Прогноз на Олимпиаду 2026 от БК Лига Ставок: до 300 000 рублей за оценку медального зачета

«Лига Ставок» предлагает бетторам спрогнозировать итоговую турнирную таблицу Олимпийских игр. Максимум можно выиграть фрибет до 300 000 рублей. Участие не требует пополнения счета и доступно всем бетторам.
«Лига Ставок» предложила пользователям максимально простые условия. Акция не требует депозитов или заключения пари. Беттору нужно:
Расставить победителей можно до 14 февраля 2026 года. До этого же времени можно неограниченное количество раз поменять расположение команд. Распределение мест зависит от количества набранных золотых медалей.
Далее среди победителей конкурса букмекерская контора распределит призовой фонд. Игроки могут получить до 300 000 рублей.
Начисленный фрибет разрешается использовать одной ставкой. Он действует неделю после выдачи. Полученный бонус подходит только для ординаров, но букмекер не ограничивает коэффициенты.
Подробные требования и условия по промоакции указаны далее.
Максимальный размер бонуса
300 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
23.02.2026 (12:00 МСК)
Победители получат фрибет не позднее 25 февраля. Расставить своих фаворитов по местам нужно до 12:00 МСК 14 февраля.
Плюсы
Минусы
|➕ Бездепозитный бонус
|➖ Минимальный фрибет составляет 500 рублей
|➕ Разрешено вносить изменения в прогноз
|➕ Максимум можно выиграть до 300 000 рублей
«Лига Ставок» отметилась фрибетом без депозита с максимально простыми условиями участия. Конкурс подходит для каждого пользователя БК. Можно даже не следить за ОИ, а просто расставить основных фаворитов по местам на удачу.