Бабушкин свитер от БК Фонбет: розыгрыш фирменной одежды за участие в интерактиве

Партнерский проект
«Бабушкин свитер» — совместный проект БК Fonbet и ведущих спортивных клубов России и Беларуси. Главный приз — свитера, связанные бабушками, которые передают частичку клубной истории. Чтобы получить подарок, достаточно выполнять задания, собирать клубки и следить за обновлениями на протяжении недели.
Приз предоставляется только после выполнения всех необходимых условий:
1. Войти в систему Fonbet или зарегистрироваться.
2. Выполнять ежедневные активности в рамках промо.
3. Получать клубки и участвовать в еженедельных розыгрышах.
Каждый день становится доступно новое задание. Их можно выполнить в день публикации или в любое удобное время до конца недели. За каждое задание начисляются клубки. Чем больше их накапливается, тем выше ваши шансы на выигрыш.
Имена победителей объявляются каждую неделю по вторникам.Список счастливчиков доступен в разделе «Везунчики недели». Среди призов свитера с эмблемами следующих клубов:
Список заданий на первую неделю:
Букмекер не устанавливает ограничений на размеры ставок и коэффициенты.
Полученный свитер с эксклюзивным рисунком не подлежит отыгрышу. Доставка осуществляется по указанному адресу в пределах РФ и Беларуси.
В таблице указаны все моменты, которые необходимо учитывать.
Максимальный размер бонуса
Бабушкин свитер с лого спортивного клуба
Минимальный депозит
— (от 20 ₽ для желающих получить дополнительные клубки)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
12.01.2026 (12:00 МСК)
Общее количество свитеров в акции от «Фонбет» превышает 500 единиц.
Плюсы
Минусы
|➕ Шанс выиграть уникальные свитера, связанные бабушками-болельщицами
|➖ Фрибеты пользователям не выдаются
|➕ Для участия в акции не требуется сложных действий
Букмекер подготовил теплое новогоднее предложение для своих клиентов. Каждый свитер украшен уникальным узором, который символизирует клубные традиции и историю. Получить его — особая честь для болельщика.