Prematch-Турнир ЧМ-2026 от БК Лига Ставок: фрибет до 150 000 рублей за ставки

От участников акции требуется:

1. Зарегистрироваться в БК и подтвердить учетную запись, если еще нет аккаунта.

2. Нажать на кнопку «Участвовать» на странице турнира.

3. Ставить на чемпионата мира по футболу 2026 года в прематче.

Для участия принимаются одиночные пари и экспрессы с коэффициентом от 1,25. Минимальная сумма ставки — 100 рублей.

Очки начисляются за чистый выигрыш — при ставке 1000 рублей с коэффициентом 1.80 участник получит 800 очков (1000 × 1,80 − 1000).

Место Выигрыш (руб.) 1 150 000 2 120 000 3 90 000 4 75 000 5 60 000 6 50 000 7 30 000 8 20 000 9 10 000 10 5000 11-25 3500 26-50 2000 51-100 1000 101-250 750 251-500 500

Дополнительно предусмотрены бустеры, увеличивающие количество очков: множитель 1,25 — при коэффициенте от 3.00; 1,5 — от 5.00; 2 — от 7.00; 2,5 — от 10.00.