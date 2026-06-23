БК Лига Ставок: фрибеты до 10 000, iPhone 17 Pro и Lego за подписку на телеграм-канал

Лишних шагов в инструкции не предусмотрено:

1. Зарегистрируйтесь на сайте «Лиги Ставок» и пройдите идентификацию, если еще не делали этого.

2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Тапните кнопку «Участвую» под постом об акции.

Все 3 шага нужно завершить до 3 июля 2026 года. Именно в этот день пройдет жеребьевка и появится список победителей.