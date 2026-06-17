Гонка за плей-офф ЧМ от БК Марафон: фрибеты до 300 000 рублей

Партнерский проект
В рамках групповой стадии чемпионата мира по футболу букмекерская контора «Марафон» устраивает промоакцию «Гонка за плей-офф ЧМ». Игроки получают очки за ставки до начала матчей и борются за фрибеты номиналом до 300 000 рублей. Забрать вознаграждение смогут клиенты, которые по итогам соревнований окажутся среди 2000 лидеров зачета.
Механика предполагает поэтапное выполнение всех предусмотренных действий:
1. Создайте учетную запись в букмекерской конторе «Марафон» или войдите в существующий профиль.
2. Перейдите в раздел с акциями и начните выполнение заданий внутри «Гонки за плей-офф ЧМ».
3. Делайте ставки до начала матчей ЧМ-2026 на сумму от 500 рублей с кэфом от 1.50.
4. Накапливайте баллы и улучшайте свое положение в рейтинге.
За каждые 500 рублей пари начисляются очки: при победе — 1 балл за 500 рублей чистого выигрыша, при неудаче — 0,5 балла за 500 рублей проигранной суммы.
Итоги группового этапа подводятся 28 июня. Организатором формируется список из 2000 победителей. Призовые фрибеты распределяются в диапазоне от 250 до 300 000 рублей с учетом места в лидерборде.
Фрибет необходимо использовать в течение 7 дней. Вся сумма должна быть поставлена 1 купоном с коэффициентом не выше 4.00 — это стандартные условия отыгрыша бонуса в букмекерской конторе.
Ниже представлена таблица с полной систематизацией всех нюансов акции.
Максимальный размер бонуса
300 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша
7 дней
Срок окончания акции
28.06.2026 (23:59 МСК)
Если баллы бетторов равны, преимущество получает тот, кто раньше присоединился к предложению.
Плюсы
Минусы
|➕ Среди участников разыгрывается 2 500 000 рублей
|➖ Нужны регулярные ставки и высокая активность
|➕ Промо усиливает интерес к встречам групповой фазы ЧМ-2026
В лидерборд попадают ставки с любым исходом. При этом проигранные пари дают меньше очков. За счет большого числа победителей шанс попасть в призовую зону остается высоким.