Фрибет за Суперкубок от БК BetBoom: 3000 рублей за прогноз и ставку на матч Зенит-Спартак

Партнерский проект
БК BetBoom запустила акцию для тех, кто собирается следить за противостоянием «Зенита» и «Спартака» в матче за Суперкубок России. Букмекер предлагает игрокам получить фрибет 3000 рублей. Для этого нужно верно предсказать 3 ключевых момента предстоящей игры и оформить ставку на матч на сумму от 1000 рублей.
Условия участия в акции достаточно просты. Необходимо:
1. Зарегистрировать аккаунт в BetBoom (для новых игроков).
2. Найти сторис с промо «Фрибет за Суперкубок» в мобильном приложении.
3. Дать ответы на 3 вопроса о встрече «Зенита» и «Спартака»:
4. До 18:00 МСК 18 июля заключить пари на исход матча Суперкубка с суммой от 1000 рублей и коэффициентом не ниже 1.30.
Фрибет 3000 рублей начисляется тем участникам, чьи ответы на все 3 вопроса викторины окажутся верными.
На использование фрибета отводится 1 неделя. Он подходит для ставок на ординары и экспрессы с кэфами от 1.30 до 3.50.
Перед вами краткий обзор требований.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
18.07.2026 (18:00 МСК)
Отдельно стоит отметить нюанс с подсчетом голов. Учитывается результат только в рамках 90 минут основного времени. Мячи, забитые в дополнительное время, в зачет не идут.
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибет не зависит от результата основной ставки
|➖ Нужно верно ответить сразу на 3 вопроса
|➕ Невысокое значение акционного коэффициента расширяет выбор исходов
Футбольным болельщикам будет интересно проверить, насколько точно они читают ход событий на поле. Игрок должен проставить 1000 рублей, но в результате можно забрать фрибет в 3 раза больше.