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БК PARI: Аегис 2026, арканы и фрибеты до 2500 рублей за подписку на Telegram-каналы

Обновлено:
до 2500 ₽ + арканы
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Легендарные арканы за пару кликов в Telegram!

Букмекерская компания PARI совместно с блогером Mariachi запустили праздничный розыгрыш в честь Дня Dota 2. На кону коллекционный Аегис, именное джерси PARIVISION, редкие арканы на культовых героев и фрибеты до 2500 рублей. Чтобы претендовать на 1 из призов, пари заключать не нужно — достаточно выполнить несколько действий в Telegram.

Как получить фрибет PARI до 2500 рублей за победу в тг-конкурсе

Порядок участия следующий:

1. Зарегистрировать аккаунт в БК PARI.

2. Оформить подписку на Telegram-каналы блогера Mariachi и PARI Esports Dota 2.

3. Тапнуть кнопку участия под постом с анонсом розыгрыша.

После выполнения всех пунктов профиль автоматически попадает в базу для отбора победителей. Итоги подведут 31 августа 2026 года, всего определят 15 счастливчиков.

Место

Приз

1

Редкий Аегис 2026 в Dota 2

2

Эксклюзивное джерси PARIVISION

3

Аркана на Terrorblade (Tnim S'nnam)

4

Аркана на Terrorblade (Crystalline Blue)

5

Аркана на Rubick

6

Аркана на Shadow Fiend

7-8

Фрибет 2500 ₽

9-10

Фрибет 2000 ₽

11-15

Фрибет 1500 ₽

Как отыграть бонус до 2500 рублей за подписку на тг-каналы от БК PARI 

Полученный фрибет нужно задействовать в рамках 1 ставки — ординара или экспресса. Ограничение по коэффициенту составляет до 3.00. Подобрать событие можно из любого вида спорта. Действует бонус 7 дней, так что затягивать с его использованием не стоит.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2500 рублей от PARI

Разбираемся, какие требования действуют в рамках предложения.

Максимальный размер бонуса

2500 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.08.2026 (15:00 МСК)

На страницах «Хоккейной бессонницы», TNNS и БСКТБЛ каждую неделю проводятся конкурсы для подписчиков.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Участие бесплатное, ставки заключать не требуется➖ Число призовых мест ограничено 15
➕ Равные шансы у всех подписчиков благодаря автоматизированному отбору 

Заключение

Праздничный розыгрыш от PARI и Mariachi — отличный повод побороться за премиальные подарки без лишних затрат. Дотеры могут получить редкие скины для инвентаря или забрать солидный фрибет. Участие занимает всего пару минут. Итоги подведут 31 августа, подписаться и нажать заветную кнопку стоит уже сейчас.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

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