БК Winline: фрибеты 1000 рублей и мышь LAMZU Maya X за подписку в Telegram

Партнерский проект
В честь старта турнира Masters London 2026 проводится совместный розыгрыш от проектов WINLINE Valorant, SAMURAJ и ludomaj для подписчиков Telegram-каналов. В призовом фонде мышь LAMZU Maya X и фрибеты по 1000 рублей от БК «Винлайн». Всего будет выбрано 25 счастливчиков.
Для включения в список участников нужно:
1. Завести аккаунт в Winline при отсутствии.
2. Подписаться на WINLINE Valorant, SAMURAJ и ludomaj.
3. Кликнуть «Участвовать» в акционном посте.
4. Дождаться объявления победителей 24 июня.
Среди всех претендентов выберут 25 победителей.
Место
Приз
1-5
Компьютерная мышка LAMZU Maya X
6-25
Фрибет 1000 ₽
Срок использования фрибета составляет 30 дней. Он подходит для ставок в форматах ординар и экспресс в диапазоне коэффициентов 1.01-10.00.
Разберем основные положения промоакции подробнее.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
24.06.2026 (15:00 МСК)
Итоги формируются автоматически при помощи рандомайзера.
Плюсы
Минусы
|➕ Без сложных условий или ставок на деньги
|➖ Нужны сразу 3 подписки в мессенджере
|➕ Призы представлены в 2 форматах: игровой девайс и фрибеты
В этой акции букмекер уравнивает возможности новичков и опытных игроков. Беттору достаточно подписаться на Telegram-каналы и оставить реакцию под постом. Дальше — дело за случаем.