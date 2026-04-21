Тебе зеленый диктовать условия от БК Лига ставок: фрибеты до 500 000 рублей для VIP-игроков

Для активации предложения необходимо следовать пошаговому алгоритму:

1. Зарегистрироваться на платформе Liga Stavok и войти в личный кабинет.

2. Перейти в акционный раздел и активировать плашку «Диктовать».

3. Заполнить форму с информацией о VIP-статусе в другой букмекерской конторе.

4. Закрыть требуемый оборот ставок в течение установленного периода.

В заявке беттору нужно указать свои персональные данные, включая ФИО и номер телефона. Также необходимо приложить доказательства игровой активности за последний месяц на сумму от 100 000 рублей. После рассмотрения и одобрения заявки в течение 7 дней требуется сделать ставки на сумму, составляющую 30% от месячного оборота по прежним условиям VIP-статуса.

Когда запрос одобрен, игрок получает индивидуальный VIP-статус с набором привилегий. Беттору сразу поступает фрибет за оборот, который формируется в зависимости от оборота объема пари в предыдущей букмекерской компании.