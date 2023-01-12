Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
12 января 9:44ГлавнаяБонусы
БК Олимп
Кэш-бонусы за регистрацию
Страховка

Cтраховка экспресса на хоккей от БК «Олимп»

ОлимпОлимп
4star
50%
Бонус

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Предложение для любителей отечественного хоккея
Валентин Васильев
main

Легальный российский букмекер «Олимп» вернет любителям хоккея, зарегистрированным в конторе, до 50% от суммы проигрышного экспресса на матчи КХЛ, ВХЛ или МХЛ. Рассказываем, как оформить и получить кэшбек.

Как получить бонус?

Свернуть

Для участия в акции достаточно нескольких несложных манипуляций:

  1. Зарегистрироваться на официальном сайте или в мобильном приложении букмекерской конторы.
  2. Пройти процедуру верификации аккаунта.
  3. Пополнить игровой счет.
  4. Собрать экспресс на сумму от 100 рублей, состоящий из матчей КХЛ, ВХЛ или МХЛ с общим коэффициентом не менее 2,00.

Если пари проиграет, букмекер вернет часть проставленной суммы в зависимости от количества исходов в экспрессе:

  • 2 исхода — 5% от суммы проигрыша;
  • 3 исхода — 10% от суммы проигрыша;
  • 4 исхода — 15% от суммы проигрыша;
  • 5 исходов — 20% от суммы проигрыша;
  • 6 исходов — 25% от суммы проигрыша;
  • 7 исходов — 30% от суммы проигрыша;
  • 8 исходов — 35% от суммы проигрыша;
  • 9 исходов — 40% от суммы проигрыша;
  • 10 и более исходов — 50% от суммы проигрыша.

Вывод средств в БК «Олимп» – все способы

Плюсы и минусы

Свернуть

+ Бонус доступен каждому новому игроку.
+ Минимальный порог пари - 100 рублей.
+ Бонус не требует отыгрыша.

- Акция распространяется только на хоккейные события.

Обзор букмекерской конторы «Олимп»

Заключение

Свернуть

Интересное предложение для любителей хоккейных “паровозов”. Далеко не каждая контора предлагает такой крупный кэшбек на прогнозы по отдельным видам и в целом. 

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров