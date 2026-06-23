Второй тайм от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за экспрессы на ЧМ-2026

Партнерский проект
Оператор «Балтбет» запустил предложение «Второй тайм» для поклонников футбола. Каждому участнику система формирует персональное задание и назначает индивидуальный размер вознаграждения. Минимальный фрибет в рамках промо составляет 150 рублей.
Чтобы забрать награду, следуйте инструкции:
1. Пройдите регистрацию в БК «Балтбет», если у вас еще нет аккаунта.
2. Перейдите на страницу «Второго тайма» и нажмите «Участвовать».
3. Оформите 2 экспресса на футбол в соответствии с условиями задания.
4. По завершении миссии бонус появится в корзине автоматически.
Любой экспресс должен включать минимум 2 события на футбол. Сумма ставки — от 300 рублей, коэффициент на каждый исход — не ниже 1.10.
Как только задание закрыто, фрибет автоматически зачисляется в личный кабинет. Использовать его нужно в течение 30 дней. Бонусная ставка принимается на ординары и экспрессы. Суммарный коэффициент должен укладываться в диапазон от 1.40 до 100.00.
Ознакомьтесь с полными условиями акции в таблице.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
25.06.2026 (23:59 МСК)
Воспользоваться предложением разрешается лишь 1 раз.
Плюсы
Минусы
|➕ Задание и размер бонуса подбираются под каждого игрока индивидуально
|➖ Минимальный суммарный расход на ставки — от 600 рублей
|➕ Фрибет начисляется автоматически
Акция «Второй тайм» запущена в разгар чемпионата мира 2026 года. Футбольных матчей в этот период предостаточно, поэтому выполнить задание из 2 экспрессов не составит труда. Порог входа сравнительно низкий — 2 ставки от 300 рублей.