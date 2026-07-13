Фрибет за Суперкубок от БК BetBoom: 3000 рублей за прогноз и ставку на матч Зенит-Спартак

Условия участия в акции достаточно просты. Необходимо:

1. Зарегистрировать аккаунт в BetBoom (для новых игроков).

2. Найти сторис с промо «Фрибет за Суперкубок» в мобильном приложении.

3. Дать ответы на 3 вопроса о встрече «Зенита» и «Спартака»:

Определить будущего обладателя трофея.

Спрогнозировать количество мячей в основное время (0-1, 2-3 или больше 3).

Указать, превысит ли число желтых карточек отметку в 3.5.

4. До 18:00 МСК 18 июля заключить пари на исход матча Суперкубка с суммой от 1000 рублей и коэффициентом не ниже 1.30.

Фрибет 3000 рублей начисляется тем участникам, чьи ответы на все 3 вопроса викторины окажутся верными.