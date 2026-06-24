БК PARI: розыгрыш билетов на ПАРИФЕСТ

Выполните указанные ниже шаги и получите шанс на победу:

1. Оформите регистрацию в PARI, если еще не стали клиентом букмекера.

2. Найдите страницу акции и нажмите кнопку активации.

3. Укажите промокод PARIFEST26 в специальном поле.

4. Дождитесь фиксации заявки.

Пополнять счет и делать ставки не требуется. Букмекер проведет случайный розыгрыш среди пользователей, которые активируют промокод в установленный срок — до конца июня.

В качестве приза предусмотрены электронные билеты категории «СТАНДАРТ ДЕНЬ» на мероприятие «ПАРИФЕСТ» в Нижнем Новгороде. Ивент запланирован на 1 августа 2026 года.