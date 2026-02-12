Турнир BetRace Олимпийские игры 2026 от БК Winline: до 150 000 рублей за ставки на ОИ

Партнерский проект
С началом Олимпиады букмекерская контора Winline отметилась очередным беттинговым турниром. Букмекер начисляет бонусы за ставки на линию ОИ. Суммарный призовой фонд достигает 1 500 000 рублей фрибетами. Его распределят между игроками из топ-500.
Букмекерская контора предлагает стандартный набор правил. Бетторам следует выполнить ряд простых требований:
Минимальный коэффициент — 1.30. Никаких ограничений по суммам не вводится. БК учитывает только ставки по линии Олимпиады. Системы в общий зачет не попадают, турнир действует для ординаров и экспрессов.
Итоговый оборот пользователя приравнивается к количеству набранных баллов. Их сумма определяет позиции беттора в турнирной таблице.
Место
Фрибет
1
150 000 ₽
2
130 000 ₽
3
100 000 ₽
4
90 000 ₽
5
80 000 ₽
6
70 000 ₽
7
60 000 ₽
8
50 000 ₽
9
40 000 ₽
10
30 000 ₽
11-25
10 000 ₽
26-50
5000 ₽
51-100
3000 ₽
101-250
1000 ₽
251-500
500 ₽
В последний день турнира букмекер подведет итог соревнования и начислит фрибеты. Воспользоваться бонусом Winline можно в течение 30 суток. Полученный подарок нужно поставить одним купоном. Максимальный коэффициент — 10.00.
Подробности промоакции указаны в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
23.02.2026 (11:00 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Подходят любые виды спорта из олимпийской линии
|➖ Призы распределяют между топ-500
|➕ Минимальный коэффициент ставки всего 1.30
|➕ Широкий диапазон кэфов для использования фрибета
Букмекерская контора предложила классические условия для конкурсов подобного типа. Бонусное предложение БК отлично подойдет для тех, кто планирует ставить на ОИ.