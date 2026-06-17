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ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыГонка за плей-офф ЧМ от БК Марафон: фрибеты до 300 000 рублей
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Гонка за плей-офф ЧМ от БК Марафон: фрибеты до 300 000 рублей

Обновлено:
до 300 000 ₽
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет от БК Марафон до 300 000 рублей по акции Гонка за плей-офф ЧМ
  • Как отыграть бонус БК Марафон до 300 000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 300 000 рублей от БК Марафон
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

В рамках групповой стадии чемпионата мира по футболу букмекерская контора «Марафон» устраивает промоакцию «Гонка за плей-офф ЧМ». Игроки получают очки за ставки до начала матчей и борются за фрибеты номиналом до 300 000 рублей. Забрать вознаграждение смогут клиенты, которые по итогам соревнований окажутся среди 2000 лидеров зачета.

Как получить фрибет от БК Марафон до 300 000 рублей по акции Гонка за плей-офф ЧМ

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Механика предполагает поэтапное выполнение всех предусмотренных действий:

1. Создайте учетную запись в букмекерской конторе «Марафон» или войдите в существующий профиль.

2. Перейдите в раздел с акциями и начните выполнение заданий внутри «Гонки за плей-офф ЧМ».

3. Делайте ставки до начала матчей ЧМ-2026 на сумму от 500 рублей с кэфом от 1.50.

4. Накапливайте баллы и улучшайте свое положение в рейтинге.

За каждые 500 рублей пари начисляются очки: при победе — 1 балл за 500 рублей чистого выигрыша, при неудаче — 0,5 балла за 500 рублей проигранной суммы.

Итоги группового этапа подводятся 28 июня. Организатором формируется список из 2000 победителей. Призовые фрибеты распределяются в диапазоне от 250 до 300 000 рублей с учетом места в лидерборде.

Как отыграть бонус БК Марафон до 300 000 рублей

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Фрибет необходимо использовать в течение 7 дней. Вся сумма должна быть поставлена 1 купоном с коэффициентом не выше 4.00 — это стандартные условия отыгрыша бонуса в букмекерской конторе.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 300 000 рублей от БК Марафон

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Ниже представлена таблица с полной систематизацией всех нюансов акции.

Максимальный размер бонуса

300 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша

7 дней

Срок окончания акции

28.06.2026 (23:59 МСК)

Если баллы бетторов равны, преимущество получает тот, кто раньше присоединился к предложению.

Преимущества и недостатки

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Плюсы

Минусы

➕ Среди участников разыгрывается 2 500 000 рублей➖ Нужны регулярные ставки и высокая активность
➕ Промо усиливает интерес к встречам групповой фазы ЧМ-2026 

Заключение

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В лидерборд попадают ставки с любым исходом. При этом проигранные пари дают меньше очков. За счет большого числа победителей шанс попасть в призовую зону остается высоким.

Валентин Васильев

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