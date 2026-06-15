Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыЧМ-2026 Live-турнир от БК Лига Ставок: фрибеты до 150 000 рублей за пари на футбол
БК Лига СтавокФрибеты за депозит
logo

ЧМ-2026 Live-турнир от БК Лига Ставок: фрибеты до 150 000 рублей за пари на футбол

Обновлено:
до 150 000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.25
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Все решает ваша активность!

Полное содержание

  • Как получить фрибет до 150 000 рублей в БК Лига Ставок в рамках промо ЧМ-2026 Live-турнир
  • Как отыграть фрибет до 150 000 рублей от БК Лига Ставок за лайв-пари на ЧМ-2026
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании фрибета до 150 000 рублей от БК Лига Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Турнир «ЧМ-2026 Live» от БК «Лига Ставок» объединяет пользователей, которые совершают ставки в режиме реального времени на игры  футбольного чемпионата мира. За выигрышные лайв-пари начисляются рейтинговые баллы, влияющие на позицию в общем зачете. Участники из топ-500 делят фрибеты из общего фонда в 1 000 000 рублей.

Как получить фрибет до 150 000 рублей в БК Лига Ставок в рамках промо ЧМ-2026 Live-турнир

Свернуть

Чтобы участвовать в акции, пользователям необходимо:

1. Пройти регистрацию в «Лиге Ставок» или войти в существующий аккаунт.

2. Активировать участие в акции «ЧМ-2026 Live-Турнир».

3. Размещать live-пари на встречи мундиаля от 100 рублей с кэфом от 1.25.

4. Зарабатывать очки за чистые выигрыши и улучшать свое место в рейтинге участников.

Начисление баллов происходит за каждую удачную ставку и зависит от величины чистой прибыли. Система турнира включает бонусные множители, увеличивающие количество начисляемых очков. Они активируются в зависимости от коэффициента ставки: 1,25 начиная с кэфа 3.00, 1,5 — с 5.00, 2,0 — с 7.00 и максимальный 2,5 — с 10.00 и выше.

Место

Выигрыш (руб.)

1

150 000

2

120 000

3

90 000

4

75 000

5

60 000

6

50 000

7

30 000

8

20 000

9

10 000

10

5000

11-25

3500

26-50

2000

51-100

1000

101-250

750

251-500

500

Как отыграть фрибет до 150 000 рублей от БК Лига Ставок за лайв-пари на ЧМ-2026

Свернуть

Фрибет предоставляется участникам в день завершения турнира, не позднее 18:00 МСК. Срок его активности ограничен 7 днями с момента получения. Применение возможно только в ординарных ставках с любым коэффициентом.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании фрибета до 150 000 рублей от БК Лига Ставок

Свернуть

Полное описание принципов участия в акции.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.25

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

17.06.2026 (12:00 МСК)

 

Для прематч-ставок на игры чемпионата мира действует схожий турнир.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Награды распределяются среди топ-500 участников➖ Достичь верхних позиций в таблице без постоянных пари затруднительно
➕ Распределение фрибетов основано на открытых правилах турнира 

Заключение

Свернуть

Активность стартовала к началу ЧМ-2026 и предусматривает большой призовой фонд с 500 наградными местами для бетторов. Предложение направлено на игроков, которые планируют собирать купоны в лайве на поединки чемпионата мира.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer198 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer14 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer198 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer198 дней 12 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer198 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё