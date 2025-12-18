Бабушкин свитер от БК Фонбет: розыгрыш фирменной одежды за участие в интерактиве

Приз предоставляется только после выполнения всех необходимых условий:

1. Войти в систему Fonbet или зарегистрироваться.

2. Выполнять ежедневные активности в рамках промо.

3. Получать клубки и участвовать в еженедельных розыгрышах.

Каждый день становится доступно новое задание. Их можно выполнить в день публикации или в любое удобное время до конца недели. За каждое задание начисляются клубки. Чем больше их накапливается, тем выше ваши шансы на выигрыш.

Имена победителей объявляются каждую неделю по вторникам.Список счастливчиков доступен в разделе «Везунчики недели». Среди призов свитера с эмблемами следующих клубов:

ХК «Авангард» (Омск).

ФК «Рубин» (Казань).

ХК «Динамо» (Минск).

ФК «Акрон» (Тольятти).

ФК «Динамо» (Брест).

ФК БАТЭ (Борисов).

ФК «Неман» (Гродно).

ФК «Гомель».

ФК «Ростов».

ХК «Металлург» (Магнитогорск).

ФК ЦСКА (Москва).

ФК «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).

ХК «Салават Юлаев» (Уфа).

ФК «Крылья Советов» (Самара).

ХК «Локомотив» (Ярославль).

Список заданий на первую неделю:

День знакомства — получить 10 клубков.

Сделать ставку на матч КХЛ — получить 1500 клубков.

Собрать как можно больше клубков в игре.

Пройти мини-квиз про легендарных бабушек.

Букмекер не устанавливает ограничений на размеры ставок и коэффициенты.