Турнир BetRace Олимпийские игры 2026 от БК Winline: до 150 000 рублей за ставки на ОИ

150000 ₽
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Внушительный бонус за ставки на Олимпиаду

С началом Олимпиады букмекерская контора Winline отметилась очередным беттинговым турниром. Букмекер начисляет бонусы за ставки на линию ОИ. Суммарный призовой фонд достигает 1 500 000 рублей фрибетами. Его распределят между игроками из топ-500.

Как получить бонус от БК Winline до 150 000 рублей за ставки на Олимпийские игры

Свернуть

Букмекерская контора предлагает стандартный набор правил. Бетторам следует выполнить ряд простых требований:

  1. Сделать аккаунт в БК.
  2. Дать согласие на участие в турнире.
  3. Заключать подходящие ставки.

Минимальный коэффициент — 1.30. Никаких ограничений по суммам не вводится. БК учитывает только ставки по линии Олимпиады. Системы в общий зачет не попадают, турнир действует для ординаров и экспрессов.

Итоговый оборот пользователя приравнивается к количеству набранных баллов. Их сумма определяет позиции беттора в турнирной таблице.

Место

Фрибет

1

150 000 ₽

2

130 000 ₽

3

100 000 ₽

4

90 000 ₽

5

80 000 ₽

6

70 000 ₽

7

60 000 ₽

8

50 000 ₽

9

40 000 ₽

10

30 000 ₽

11-25

10 000 ₽

26-50

5000 ₽

51-100

3000 ₽

101-250

1000 ₽

251-500

500 ₽

Как отыграть бонус Winline до 150 000 рублей за ставки на Олимпиаду

Свернуть

В последний день турнира букмекер подведет итог соревнования и начислит фрибеты. Воспользоваться бонусом Winline можно в течение 30 суток. Полученный подарок нужно поставить одним купоном. Максимальный коэффициент — 10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 150 000 рублей от Winline

Свернуть

Подробности промоакции указаны в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

23.02.2026 (11:00 МСК)

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Подходят любые виды спорта из олимпийской линии➖ Призы распределяют между топ-500
➕ Минимальный коэффициент ставки всего 1.30 
➕ Широкий диапазон кэфов для использования фрибета 

Заключение

Свернуть

Букмекерская контора предложила классические условия для конкурсов подобного типа. Бонусное предложение БК отлично подойдет для тех, кто планирует ставить на ОИ. 

Валентин Васильев

