Prematch-Турнир ЧМ-2026 от БК Лига Ставок: фрибет до 150 000 рублей за ставки

Партнерский проект
Для участия в акции Prematch-Турнир ЧМ-2026 от БК «Лига Ставок» достаточно ставить на чемпионат мира по футболу 2026 и набирать очки. Их присуждают за победные ставки. Участники, занявшие призовые места, получают фрибет на сумму от 500 до 150 000 рублей.
От участников акции требуется:
1. Зарегистрироваться в БК и подтвердить учетную запись, если еще нет аккаунта.
2. Нажать на кнопку «Участвовать» на странице турнира.
3. Ставить на чемпионата мира по футболу 2026 года в прематче.
Для участия принимаются одиночные пари и экспрессы с коэффициентом от 1,25. Минимальная сумма ставки — 100 рублей.
Очки начисляются за чистый выигрыш — при ставке 1000 рублей с коэффициентом 1.80 участник получит 800 очков (1000 × 1,80 − 1000).
Место
Выигрыш (руб.)
1
150 000
2
120 000
3
90 000
4
75 000
5
60 000
6
50 000
7
30 000
8
20 000
9
10 000
10
5000
11-25
3500
26-50
2000
51-100
1000
101-250
750
251-500
500
Дополнительно предусмотрены бустеры, увеличивающие количество очков: множитель 1,25 — при коэффициенте от 3.00; 1,5 — от 5.00; 2 — от 7.00; 2,5 — от 10.00.
Фрибет начисляется в день завершения турнира до 18:00 по МСК. Срок его действия составляет 7 дней с момента зачисления. Отыграть его можно на ординарных ставках.
Подробный разбор ключевых моментов участия.
Максимальный размер бонуса
до 150 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.25
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
17.06.2026 (12:00 МСК)
Турнир проводится однократно в указанный период.
Акция приурочена к старту чемпионата мира по футболу 2026 года. Она предлагает крупный призовой фонд и 500 призовыми мест для участников. Если вы планировали заключать пари на матчи ЧМ, то предложение от БК станет хорошим подспорьем для игры.