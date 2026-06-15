ЧМ-2026 Live-турнир от БК Лига Ставок: фрибеты до 150 000 рублей за пари на футбол

Чтобы участвовать в акции, пользователям необходимо:

1. Пройти регистрацию в «Лиге Ставок» или войти в существующий аккаунт.

2. Активировать участие в акции «ЧМ-2026 Live-Турнир».

3. Размещать live-пари на встречи мундиаля от 100 рублей с кэфом от 1.25.

4. Зарабатывать очки за чистые выигрыши и улучшать свое место в рейтинге участников.

Начисление баллов происходит за каждую удачную ставку и зависит от величины чистой прибыли. Система турнира включает бонусные множители, увеличивающие количество начисляемых очков. Они активируются в зависимости от коэффициента ставки: 1,25 начиная с кэфа 3.00, 1,5 — с 5.00, 2,0 — с 7.00 и максимальный 2,5 — с 10.00 и выше.