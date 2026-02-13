Турнир Экспресс от БК Лига Ставок: до 50 000 рублей за множественные пари

Партнерский проект
БК «Лига Ставок» запустила отдельный турнир для любителей экспрессов. Контора разыграет 500 000 рублей фрибетов между 250 пользователями. Букмекер сформировал динамическую систему поощрений. Призеры получат от 600 до 50 000 рублей. Размер выигрыша зависит от занятого итогового места.
Представленная турнирная промоакция обладает стандартным набором требований к игрокам. Претендовать на призы получится после выполнения 3 действий:
В рамках указанного бонусного предложения учитываются только экспресс-ставки. Минимальная сумма — от 100 рублей. Коэффициент купона должен начинаться от 1.25.
Количество набранных турнирных очков приравнивается к чистому выигрышу беттора. В качестве дополнительного стимула букмекерская контора предлагает систему множителей. Бустер подключается к расчету набранных баллов.
Кэф экспресса
Усилитель
Больше 3
1,25
Больше 5
1,5
Больше 7
2
Больше 10
2,5
Призовой фонд распределяют между 250 пользователями. Итоговое место определяет количество выданных бонусов.
Занятая позиция
Размеры фрибета
1
50 000 ₽
2
35 000 ₽
3
25 000 ₽
4
20 000 ₽
5
15 000 ₽
6
12 000 ₽
7
10 000 ₽
8
8000 ₽
9
7000 ₽
10
5000 ₽
11-2
4000 ₽
21-40
3000 ₽
41-70
2000 ₽
71-120
1500 ₽
121-250
600 ₽
Полученный фрибет можно использовать только на одиночной ставке. Бонус ставится целиком без возможности дополнительного деления. Букмекерская контора не ограничивает коэффициенты ставок, но на применение фрибета отводит 7 дней.
Все главные подробности турнира на экспрессы в «Лиге Ставок» указаны ниже.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.02.2026 (12:00 МСК)
Турнирная таблица формируется в режиме реального времени. Лидеры совокупного зачета получат фрибеты до 18:00 МСК в последний день акции.
Плюсы
Минусы
|➕ Доступна система увеличения скорости набора турнирных очков
|➖ Ограниченное количество победителей
|➕ Позиция в топе формируется с учетом чистого выигрыша
|➕ Минимальный размер ставки — 100 рублей
Представленный турнир от БК «Лига Ставок» требует от беттера умения анализировать игру и грамотно выбирать матчи. Пробиться в лидеры здесь можно даже при минимальных вложениях. Предложенная система уравнивает шансы между игроками с разными финансовыми возможностями.