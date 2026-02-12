Болеем за наших от БК Марафон: фрибет на 1000 рублей за ставки на Олимпиаду

Для участия в акции пользователю следует:

Сделать квалифицирующую ставку на Олимпиаду в БК «Марафон». Дождаться получения золотой медали российскими спортсменами. Заключить новое подходящее пари. Дождаться нового золота.

Контора засчитывает одиночные ставки от 2000 рублей. Минимальный коэффициент — 1.80. Главное правило букмекера: 1 ставка = 1 медали = 1 фрибету. Если игрок заключит 2 подходящих пари, а спортсмены из России заберут 3 золота, БК начислит только 2 фрибета.

К участию допускаются игроки, зарегистрировавшиеся в «Марафоне» не ранее, чем за 2 недели до старта бонусного предложения.