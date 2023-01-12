Cтраховка экспресса на хоккей от БК «Олимп»

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Легальный российский букмекер «Олимп» вернет любителям хоккея, зарегистрированным в конторе, до 50% от суммы проигрышного экспресса на матчи КХЛ, ВХЛ или МХЛ. Рассказываем, как оформить и получить кэшбек.
Для участия в акции достаточно нескольких несложных манипуляций:
Если пари проиграет, букмекер вернет часть проставленной суммы в зависимости от количества исходов в экспрессе:
+ Бонус доступен каждому новому игроку.
+ Минимальный порог пари - 100 рублей.
+ Бонус не требует отыгрыша.
- Акция распространяется только на хоккейные события.
Интересное предложение для любителей хоккейных “паровозов”. Далеко не каждая контора предлагает такой крупный кэшбек на прогнозы по отдельным видам и в целом.
Партнерский проект