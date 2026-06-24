БК PARI: розыгрыш билетов на ПАРИФЕСТ

Партнерский проект
В преддверии ивента «ПАРИФЕСТ» букмекерская компания PARI открыла акцию с возможностью выиграть приглашение на мероприятие. Призом станут билеты на фестиваль 1 августа в Нижнем Новгороде. Гостей ждут музыка, спорт и арт-пространства. Для получения шанса на участие достаточно воспользоваться промокодом PARIFEST26.
Выполните указанные ниже шаги и получите шанс на победу:
1. Оформите регистрацию в PARI, если еще не стали клиентом букмекера.
2. Найдите страницу акции и нажмите кнопку активации.
3. Укажите промокод PARIFEST26 в специальном поле.
4. Дождитесь фиксации заявки.
Пополнять счет и делать ставки не требуется. Букмекер проведет случайный розыгрыш среди пользователей, которые активируют промокод в установленный срок — до конца июня.
В качестве приза предусмотрены электронные билеты категории «СТАНДАРТ ДЕНЬ» на мероприятие «ПАРИФЕСТ» в Нижнем Новгороде. Ивент запланирован на 1 августа 2026 года.
Получение билетов не требует дополнительных действий по отыгрышу. Приз будет начислен победителям автоматически.
Отдельно публикуем порядок проведения акции.
Максимальный размер бонуса
Билеты на ПАРИФЕСТ
Минимальный депозит
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Тип пари
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Минимальный коэффициент
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Размер отыгрыша
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Срок использования бонуса
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Срок окончания акции
30.06.2026 (23:59 МСК)
Участникам необходимо ввести промокод до 30 июня включительно. По окончании этого периода новые заявки приниматься не будут.
Плюсы
Минусы
|➕ Бесплатное участие в розыгрыше
|➖ Привязка к случайному выбору победителей
|➕ Возможность выиграть билеты открыта как новым, так и действующим пользователям БК
«ПАРИФЕСТ» станет одним из самых ярких оупэн-эйров этого лета. Букмекерская компания предлагает получить билеты на мероприятие за активацию промокода. Успейте воспользоваться предложением до конца июня.