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БК Лига Ставок: фрибеты до 10 000, iPhone 17 Pro и Lego за подписку на телеграм-канал

Обновлено:
до 10 000 ₽ + техника
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
15 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Подписка на Telegram и вы участвуете в борьбе за призы!

Полное содержание

  • Как получить фрибет БК Лига Ставок до 10 000 рублей
  • Как отыграть бонус до 10 000 рублей от Лиги Ставок&nbsp;
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от Лиги Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер «Лига Ставок» проводит конкурс с богатым призовым фондом: топовый смартфон, игровая приставка, наборы LEGO и бесплатные ставки до 10 000 рублей. Всего разыгрывается 20 наград. Победителей выбирает рандомайзер.

Как получить фрибет БК Лига Ставок до 10 000 рублей

Лишних шагов в инструкции не предусмотрено:

1. Зарегистрируйтесь на сайте «Лиги Ставок» и пройдите идентификацию, если еще не делали этого.

2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Тапните кнопку «Участвую» под постом об акции.

Все 3 шага нужно завершить до 3 июля 2026 года. Именно в этот день пройдет жеребьевка и появится список победителей.

Место

Приз

1

iPhone 17 Pro 512GB

2

PS5 Slim

3-5

Конструктор LEGO World Cup

6-10

Фрибет 10 000 ₽

11-20

Фрибет 5000 ₽

Как отыграть бонус до 10 000 рублей от Лиги Ставок 

Выигранный фрибет попадет в личный кабинет клиента в течение 2 дней после публикации итогов. Потратить его можно только целиком на одиночную ставку. Действует бонус 15 дней с момента зачисления. Важный момент: чтобы забрать фрибет, потребуется внести депозит от 1000 рублей.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от Лиги Ставок

Акция регулируется установленными положениями и требованиями.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽ (только в случае победы)

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

15 дней

Срок окончания акции

03.07.2026 (15:59 МСК)

Участвовать могут граждане РФ от 18 лет, зарегистрированные в «Лиге Ставок» и прошедшие идентификацию.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Открыто для всех действующих клиентов БК➖ Для получения фрибета нужен депозит от 1000 ₽
➕ Щедрый призовой фонд — техника и крупные фрибеты 

Заключение

Редкий случай, когда реально выиграть iPhone или PlayStation буквально за минуту своего времени. Достаточно подписаться нажать на кнопку и ожидать 3 июля.

Валентин Васильев

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