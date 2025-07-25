Час побед от БК Балтбет: фрибет до 400 рублей за быстрые ставки на теннис

Участие станет доступным сразу после выполнения условий:

1. Зарегистрируйтесь в «Балтбет» или войдите в свой аккаунт.

2. Активируйте участие в акции, кликнув соответствующую кнопку.

3. В течение 1 часа после активации выполните индивидуальное задание.

У игрока есть ровно 60 минут, чтобы выполнить условия. В рамках задания требуется заключить и выиграть 3 одиночных live-ставки на теннис. Принимаются только пари на быстрые рынки, такие как «Счет в гейме», «Результат розыгрыша» и другие аналогичные исходы.

Минимальная сумма каждой ставки — 500 рублей, коэффициент должен быть не ниже 1.30. После выполнения условий пользователь получит фрибет до 400 рублей.