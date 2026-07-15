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Звезда хоккея от БК BetBoom: поездка в Санкт-Петербург на Матч года

Обновлено:
поездка на Матч года в Санкт-Петербург
Бонус
1 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Билет на хоккейный праздник!

Полное содержание

  • Как получить поездку на Матч года от БК BetBoom&nbsp;
  • Как отыграть приз от БК BetBoom
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская компания BetBoom запускает активность «Звезда хоккея». Конторой разыгрывается поездка на «Матч года 2026» в Санкт-Петербурге. Чтобы претендовать на приз, игроку нужно ответить на 4 вопроса в сторис и заключить пари на любое спортивное событие. Участвовать могут как новые, так и действующие клиенты БК.

Как получить поездку на Матч года от БК BetBoom 

Для участия необходимо выполнить следующие шаги:

1. Зарегистрируйтесь в BetBoom или войдите в существующий аккаунт.

2. Откройте раздел со сторис в мобильном приложении и найдите акцию «Звезда хоккея».

3. Ответьте на 4 вопроса анкеты:

  • Имя.
  • Город проживания.
  • Род занятий или увлечение.
  • Вопрос, который вы бы задали хоккейным звездам КХЛ и НХЛ при личной встрече.

4. Сделайте ставку на любой спортивный исход (сумма — от 1000 рублей, кэф — от 1.30).

Анкету и пари нужно оформить до 20:00 МСК 17 июля. Букмекер разыгрывает статусный приз — поездку на «Матч года 2026» в Санкт-Петербург. В отличие от акций с рандомайзером, здесь результат зависит не от удачи, а от содержания ответа. Организатор самостоятельно выбирает финалистов, ориентируясь на то, насколько ярко и оригинально пользователь ответил на вопрос про КХЛ и НХЛ. Итоги подведут 20 июля.

Как отыграть приз от БК BetBoom

Отыгрыша в промоакции нет. В пакет для победителя входят перелет или другой транспорт, проживание в отеле и билет на само мероприятие. Точные детали логистики букмекер согласовывает с призером индивидуально.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от BetBoom

В этом разделе вы найдете все, что важно знать перед участием.

Максимальный размер бонуса

Поездка на Матч года в Санкт-Петербург

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

17.07.2026 (19:59 МСК)

Участвовать в акции могут только совершеннолетние (18+) и дееспособные клиенты БК.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Возможность лично увидеть звезд КХЛ и НХЛ на «Матче года» в Санкт-Петербурге ➖ Критерии отбора победителя не раскрываются
➕ Подходит пари на любую спортивную дисциплину 

Заключение

«Матч года» — хоккейный праздник, ради которого многие болельщики готовы отправиться в другой город. «БетБум» дает шанс попасть на шоу в Санкт-Петербург бесплатно. От пользователя ожидают яркий ответ на вопрос о звездах КХЛ и НХЛ. Если у вас есть интересные идеи, то шанс победить в промо вполне реальный. 

Валентин Васильев

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