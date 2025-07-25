Час побед от БК Балтбет: фрибет до 400 рублей за быстрые ставки на теннис

Партнерский проект
Букмекерская контора «Балтбет» запускает молниеносную акцию для поклонников тенниса. В рамках кампании «Час побед» каждый зарегистрированный игрок получает уникальное задание — сделать ставки на теннисные события в течение 60 минут. За успешное выполнение условия начисляется фрибет до 400 рублей.
Участие станет доступным сразу после выполнения условий:
1. Зарегистрируйтесь в «Балтбет» или войдите в свой аккаунт.
2. Активируйте участие в акции, кликнув соответствующую кнопку.
3. В течение 1 часа после активации выполните индивидуальное задание.
У игрока есть ровно 60 минут, чтобы выполнить условия. В рамках задания требуется заключить и выиграть 3 одиночных live-ставки на теннис. Принимаются только пари на быстрые рынки, такие как «Счет в гейме», «Результат розыгрыша» и другие аналогичные исходы.
Минимальная сумма каждой ставки — 500 рублей, коэффициент должен быть не ниже 1.30. После выполнения условий пользователь получит фрибет до 400 рублей.
Условия использования бонуса отображаются в личном кабинете игрока. Фрибет действует в течение 30 дней и подходит для ординаров и экспрессов с количеством событий от 1 до 10. Важно соблюдать ключевое требование: коэффициент каждого исхода в купоне должен находиться в пределах от 1.40 до 100.00.
Вся необходимая информация для участия собрана в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
400 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
27.07.2025 (23:59 МСК)
В зачет не идут отклоненные и проданные пари.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Принять участие может любой авторизованный пользователь
|➖ Отведено только 60 минут на задания
|➕ Сумма бонуса может варьироваться у разных игроков
Традиционная акция от БК. Она ориентированная на тех, кто любит ловить выгодные коэффициенты в лайве. Главный минус — для получения бонуса нужно поставить сумму заметно превышающую размер самого фрибета.