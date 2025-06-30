Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за ставки на Уимблдон

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Букмекерская компания «Винлайн» объявила о проведении турнира BetRace, приуроченного к матчам Уимблдонского турнира по теннису. Общий призовой фонд составляет 3 000 000 рублей. Фрибеты на сумму до 250 000 рублей получат 1000 лучших участников. Акция завершится 13 июля.
Чтобы вступить в турнир и побороться за фрибеты, необходимо пройти следующие этапы:
1. Создайте аккаунт на сайте Winline или войдите в уже существующий личный кабинет.
2. Откройте вкладку BetRace, выберите Wimbledon и подтвердите участие.
3. Размещайте ординары или экспрессы на матчи Уимблдона. Главное, чтобы кэф был не ниже 1.30 и ставка делалась с основного счета.
Сумма рассчитанных пари будет учтена в общем зачете. Место в рейтинге можно отслеживать в таблице лидеров. Чем выше итоговая сумма ставок, тем ближе к фрибетам. По итогам турнира 1000 лучших пользователей получат бонусы от 500 до 250 000 рублей.
Фрибет активен в течение 30 дней с момента зачисления. В течение этого срока его можно использовать для заключения пари на любое спортивное событие с коэффициентом от 1.01 и выше. Допустимые типы ставок — ординары и экспрессы.
Для оформления выплаты потребуется пройти следующие шаги:
Компания Winline предоставляет вывод выигрышей только тем пользователям, которые прошли процедуру подтверждения личности.
Чтобы упростить знакомство с условиями акции, мы собрали их в таблице.
Максимальный размер бонуса
250 000 ₽
Минимальный депозит
50 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
13.07.2025 (23:59 МСК)
Уимблдонский турнир привлекает внимание бетторов благодаря своей престижности и непредсказуемости. Вспомним прошлогоднюю сенсацию — победу чешской теннисистки Барборы Крейчиковой, которая победила женском разряде, несмотря на скептицизм многих экспертов.
Букмекерская компания Winline к этому событию подготовила щедрый призовой фонд. Условия участия в акции предельно прозрачны. Лично убедился — участвовать здесь комфортно и приятно, бонусы действительно помогают повысить интерес к играм.
Типичные моменты, вызывающие непонимание или вопросы у бетторов:
Плюсы
Минусы
|➕ Награды получат лучшие 1000 игроков
|➖ Без существенного игрового оборота занять призовое место затруднительно
|➕ Лидер рейтинга получит 250 000 рублей фрибетом
Букмекерские компании предлагают игрокам разнообразные теннисные акции и бонусы, особенно во время крупных турниров.
В предложении от букмекера нет скрытых подвохов. Но чтобы попасть в топ придется постараться. Если вы чувствуете в себе соревновательный запал и готовы включиться в погоню, то BetRace ждет вас.