БК Winline: фрибеты 1000 рублей и мышь LAMZU Maya X за подписку в Telegram

В честь старта турнира Masters London 2026 проводится совместный розыгрыш от проектов WINLINE Valorant, SAMURAJ и ludomaj для подписчиков Telegram-каналов. В призовом фонде мышь LAMZU Maya X и фрибеты по 1000 рублей от БК «Винлайн». Всего будет выбрано 25 счастливчиков.