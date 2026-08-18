БК PARI: Аегис 2026, арканы и фрибеты до 2500 рублей за подписку на Telegram-каналы
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Букмекерская компания PARI совместно с блогером Mariachi запустили праздничный розыгрыш в честь Дня Dota 2. На кону коллекционный Аегис, именное джерси PARIVISION, редкие арканы на культовых героев и фрибеты до 2500 рублей. Чтобы претендовать на 1 из призов, пари заключать не нужно — достаточно выполнить несколько действий в Telegram.
Как получить фрибет PARI до 2500 рублей за победу в тг-конкурсе
Порядок участия следующий:
1. Зарегистрировать аккаунт в БК PARI.
2. Оформить подписку на Telegram-каналы блогера Mariachi и PARI Esports Dota 2.
3. Тапнуть кнопку участия под постом с анонсом розыгрыша.
После выполнения всех пунктов профиль автоматически попадает в базу для отбора победителей. Итоги подведут 31 августа 2026 года, всего определят 15 счастливчиков.
Место
Приз
1
Редкий Аегис 2026 в Dota 2
2
Эксклюзивное джерси PARIVISION
3
Аркана на Terrorblade (Tnim S'nnam)
4
Аркана на Terrorblade (Crystalline Blue)
5
Аркана на Rubick
6
Аркана на Shadow Fiend
7-8
Фрибет 2500 ₽
9-10
Фрибет 2000 ₽
11-15
Фрибет 1500 ₽
Как отыграть бонус до 2500 рублей за подписку на тг-каналы от БК PARI
Полученный фрибет нужно задействовать в рамках 1 ставки — ординара или экспресса. Ограничение по коэффициенту составляет до 3.00. Подобрать событие можно из любого вида спорта. Действует бонус 7 дней, так что затягивать с его использованием не стоит.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2500 рублей от PARI
Разбираемся, какие требования действуют в рамках предложения.
Максимальный размер бонуса
2500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.08.2026 (15:00 МСК)
На страницах «Хоккейной бессонницы», TNNS и БСКТБЛ каждую неделю проводятся конкурсы для подписчиков.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Участие бесплатное, ставки заключать не требуется
|➖ Число призовых мест ограничено 15
|➕ Равные шансы у всех подписчиков благодаря автоматизированному отбору
Заключение
Праздничный розыгрыш от PARI и Mariachi — отличный повод побороться за премиальные подарки без лишних затрат. Дотеры могут получить редкие скины для инвентаря или забрать солидный фрибет. Участие занимает всего пару минут. Итоги подведут 31 августа, подписаться и нажать заветную кнопку стоит уже сейчас.