Турнир Олимпиада 2026 от БК Лига Ставок: до 150 000 рублей за пари на Олимпийские игры

«Лига Ставок» использует типичный турнирный регламент. Участвовать в соревновании могут обычные игроки и клиенты VIP-уровня. Бетторам необходимо:

Зарегистрироваться у букмекера. Согласиться с участием в турнире. Ставить экспрессы или ординары.

Минимальный коэффициент — 1.25. На каждый купон разрешается поставить от 100 рублей. Учитываются пари из линии Олимпийских игр.

Количество турнирных очков приравнивается к чистой прибыли игрока. Букмекер предлагает систему дополнительных множителей. Она зависит от размеров коэффициента.

Кэф ставки Множитель Больше 3 1,25 Больше 5 1,5 Больше 7 2 Больше 10 2,5

Таблица лучших формируется в режиме реального времени. Занятое место устанавливает номинал фрибета. Ознакомиться со всеми претендентами можно на странице турнира.