13 февраля 8:14
БК Лига СтавокФрибеты за депозит
logo

Прогноз на Олимпиаду 2026 от БК Лига Ставок: до 300 000 рублей за оценку медального зачета

300000 ₽
Бонус
8 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Один из крупнейших бездепозитных конкурсов для Олимпийских игр

«Лига Ставок» предлагает бетторам спрогнозировать итоговую турнирную таблицу Олимпийских игр. Максимум можно выиграть фрибет до 300 000 рублей. Участие не требует пополнения счета и доступно всем бетторам. 

Как получить бонус от БК Лига Ставок до 300 000 рублей за верный прогноз медального зачета

Свернуть

«Лига Ставок» предложила пользователям максимально простые условия. Акция не требует депозитов или заключения пари. Беттору нужно:

  1. Создать учетную запись в «Лиге Ставок».
  2. Перейти на страницу конкурса и подтвердить участие.
  3. Расположить команды по топ-4 согласно ожидаемым результатам сборных.

Расставить победителей можно до 14 февраля 2026 года. До этого же времени можно неограниченное количество раз поменять расположение команд. Распределение мест зависит от количества набранных золотых медалей. 

Далее среди победителей конкурса букмекерская контора распределит призовой фонд. Игроки могут получить до 300 000 рублей. 

Как отыграть бонус Лиги Ставок до 300 000 рублей за верный прогноз победителя Олимпиады

Свернуть

Начисленный фрибет разрешается использовать одной ставкой. Он действует неделю после выдачи. Полученный бонус подходит только для ординаров, но букмекер не ограничивает коэффициенты. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 300 000 рублей от Лиги Ставок

Свернуть

Подробные требования и условия по промоакции указаны далее.

Максимальный размер бонуса

300 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

23.02.2026 (12:00 МСК)

Победители получат фрибет не позднее 25 февраля. Расставить своих фаворитов по местам нужно до 12:00 МСК 14 февраля.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Бездепозитный бонус➖ Минимальный фрибет составляет 500 рублей
➕ Разрешено вносить изменения в прогноз 
➕ Максимум можно выиграть до 300 000 рублей 

Заключение

Свернуть

«Лига Ставок» отметилась фрибетом без депозита с максимально простыми условиями участия. Конкурс подходит для каждого пользователя БК. Можно даже не следить за ОИ, а просто расставить основных фаворитов по местам на удачу. 

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
