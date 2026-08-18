БК PARI: Аегис 2026, арканы и фрибеты до 2500 рублей за подписку на Telegram-каналы

Букмекерская компания PARI совместно с блогером Mariachi запустили праздничный розыгрыш в честь Дня Dota 2. На кону коллекционный Аегис, именное джерси PARIVISION, редкие арканы на культовых героев и фрибеты до 2500 рублей. Чтобы претендовать на 1 из призов, пари заключать не нужно — достаточно выполнить несколько действий в Telegram.