Тебе зеленый диктовать условия от БК Лига ставок: фрибеты до 500 000 рублей для VIP-игроков

Предложение «Тебе зеленый диктовать условия» от БК «Лига Ставок» создано для опытных бетторов, которые ранее достигли VIP-уровня в других букмекерских сервисах. Участникам доступен приветственный фрибет до 500 000 рублей. Чтобы запустить предложение, необходимо перейти в «Лигу Ставок», подтвердить статус и активировать персональный бонусный пакет.
Для активации предложения необходимо следовать пошаговому алгоритму:
1. Зарегистрироваться на платформе Liga Stavok и войти в личный кабинет.
2. Перейти в акционный раздел и активировать плашку «Диктовать».
3. Заполнить форму с информацией о VIP-статусе в другой букмекерской конторе.
4. Закрыть требуемый оборот ставок в течение установленного периода.
В заявке беттору нужно указать свои персональные данные, включая ФИО и номер телефона. Также необходимо приложить доказательства игровой активности за последний месяц на сумму от 100 000 рублей. После рассмотрения и одобрения заявки в течение 7 дней требуется сделать ставки на сумму, составляющую 30% от месячного оборота по прежним условиям VIP-статуса.
Когда запрос одобрен, игрок получает индивидуальный VIP-статус с набором привилегий. Беттору сразу поступает фрибет за оборот, который формируется в зависимости от оборота объема пари в предыдущей букмекерской компании.
Оборот пари
Фрибет
100 000 ₽ — 124 999 ₽
500 ₽
до 749 999 ₽
5000 ₽
до 1 999 999 ₽
25 000 ₽
до 14 999 999 ₽
100 000 ₽
от 15 000 000 ₽
500 000 ₽
Участникам программы лояльности предоставляется 7 дней на использование фрибета. Его можно поставить на экспрессы либо ординары с ограничением коэффициента до 4.00.
Подробности акции приведены в табличном виде.
Максимальный размер бонуса
500 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша
7 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
VIP-статус открывает доступ к ресторанам партнеров, SimplePrivé, сертификатам, ски-пассам и Okko-трансляциям.
Плюсы
Минусы
|➕ Персональный подход к игрокам
|➖ Обязательное доказательство оборота в другой БК
|➕ Возможность сохранить свой статус при переходе между букмекерами
Основная особенность программы — максимальная персонализация под опыт и запросы пользователя. Нет необходимости повторно доказывать свою лояльность или начинать накопление заново. VIP-игроки, пришедшие из других БК, могут сразу пользоваться всеми преимуществами программы лояльности и условиями предложения «Империон».