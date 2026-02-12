Турнир BetRace Олимпийские игры 2026 от БК Winline: до 150 000 рублей за ставки на ОИ

Букмекерская контора предлагает стандартный набор правил. Бетторам следует выполнить ряд простых требований:

Сделать аккаунт в БК. Дать согласие на участие в турнире. Заключать подходящие ставки.

Минимальный коэффициент — 1.30. Никаких ограничений по суммам не вводится. БК учитывает только ставки по линии Олимпиады. Системы в общий зачет не попадают, турнир действует для ординаров и экспрессов.

Итоговый оборот пользователя приравнивается к количеству набранных баллов. Их сумма определяет позиции беттора в турнирной таблице.