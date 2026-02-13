Турнир Экспресс от БК Лига Ставок: до 50 000 рублей за множественные пари

Представленная турнирная промоакция обладает стандартным набором требований к игрокам. Претендовать на призы получится после выполнения 3 действий:

Регистрация в «Лиге Ставок». Согласие с участием в соревновании. Заключение квалификационных пари.

В рамках указанного бонусного предложения учитываются только экспресс-ставки. Минимальная сумма — от 100 рублей. Коэффициент купона должен начинаться от 1.25.

Количество набранных турнирных очков приравнивается к чистому выигрышу беттора. В качестве дополнительного стимула букмекерская контора предлагает систему множителей. Бустер подключается к расчету набранных баллов.

Кэф экспресса Усилитель Больше 3 1,25 Больше 5 1,5 Больше 7 2 Больше 10 2,5

Призовой фонд распределяют между 250 пользователями. Итоговое место определяет количество выданных бонусов.