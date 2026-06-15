ЧМ-2026 Live-турнир от БК Лига Ставок: фрибеты до 150 000 рублей за пари на футбол

Партнерский проект
Турнир «ЧМ-2026 Live» от БК «Лига Ставок» объединяет пользователей, которые совершают ставки в режиме реального времени на игры футбольного чемпионата мира. За выигрышные лайв-пари начисляются рейтинговые баллы, влияющие на позицию в общем зачете. Участники из топ-500 делят фрибеты из общего фонда в 1 000 000 рублей.
Чтобы участвовать в акции, пользователям необходимо:
1. Пройти регистрацию в «Лиге Ставок» или войти в существующий аккаунт.
2. Активировать участие в акции «ЧМ-2026 Live-Турнир».
3. Размещать live-пари на встречи мундиаля от 100 рублей с кэфом от 1.25.
4. Зарабатывать очки за чистые выигрыши и улучшать свое место в рейтинге участников.
Начисление баллов происходит за каждую удачную ставку и зависит от величины чистой прибыли. Система турнира включает бонусные множители, увеличивающие количество начисляемых очков. Они активируются в зависимости от коэффициента ставки: 1,25 начиная с кэфа 3.00, 1,5 — с 5.00, 2,0 — с 7.00 и максимальный 2,5 — с 10.00 и выше.
Место
Выигрыш (руб.)
1
150 000
2
120 000
3
90 000
4
75 000
5
60 000
6
50 000
7
30 000
8
20 000
9
10 000
10
5000
11-25
3500
26-50
2000
51-100
1000
101-250
750
251-500
500
Фрибет предоставляется участникам в день завершения турнира, не позднее 18:00 МСК. Срок его активности ограничен 7 днями с момента получения. Применение возможно только в ординарных ставках с любым коэффициентом.
Полное описание принципов участия в акции.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.25
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
17.06.2026 (12:00 МСК)
Для прематч-ставок на игры чемпионата мира действует схожий турнир.
Плюсы
Минусы
|➕ Награды распределяются среди топ-500 участников
|➖ Достичь верхних позиций в таблице без постоянных пари затруднительно
|➕ Распределение фрибетов основано на открытых правилах турнира
Активность стартовала к началу ЧМ-2026 и предусматривает большой призовой фонд с 500 наградными местами для бетторов. Предложение направлено на игроков, которые планируют собирать купоны в лайве на поединки чемпионата мира.