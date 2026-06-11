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ЧМ-2026



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БК Лига СтавокФрибеты за депозит
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Prematch-Турнир ЧМ-2026 от БК Лига Ставок: фрибет до 150 000 рублей за ставки

Обновлено:
150 000 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.25
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Участвуйте и получайте призы!

Полное содержание

  • Как получить фрибет до 150 000 рублей в БК Лига Ставок
  • Как отыграть фрибет до 150 000 рублей от БК Лига Ставок
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании фрибета от БК Лига Ставок
  • Заключение

Для участия в акции Prematch-Турнир ЧМ-2026 от БК «Лига Ставок» достаточно ставить на чемпионат мира по футболу 2026 и набирать очки. Их присуждают за победные ставки. Участники, занявшие призовые места, получают фрибет на сумму от 500 до 150 000 рублей.

Как получить фрибет до 150 000 рублей в БК Лига Ставок

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От участников акции требуется:

1. Зарегистрироваться в БК и подтвердить учетную запись, если еще нет аккаунта.

2. Нажать на кнопку «Участвовать» на странице турнира.

3. Ставить на чемпионата мира по футболу 2026 года в прематче.

Для участия принимаются одиночные пари и экспрессы с коэффициентом от 1,25. Минимальная сумма ставки — 100 рублей. 

Очки начисляются за чистый выигрыш — при ставке 1000 рублей с коэффициентом 1.80 участник получит 800 очков (1000 × 1,80 − 1000). 

Место

Выигрыш (руб.)

1

150 000

2

120 000

3

90 000

4

75 000

5

60 000

6

50 000

7

30 000

8

20 000

9

10 000

10

5000

11-25

3500

26-50

2000

51-100

1000

101-250

750

251-500

500

 

Дополнительно предусмотрены бустеры, увеличивающие количество очков: множитель 1,25 — при коэффициенте от 3.00; 1,5 — от 5.00; 2 — от 7.00; 2,5 — от 10.00.

Как отыграть фрибет до 150 000 рублей от БК Лига Ставок

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Фрибет начисляется в день завершения турнира до 18:00 по МСК. Срок его действия составляет 7 дней с момента зачисления. Отыграть его можно на ординарных ставках.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании фрибета от БК Лига Ставок

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Подробный разбор ключевых моментов участия.

Максимальный размер бонуса

до 150 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.25

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

17.06.2026 (12:00 МСК)

 

Турнир проводится однократно в указанный период.

Заключение

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Акция приурочена к старту чемпионата мира по футболу 2026 года. Она предлагает крупный призовой фонд и 500 призовыми мест для участников. Если вы планировали заключать пари на матчи ЧМ, то предложение от БК станет хорошим подспорьем для игры. 

Валентин Васильев

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