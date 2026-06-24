Счастливое комбо от БК Leon: фрибет 500 рублей и подарки за покупку в леоншопе

Партнерский проект
Промоакция «Счастливое комбо» проводится букмекерской компанией «Леон» в рамках чемпионата мира по футболу 2026 года. В леоншопе участникам программы лояльности доступны специальные наборы с гарантированным фрибетом 500 рублей и брендированным призом. Для получения подарка необходимо обменять накопленные леоны на выбранный комплект в период действия акции.
Фрибет и призы становятся доступны после:
1. Открытия аккаунта в БК «Леон».
2. Участия в спортивных ставках и накопления леонов.
3. Перехода в леоншоп в период акции «Счастливое комбо».
4. Выбора акционного набора и подтверждения покупки.
5. Зачисления фрибета на игровой счет.
6. Подтверждения доставки оператором компании.
В каждый набор «Счастливое комбо» входит фрибет номиналом 500 рублей и один случайный приз из фирменной линейки подарков. Среди призов:
Участники не могут заранее определить конкретный приз из набора.
Использование фрибета возможно на одиночные либо экспресс-пари при коэффициентах от 1.80 до 3.00. Срок действия призового бонуса составляет 14 дней.
Все подробности промоакции доступны ниже.
Максимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.80
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
14 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
После покупки комбо-набора предусмотрен звонок оператора в период с 11 июня по 31 июля для уточнения информации по доставке.
Плюсы
Минусы
|➕ Приз начисляется сразу после покупки комбо-набора, без ожидания результатов
|➖ Для участия требуется накопление бонусных леонов через активность в ставках
|➕ Ассортимент подарков разнообразен
Обычно за леоны в шопе БК доступны только фрибеты. На период чемпионата мира ассортимент был расширен. Теперь в рамках программы лояльности можно получить наборы с физическими призами. Единственный минус — выбрать конкретный подарок невозможно, так как он определяется случайным образом.