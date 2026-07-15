Звезда хоккея от БК BetBoom: поездка в Санкт-Петербург на Матч года

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Букмекерская компания BetBoom запускает активность «Звезда хоккея». Конторой разыгрывается поездка на «Матч года 2026» в Санкт-Петербурге. Чтобы претендовать на приз, игроку нужно ответить на 4 вопроса в сторис и заключить пари на любое спортивное событие. Участвовать могут как новые, так и действующие клиенты БК.
Для участия необходимо выполнить следующие шаги:
1. Зарегистрируйтесь в BetBoom или войдите в существующий аккаунт.
2. Откройте раздел со сторис в мобильном приложении и найдите акцию «Звезда хоккея».
3. Ответьте на 4 вопроса анкеты:
4. Сделайте ставку на любой спортивный исход (сумма — от 1000 рублей, кэф — от 1.30).
Анкету и пари нужно оформить до 20:00 МСК 17 июля. Букмекер разыгрывает статусный приз — поездку на «Матч года 2026» в Санкт-Петербург. В отличие от акций с рандомайзером, здесь результат зависит не от удачи, а от содержания ответа. Организатор самостоятельно выбирает финалистов, ориентируясь на то, насколько ярко и оригинально пользователь ответил на вопрос про КХЛ и НХЛ. Итоги подведут 20 июля.
Отыгрыша в промоакции нет. В пакет для победителя входят перелет или другой транспорт, проживание в отеле и билет на само мероприятие. Точные детали логистики букмекер согласовывает с призером индивидуально.
В этом разделе вы найдете все, что важно знать перед участием.
Максимальный размер бонуса
Поездка на Матч года в Санкт-Петербург
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
17.07.2026 (19:59 МСК)
Участвовать в акции могут только совершеннолетние (18+) и дееспособные клиенты БК.
Плюсы
Минусы
|➕ Возможность лично увидеть звезд КХЛ и НХЛ на «Матче года» в Санкт-Петербурге
|➖ Критерии отбора победителя не раскрываются
|➕ Подходит пари на любую спортивную дисциплину
«Матч года» — хоккейный праздник, ради которого многие болельщики готовы отправиться в другой город. «БетБум» дает шанс попасть на шоу в Санкт-Петербург бесплатно. От пользователя ожидают яркий ответ на вопрос о звездах КХЛ и НХЛ. Если у вас есть интересные идеи, то шанс победить в промо вполне реальный.