text = СКАЧАТЬ BET-M НА ANDROID

link = https://rlnk.xyz/betmpartners

Как установить БЕТ-М на Андроид

Свернуть

После выдачи всех разрешений и согласия с установкой начнется процедура инсталляции файла. Телефон распакует APK и выполнит все дальнейшие алгоритмы. Чтобы установить BET-M на Android, от игрока не потребуется никаких других действий. После окончания процедуры беттору предложат открыть приложение. 

Как скачать BET-M на Android в магазинах приложений

Свернуть

Пока букмекерская контора не размещает приложение ни в одном официальном магазине. В будущем ситуация может измениться, мы скорректируем статью. 

Магазин

Наличие приложения Bet-M

Google Play

RuStore

Nash Store

Galaxy App

MiStore

Huawei App Gallery

Технические требования приложения BET-M

Свернуть

Приложение BET-M получится установить на Android, если устройство соответствует техническим требованиям.

Версия ОС

Android 7.0 и новее

Распространение

Бесплатно

Объем памяти

30,33 МБ

Отдельных условий по производителю не выставляется. Приложение «БЕТ-М» совместимо с Xiaomi, Samsung, Honor, Huawei, Vivo, Realme, POCO и любых других марок. Подходят бюджетные модели и флагманы. 

FAQ

Почему я не могу установить приложение на телефон?

Свернуть

Возможно, ваш телефон не соответствует допустимым минимальным техническим требованиям. Убедитесь, что на смартфоне хватает памяти, а ОС не ниже Android 7.0.

Дает ли BET-M фрибет за установку приложения?

Свернуть

Нет, букмекерская контора пока не предлагает бонусов за установку приложения. 

Как обновить приложение БЕТ-М на Android?

Свернуть

Приложение само проинформирует о появлении новой версии и предложит скачать обновления. Достаточно следовать подсказкам на экране. 

 

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer54 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer419 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer54 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer54 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer54 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer40 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer54 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer419 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer54 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer54 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer54 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Новое