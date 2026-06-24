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БК PARI: розыгрыш билетов на ПАРИФЕСТ

Обновлено:
билеты на ПАРИФЕСТ
Бонус
5 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
-
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Главный оупэн-эйр лета ждет вас!

Полное содержание

  • Как получить промокод PARI для участия в розыгрыше билетов на ПАРИФЕСТ
  • Как отыграть билеты на фестиваль от БК PARI
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

В преддверии ивента «ПАРИФЕСТ» букмекерская компания PARI открыла акцию с возможностью выиграть приглашение на мероприятие. Призом станут билеты на фестиваль 1 августа в Нижнем Новгороде. Гостей ждут музыка, спорт и арт-пространства. Для получения шанса на участие достаточно воспользоваться промокодом PARIFEST26.

Как получить промокод PARI для участия в розыгрыше билетов на ПАРИФЕСТ

Выполните указанные ниже шаги и получите шанс на победу:

1. Оформите регистрацию в PARI, если еще не стали клиентом букмекера.

2. Найдите страницу акции и нажмите кнопку активации.

3. Укажите промокод PARIFEST26 в специальном поле.

4. Дождитесь фиксации заявки. 

Пополнять счет и делать ставки не требуется. Букмекер проведет случайный розыгрыш среди пользователей, которые активируют промокод в установленный срок — до конца июня. 

В качестве приза предусмотрены электронные билеты категории «СТАНДАРТ ДЕНЬ» на мероприятие «ПАРИФЕСТ» в Нижнем Новгороде. Ивент запланирован на 1 августа 2026 года.

Как отыграть билеты на фестиваль от БК PARI

Получение билетов не требует дополнительных действий по отыгрышу. Приз будет начислен победителям автоматически.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Отдельно публикуем порядок проведения акции.

Максимальный размер бонуса

Билеты на ПАРИФЕСТ

Минимальный депозит

Тип пари

Минимальный коэффициент

Размер отыгрыша

Срок использования бонуса

Срок окончания акции

30.06.2026 (23:59 МСК)

Участникам необходимо ввести промокод до 30 июня включительно. По окончании этого периода новые заявки приниматься не будут.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Бесплатное участие в розыгрыше➖ Привязка к случайному выбору победителей
➕ Возможность выиграть билеты открыта как новым, так и действующим пользователям БК 

Заключение

«ПАРИФЕСТ» станет одним из самых ярких оупэн-эйров этого лета. Букмекерская компания предлагает получить билеты на мероприятие за активацию промокода. Успейте воспользоваться предложением до конца июня.

Валентин Васильев

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