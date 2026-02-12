Болеем за наших от БК Марафон: фрибет на 1000 рублей за ставки на Олимпиаду

Партнерский проект
«Марафон» запустил конкурс с довольно необычными условиями участия. Для получения фрибета нужно заключить пари на ОИ и ждать результатов выступлений наших спортсменов. За каждую завоеванную россиянами золотую медаль букмекер будет давать по 1000 рублей фрибетами.
Для участия в акции пользователю следует:
Контора засчитывает одиночные ставки от 2000 рублей. Минимальный коэффициент — 1.80. Главное правило букмекера: 1 ставка = 1 медали = 1 фрибету. Если игрок заключит 2 подходящих пари, а спортсмены из России заберут 3 золота, БК начислит только 2 фрибета.
К участию допускаются игроки, зарегистрировавшиеся в «Марафоне» не ранее, чем за 2 недели до старта бонусного предложения.
Зачисление фрибета состоится в течение 3 дней после выигрыша золотой медали. Бонус разрешено использовать за 7 суток с момента выдачи. Его можно ставить на любое предматчевое или лайв-событие с коэффициентом до 4.00.
Все необходимые сведения представлены в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
22.02.2026 (23:59 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Букмекер не регламентирует статус ставки для получения фрибета
|➖ Контора ограничивает участие новым игрокам
|➕ Формально букмекер не ограничивает количество выданных бонусов
Суммарный номинал зависит от действий игрока и успешности выступления российских спортсменов. Это довольно оригинальное решение, способное заинтересовать многих клиентов конторы. Единственным недостатком можно считать ограничение участия для новичков.