Приложение БК БЕТ-М для IOS: обзор, особенности

Скачать «БЕТ-М» на iPhone стоит прежде всего тем, кто часто делает ставки с телефона. Приложение функционально и визуально не отличается от мобильной версии сайта, но у него есть одно важное достоинство.
При каждом нажатии кнопки на сайте программа отправляет запрос на сервер и выдает итоговый ответ в виде конкретного действия: загружаются страницы, совершаются ставки и т.п. Непрекращающийся обмен данными увеличивает скорость разряда батареи. У многих современных устройств емкость аккумулятора низкая, поэтому частое использование сайтов повышает разряд АКБ.
Мобильное приложение BET-M хранит часть информации в кэш-памяти и прежде всего обращается к ней. В результате нагрузка на батарею снижается и устройство дольше работает.
Стоит отметить также относительную молодость компании. Букмекерская контора появилась на рынке недавно, поэтому пока у приложения оператора нет никаких выраженных особенностей. Через него можно выполнить все стандартные процедуры в виде верификации, регистрации, депозита, ставки или вывода, но каких-то особенных функций разработчики еще не выпустили.
Владельцы iPhone могут скачать приложение «БЕТ-М» напрямую с официального магазина. Для этого достаточно попасть на страницу загрузки и нажать по предложению «установить программу». Через пару мгновений телефон поставит софт. Однако попасть на страницу загрузки можно разными способами.
Самый простой вариант — через сайт. Для этого нужно:
После программа перенаправит пользователя на страницу загрузки в магазине приложений AppStore.
button
text = СКАЧАТЬ BET-M НА IPHONE
В этом случае необходимо открыть AppStore и написать название букмекерской конторы в поисковой строке. После магазин переведет на страницу загрузки. Останется выполнить стандартную установку программы.
Загрузка завершится успешно, если ваше устройство на 100% соответствует минимальным техническим требованиям.
ОС
iOS 13.4 или новее
Размер
241,3 МБ
На устройства с более ранней версией операционной системы приложение не установится.
У BET-M нет бонусов за установку приложения на iPhone. Букмекерская контора выпустила для игроков много других акций. Однако за скачивание софта подарков пока не выдают.
Приложение BET-M на iPhone бесплатное. Вам не нужно платить деньги за загрузку и установку софта.