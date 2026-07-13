Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыФрибет за Суперкубок от БК BetBoom: 3000 рублей за прогноз и ставку на матч Зенит-Спартак
БК BetBoomФрибеты за депозитФрибеты за установку приложения
logo

Фрибет за Суперкубок от БК BetBoom: 3000 рублей за прогноз и ставку на матч Зенит-Спартак

Обновлено:
3000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Проверьте свои скиллы футбольного аналитика!

Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom до 3000 рублей за прогноз и пари на матч Зенит-Спартак
  • Как отыграть бонус BetBoom до 3000 рублей в рамках промо Фрибет за Суперкубок
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК BetBoom запустила акцию для тех, кто собирается следить за противостоянием «Зенита» и «Спартака» в матче за Суперкубок России. Букмекер предлагает игрокам получить фрибет 3000 рублей. Для этого нужно верно предсказать 3 ключевых момента предстоящей игры и оформить ставку на матч на сумму от 1000 рублей.

Как получить фрибет BetBoom до 3000 рублей за прогноз и пари на матч Зенит-Спартак

Условия участия в акции достаточно просты. Необходимо:

1. Зарегистрировать аккаунт в BetBoom (для новых игроков).

2. Найти сторис с промо «Фрибет за Суперкубок» в мобильном приложении.

3. Дать ответы на 3 вопроса о встрече «Зенита» и «Спартака»: 

  • Определить будущего обладателя трофея.
  • Спрогнозировать количество мячей в основное время (0-1, 2-3 или больше 3).
  • Указать, превысит ли число желтых карточек отметку в 3.5.

4. До 18:00 МСК 18 июля заключить пари на исход матча Суперкубка с суммой от 1000 рублей и коэффициентом не ниже 1.30.

Фрибет 3000 рублей начисляется тем участникам, чьи ответы на все 3 вопроса викторины окажутся верными.

Как отыграть бонус BetBoom до 3000 рублей в рамках промо Фрибет за Суперкубок

На использование фрибета отводится 1 неделя. Он подходит для ставок на ординары и экспрессы с кэфами от 1.30 до 3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от BetBoom

Перед вами краткий обзор требований.

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

18.07.2026 (18:00 МСК)

Отдельно стоит отметить нюанс с подсчетом голов. Учитывается результат только в рамках 90 минут основного времени. Мячи, забитые в дополнительное время, в зачет не идут.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Фрибет не зависит от результата основной ставки➖ Нужно верно ответить сразу на 3 вопроса
➕ Невысокое значение акционного коэффициента расширяет выбор исходов 

Заключение

Футбольным болельщикам будет интересно проверить, насколько точно они читают ход событий на поле. Игрок должен проставить 1000 рублей, но в результате можно забрать фрибет в 3 раза больше.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer170 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer351 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer170 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer170 дней 12 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer170 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё