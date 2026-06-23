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ЧМ-2026



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Второй тайм от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за экспрессы на ЧМ-2026

Обновлено:
от 150 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет Балтбет от 150 рублей по акции Второй тайм
  • Как отыграть бонус Балтбет до 150 рублей за экспрессы на ЧМ-2026
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Оператор «Балтбет» запустил предложение «Второй тайм» для поклонников футбола. Каждому участнику система формирует персональное задание и назначает индивидуальный размер вознаграждения. Минимальный фрибет в рамках промо составляет 150 рублей.

Как получить фрибет Балтбет от 150 рублей по акции Второй тайм

Чтобы забрать награду, следуйте инструкции:

1. Пройдите регистрацию в БК «Балтбет», если у вас еще нет аккаунта.

2. Перейдите на страницу «Второго тайма» и нажмите «Участвовать».

3. Оформите 2 экспресса на футбол в соответствии с условиями задания.

4. По завершении миссии бонус появится в корзине автоматически.

Любой экспресс должен включать минимум 2 события на футбол. Сумма ставки — от 300 рублей, коэффициент на каждый исход — не ниже 1.10.

Как отыграть бонус Балтбет до 150 рублей за экспрессы на ЧМ-2026

Как только задание закрыто, фрибет автоматически зачисляется в личный кабинет. Использовать его нужно в течение 30 дней. Бонусная ставка принимается на ординары и экспрессы. Суммарный коэффициент должен укладываться в диапазон от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

Ознакомьтесь с полными условиями акции в таблице.

Максимальный размер бонуса

от 150 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

25.06.2026 (23:59 МСК)

Воспользоваться предложением разрешается лишь 1 раз.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Задание и размер бонуса подбираются под каждого игрока индивидуально➖ Минимальный суммарный расход на ставки — от 600 рублей
➕ Фрибет начисляется автоматически 

Заключение

Акция «Второй тайм» запущена в разгар чемпионата мира 2026 года. Футбольных матчей в этот период предостаточно, поэтому выполнить задание из 2 экспрессов не составит труда. Порог входа сравнительно низкий — 2 ставки от 300 рублей.

Валентин Васильев

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