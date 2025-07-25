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25 июля 8:55ГлавнаяБонусы
БК БалтбетФрибеты за депозит

Час побед от БК Балтбет: фрибет до 400 рублей за быстрые ставки на теннис

400 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Успейте выполнить задание и выиграйте фрибет!

Букмекерская контора «Балтбет» запускает молниеносную акцию для поклонников тенниса. В рамках кампании «Час побед» каждый зарегистрированный игрок получает уникальное задание — сделать ставки на теннисные события в течение 60 минут. За успешное выполнение условия начисляется фрибет до 400 рублей.

Как получить бонус Балтбет до 400 рублей за быстрые ставки на теннис

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Участие станет доступным сразу после выполнения условий:

1. Зарегистрируйтесь в «Балтбет» или войдите в свой аккаунт.

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2. Активируйте участие в акции, кликнув соответствующую кнопку.

3. В течение 1 часа после активации выполните индивидуальное задание. 

У игрока есть ровно 60 минут, чтобы выполнить условия. В рамках задания требуется заключить и выиграть 3 одиночных live-ставки на теннис. Принимаются только пари на быстрые рынки, такие как «Счет в гейме», «Результат розыгрыша» и другие аналогичные исходы. 

Минимальная сумма каждой ставки — 500 рублей, коэффициент должен быть не ниже 1.30. После выполнения условий пользователь получит фрибет до 400 рублей.

Как отыграть бонус Балтбет до 400 рублей в рамках акции Час побед

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Условия использования бонуса отображаются в личном кабинете игрока. Фрибет действует в течение 30 дней и подходит для ординаров и экспрессов с количеством событий от 1 до 10. Важно соблюдать ключевое требование: коэффициент каждого исхода в купоне должен находиться в пределах от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

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Вся необходимая информация для участия собрана в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

400 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

27.07.2025 (23:59 МСК)

В зачет не идут отклоненные и проданные пари.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Принять участие может любой авторизованный пользователь➖ Отведено только 60 минут на задания
➕ Сумма бонуса может варьироваться у разных игроков 

Заключение

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Традиционная акция от БК. Она ориентированная на тех, кто любит ловить выгодные коэффициенты в лайве. Главный минус — для получения бонуса нужно поставить сумму заметно превышающую размер самого фрибета.

Валентин Васильев

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