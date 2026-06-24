БК Балтбет: надбавка к коэффициенту до 5% за экспрессы на ЧМ-2026

Следуйте простой инструкции:

1. Зарегистрируйтесь в БК «Балтбет», если у вас еще нет аккаунта.

2. Перейдите в раздел матчей Чемпионата мира по футболу 2026.

3. Сформируйте экспресс из 5 и более событий турнира.

Коэффициент будет увеличен автоматически в зависимости от количества выбранных исходов.