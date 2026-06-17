Гонка за плей-офф ЧМ от БК Марафон: фрибеты до 300 000 рублей

Механика предполагает поэтапное выполнение всех предусмотренных действий:

1. Создайте учетную запись в букмекерской конторе «Марафон» или войдите в существующий профиль.

2. Перейдите в раздел с акциями и начните выполнение заданий внутри «Гонки за плей-офф ЧМ».

3. Делайте ставки до начала матчей ЧМ-2026 на сумму от 500 рублей с кэфом от 1.50.

4. Накапливайте баллы и улучшайте свое положение в рейтинге.

За каждые 500 рублей пари начисляются очки: при победе — 1 балл за 500 рублей чистого выигрыша, при неудаче — 0,5 балла за 500 рублей проигранной суммы.

Итоги группового этапа подводятся 28 июня. Организатором формируется список из 2000 победителей. Призовые фрибеты распределяются в диапазоне от 250 до 300 000 рублей с учетом места в лидерборде.