БК Лига СтавокФрибеты за депозит
logo

Турнир Экспресс от БК Лига Ставок: до 50 000 рублей за множественные пари

50000 ₽
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Ставьте экспрессы в «Лиге Ставок» и получайте дополнительные выплаты

БК «Лига Ставок» запустила отдельный турнир для любителей экспрессов. Контора разыграет 500 000 рублей фрибетов между 250 пользователями. Букмекер сформировал динамическую систему поощрений. Призеры получат от 600 до 50 000 рублей. Размер выигрыша зависит от занятого итогового места. 

Как получить бонус от БК Лига Ставок до 50 000 рублей за пари на экспрессы

Свернуть

Представленная турнирная промоакция обладает стандартным набором требований к игрокам. Претендовать на призы получится после выполнения 3 действий:

  1. Регистрация в «Лиге Ставок».
  2. Согласие с участием в соревновании.
  3. Заключение квалификационных пари.

В рамках указанного бонусного предложения учитываются только экспресс-ставки. Минимальная сумма — от 100 рублей. Коэффициент купона должен начинаться от 1.25.

Количество набранных турнирных очков приравнивается к чистому выигрышу беттора. В качестве дополнительного стимула букмекерская контора предлагает систему множителей. Бустер подключается к расчету набранных баллов. 

Кэф экспресса

Усилитель

Больше 3

1,25

Больше 5

1,5

Больше 7

2

Больше 10

2,5

Призовой фонд распределяют между 250 пользователями. Итоговое место определяет количество выданных бонусов.

Занятая позиция

Размеры фрибета

1

50 000 ₽

2

35 000 ₽

3

25 000 ₽

4

20 000 ₽

5

15 000 ₽

6

12 000 ₽

7

10 000 ₽

8

8000 ₽

9

7000 ₽

10

5000 ₽

11-2

4000 ₽

21-40

3000 ₽

41-70

2000 ₽

71-120

1500 ₽

121-250

600 ₽

Как отыграть бонус Лиги Ставок до 50 000 рублей за пари на экспрессы

Свернуть

Полученный фрибет можно использовать только на одиночной ставке. Бонус ставится целиком без возможности дополнительного деления. Букмекерская контора не ограничивает коэффициенты ставок, но на применение фрибета отводит 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от Лиги Ставок

Свернуть

Все главные подробности турнира на экспрессы в «Лиге Ставок» указаны ниже.  

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

24.02.2026 (12:00 МСК)

Турнирная таблица формируется в режиме реального времени. Лидеры совокупного зачета получат фрибеты до 18:00 МСК в последний день акции.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Доступна система увеличения скорости набора турнирных очков➖ Ограниченное количество победителей
➕ Позиция в топе формируется с учетом чистого выигрыша 
➕ Минимальный размер ставки — 100 рублей 

Заключение

Свернуть

Представленный турнир от БК «Лига Ставок» требует от беттера умения анализировать игру и грамотно выбирать матчи. Пробиться в лидеры здесь можно даже при минимальных вложениях. Предложенная система уравнивает шансы между игроками с разными финансовыми возможностями. 

Валентин Васильев

