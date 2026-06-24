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Счастливое комбо от БК Leon: фрибет 500 рублей и подарки за покупку в леоншопе

Обновлено:
500 ₽ + призы
Бонус
24 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.8
Мин. коэф.
14 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет Leon 500 рублей в рамках промо Счастливое комбо
  • Как отыграть фрибет Leon 500 рублей за покупку в леоншопе
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 рублей от Leon
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Промоакция «Счастливое комбо» проводится букмекерской компанией «Леон» в рамках чемпионата мира по футболу 2026 года. В леоншопе участникам программы лояльности доступны специальные наборы с гарантированным фрибетом 500 рублей и брендированным призом. Для получения подарка необходимо обменять накопленные леоны на выбранный комплект в период действия акции.

Как получить фрибет Leon 500 рублей в рамках промо Счастливое комбо

Фрибет и призы становятся доступны после:

1. Открытия аккаунта в БК «Леон».

2. Участия в спортивных ставках и накопления леонов.

3. Перехода в леоншоп в период акции «Счастливое комбо».

4. Выбора акционного набора и подтверждения покупки.

5. Зачисления фрибета на игровой счет.

6. Подтверждения доставки оператором компании.

В каждый набор «Счастливое комбо» входит фрибет номиналом 500 рублей и один случайный приз из фирменной линейки подарков. Среди призов:

  • Комплект фишек БК «Леон».
  • Малый сюрприз-бокс.
  • Большой сюрприз-бокс.
  • Набор официальных мячей Adidas.
  • Игра «Кикер».

Участники не могут заранее определить конкретный приз из набора.

Как отыграть фрибет Leon 500 рублей за покупку в леоншопе

Использование фрибета возможно на одиночные либо экспресс-пари при коэффициентах от 1.80 до 3.00. Срок действия призового бонуса составляет 14 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 рублей от Leon

Все подробности промоакции доступны ниже.

Максимальный размер бонуса

500 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.80

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

14 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

После покупки комбо-набора предусмотрен звонок оператора в период с 11 июня по 31 июля для уточнения информации по доставке.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Приз начисляется сразу после покупки комбо-набора, без ожидания результатов➖ Для участия требуется накопление бонусных леонов через активность в ставках
➕ Ассортимент подарков разнообразен 

Заключение

Обычно за леоны в шопе БК доступны только фрибеты. На период чемпионата мира ассортимент был расширен. Теперь в рамках программы лояльности можно получить наборы с физическими призами. Единственный минус — выбрать конкретный подарок невозможно, так как он определяется случайным образом.

Валентин Васильев

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