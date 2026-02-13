Ведомости
БК Лига СтавокФрибеты за депозит
Турнир Олимпиада 2026 от БК Лига Ставок: до 150 000 рублей за пари на Олимпийские игры

150000 ₽
Бонус
Ставите на ОИ? «Лига Ставок» запустила турнир

Букмекерская контора «Лига Ставок» запустила масштабный турнир и выдает фрибеты за пари на Олимпийские игры. Контора сформировала призовой фонд в 1 000 000 рублей и разыграет его между 500 самыми активными бетторами. Правила конкурса можно считать стандартными для указанной БК.

Как получить бонус от БК Лига Ставок до 150 000 рублей за пари на Олимпиаду

Свернуть

«Лига Ставок» использует типичный турнирный регламент. Участвовать в соревновании могут обычные игроки и клиенты VIP-уровня. Бетторам необходимо:

  1. Зарегистрироваться у букмекера.
  2. Согласиться с участием в турнире.
  3. Ставить экспрессы или ординары.

Минимальный коэффициент — 1.25. На каждый купон разрешается поставить от 100 рублей. Учитываются пари из линии Олимпийских игр.

Количество турнирных очков приравнивается к чистой прибыли игрока. Букмекер предлагает систему дополнительных множителей. Она зависит от размеров коэффициента.

Кэф ставки

Множитель

Больше 3

1,25

Больше 5

1,5

Больше 7

2

Больше 10

2,5

Таблица лучших формируется в режиме реального времени. Занятое место устанавливает номинал фрибета. Ознакомиться со всеми претендентами можно на странице турнира.

Место

Фрибет

1

150 000 ₽

2

120 000 ₽

3

90 000 ₽

4

75 000 ₽

5

60 000 ₽

6

50 000 ₽

7

30 000 ₽

8

20 000 ₽

9

10 000 ₽

10

5000 ₽

11-25

3500 ₽

26-50

2000 ₽

51-100

1000 ₽

101-250

750 ₽

251-500

500 ₽

Как отыграть бонус Лиги Ставок до 150 000 рублей за пари на Олимпиаду

Свернуть

Бонус подходит для одиночной ставки без ограничений по коэффициентам. Его выдают на 7 дней. Неиспользованный фрибет списывается из аккаунта игрока без возможности восстановления. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 150 000 рублей от Лиги Ставок

Свернуть

Все важные подробности по представленному турниру букмекерской конторы сведены в таблице ниже. 

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

23.02.2026 (12:00 МСК)

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Предусматривается система увеличения буста турнирных очков➖ Ограничения на использование бонуса
➕ Учитываются только выигрыши 
➕ Максимальный размер фрибета составляет 150 000 рублей 

Заключение

Свернуть

Турнир «Лиги Ставок» для Олимпийских игр требует не столько внушительного банка, сколько умения прогнозировать матчи. Поэтому здесь бетторам не обойтись без аналитических способностей. Умение грамотно прочитать матч позволит быстрее выйти в призеры. 

Валентин Васильев

