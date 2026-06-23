Второй тайм от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за экспрессы на ЧМ-2026

Чтобы забрать награду, следуйте инструкции:

1. Пройдите регистрацию в БК «Балтбет», если у вас еще нет аккаунта.

2. Перейдите на страницу «Второго тайма» и нажмите «Участвовать».

3. Оформите 2 экспресса на футбол в соответствии с условиями задания.

4. По завершении миссии бонус появится в корзине автоматически.

Любой экспресс должен включать минимум 2 события на футбол. Сумма ставки — от 300 рублей, коэффициент на каждый исход — не ниже 1.10.