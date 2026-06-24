Счастливое комбо от БК Leon: фрибет 500 рублей и подарки за покупку в леоншопе

Обычно за леоны в шопе БК доступны только фрибеты. На период чемпионата мира ассортимент был расширен. Теперь в рамках программы лояльности можно получить наборы с физическими призами. Единственный минус — выбрать конкретный подарок невозможно, так как он определяется случайным образом.