Прогноз на Олимпиаду 2026 от БК Лига Ставок: до 300 000 рублей за оценку медального зачета

«Лига Ставок» предложила пользователям максимально простые условия. Акция не требует депозитов или заключения пари. Беттору нужно:

Создать учетную запись в «Лиге Ставок». Перейти на страницу конкурса и подтвердить участие. Расположить команды по топ-4 согласно ожидаемым результатам сборных.

Расставить победителей можно до 14 февраля 2026 года. До этого же времени можно неограниченное количество раз поменять расположение команд. Распределение мест зависит от количества набранных золотых медалей.

Далее среди победителей конкурса букмекерская контора распределит призовой фонд. Игроки могут получить до 300 000 рублей.