БК Лига Ставок: фрибеты до 10 000, iPhone 17 Pro и Lego за подписку на телеграм-канал

Партнерский проект
Букмекер «Лига Ставок» проводит конкурс с богатым призовым фондом: топовый смартфон, игровая приставка, наборы LEGO и бесплатные ставки до 10 000 рублей. Всего разыгрывается 20 наград. Победителей выбирает рандомайзер.
Лишних шагов в инструкции не предусмотрено:
1. Зарегистрируйтесь на сайте «Лиги Ставок» и пройдите идентификацию, если еще не делали этого.
2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.
3. Тапните кнопку «Участвую» под постом об акции.
Все 3 шага нужно завершить до 3 июля 2026 года. Именно в этот день пройдет жеребьевка и появится список победителей.
Место
Приз
1
iPhone 17 Pro 512GB
2
PS5 Slim
3-5
Конструктор LEGO World Cup
6-10
Фрибет 10 000 ₽
11-20
Фрибет 5000 ₽
Выигранный фрибет попадет в личный кабинет клиента в течение 2 дней после публикации итогов. Потратить его можно только целиком на одиночную ставку. Действует бонус 15 дней с момента зачисления. Важный момент: чтобы забрать фрибет, потребуется внести депозит от 1000 рублей.
Акция регулируется установленными положениями и требованиями.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽ (только в случае победы)
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
15 дней
Срок окончания акции
03.07.2026 (15:59 МСК)
Участвовать могут граждане РФ от 18 лет, зарегистрированные в «Лиге Ставок» и прошедшие идентификацию.
Плюсы
Минусы
|➕ Открыто для всех действующих клиентов БК
|➖ Для получения фрибета нужен депозит от 1000 ₽
|➕ Щедрый призовой фонд — техника и крупные фрибеты
Редкий случай, когда реально выиграть iPhone или PlayStation буквально за минуту своего времени. Достаточно подписаться нажать на кнопку и ожидать 3 июля.