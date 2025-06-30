Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за ставки на Уимблдон

Чтобы вступить в турнир и побороться за фрибеты, необходимо пройти следующие этапы:

1. Создайте аккаунт на сайте Winline или войдите в уже существующий личный кабинет.

2. Откройте вкладку BetRace, выберите Wimbledon и подтвердите участие.

3. Размещайте ординары или экспрессы на матчи Уимблдона. Главное, чтобы кэф был не ниже 1.30 и ставка делалась с основного счета.

Сумма рассчитанных пари будет учтена в общем зачете. Место в рейтинге можно отслеживать в таблице лидеров. Чем выше итоговая сумма ставок, тем ближе к фрибетам. По итогам турнира 1000 лучших пользователей получат бонусы от 500 до 250 000 рублей.