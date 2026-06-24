БК Балтбет: надбавка к коэффициенту до 5% за экспрессы на ЧМ-2026

Партнерский проект
Букмекер Baltbet запускает акцию для любителей экспресс-ставок. Игрокам предлагается собрать купон из нескольких событий ЧМ-2026 и получить автоматическую надбавку к итоговому коэффициенту.
Следуйте простой инструкции:
1. Зарегистрируйтесь в БК «Балтбет», если у вас еще нет аккаунта.
2. Перейдите в раздел матчей Чемпионата мира по футболу 2026.
3. Сформируйте экспресс из 5 и более событий турнира.
Коэффициент будет увеличен автоматически в зависимости от количества выбранных исходов.
Количество событий в экспрессе
Надбавка
5
+3%
от 6
+5%
Никаких дополнительных требований к полученным средствам нет. Выплата поступает на счет в виде реальных денег. Их можно вывести или направить на новые ставки.
Полный перечень условий приведен далее. Рекомендуем изучить его до начала участия в акции.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
28.06.2026 (23:59 МСК)
Принять участие в акции можно до конца группового этапа чемпионата мира.
Плюсы
Минусы
|➕ Надбавка начисляется автоматически
|➖ Только экспрессы, одиночные ставки не участвуют
|➕ Выплата без отыгрыша
Экспресс-пари всегда привлекают внимание тех, кто ищет высокие кэфы и крупные выплаты. Предложение от «Балтбет» делает такой формат еще выгоднее. Чем больше матчей ЧМ-2026 вы включаете в купон, тем ощутимее итоговый коэффициент.