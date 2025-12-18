Ведомости
Бабушкин свитер от БК Фонбет: розыгрыш фирменной одежды за участие в интерактиве

-
Бонус
24 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Выполняйте задания, собирайте клубки и получите эксклюзивный свитер!

«Бабушкин свитер» — совместный проект БК Fonbet и ведущих спортивных клубов России и Беларуси. Главный приз — свитера, связанные бабушками, которые передают частичку клубной истории. Чтобы получить подарок, достаточно выполнять задания, собирать клубки и следить за обновлениями на протяжении недели.

Как получить бабушкин свитер от БК Фонбет за участие в интерактиве

Свернуть

Приз предоставляется только после выполнения всех необходимых условий:

1. Войти в систему Fonbet или зарегистрироваться.

2. Выполнять ежедневные активности в рамках промо.

3. Получать клубки и участвовать в еженедельных розыгрышах.

Каждый день становится доступно новое задание. Их можно выполнить в день публикации или в любое удобное время до конца недели. За каждое задание начисляются клубки. Чем больше их накапливается, тем выше ваши шансы на выигрыш.

Имена победителей объявляются каждую неделю по вторникам.Список счастливчиков доступен в разделе «Везунчики недели». Среди призов свитера с эмблемами следующих клубов:

  • ХК «Авангард» (Омск).
  • ФК «Рубин» (Казань).
  • ХК «Динамо» (Минск).
  • ФК «Акрон» (Тольятти).
  • ФК «Динамо» (Брест).
  • ФК БАТЭ (Борисов).
  • ФК «Неман» (Гродно).
  • ФК «Гомель».
  • ФК «Ростов».
  • ХК «Металлург» (Магнитогорск).
  • ФК ЦСКА (Москва).
  • ФК «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).
  • ХК «Салават Юлаев» (Уфа).
  • ФК «Крылья Советов» (Самара).
  • ХК «Локомотив» (Ярославль).

Список заданий на первую неделю:

  • День знакомства — получить 10 клубков.
  • Сделать ставку на матч КХЛ — получить 1500 клубков.
  • Собрать как можно больше клубков в игре.
  • Пройти мини-квиз про легендарных бабушек.

Букмекер не устанавливает ограничений на размеры ставок и коэффициенты. 

Как отыграть бабушкин свитер от Фонбет

Свернуть

Полученный свитер с эксклюзивным рисунком не подлежит отыгрышу. Доставка осуществляется по указанному адресу в пределах РФ и Беларуси.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет

Свернуть

В таблице указаны все моменты, которые необходимо учитывать.

Максимальный размер бонуса

Бабушкин свитер с лого спортивного клуба

Минимальный депозит

— (от 20 ₽ для желающих получить дополнительные клубки)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

12.01.2026 (12:00 МСК)

Общее количество свитеров в акции от «Фонбет» превышает 500 единиц.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Шанс выиграть уникальные свитера, связанные бабушками-болельщицами➖ Фрибеты пользователям не выдаются
➕ Для участия в акции не требуется сложных действий 

Заключение

Свернуть

Букмекер подготовил теплое новогоднее предложение для своих клиентов. Каждый свитер украшен уникальным узором, который символизирует клубные традиции и историю. Получить его — особая честь для болельщика.

Валентин Васильев

