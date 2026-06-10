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БК Winline: фрибеты 1000 рублей и мышь LAMZU Maya X за подписку в Telegram

Обновлено:
1000 ₽ + мышь
Бонус
12 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить бонус от Winline до 1000 рублей за подписку на Telegram-каналы
  • Как отыграть бонус Winline до 1000 рублей за подписку на Telegram-каналы
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от Winline
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

В честь старта турнира Masters London 2026 проводится совместный розыгрыш от проектов WINLINE Valorant, SAMURAJ и ludomaj для подписчиков Telegram-каналов. В призовом фонде мышь LAMZU Maya X и фрибеты по 1000 рублей от БК «Винлайн». Всего будет выбрано 25 счастливчиков. 

Как получить бонус от Winline до 1000 рублей за подписку на Telegram-каналы

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Для включения в список участников нужно:

1. Завести аккаунт в Winline при отсутствии.

2. Подписаться на WINLINE Valorant, SAMURAJ и ludomaj.

3. Кликнуть «Участвовать» в акционном посте.

4. Дождаться объявления победителей 24 июня.

Среди всех претендентов выберут 25 победителей.

Место 

Приз 

1-5

Компьютерная мышка LAMZU Maya X

6-25

Фрибет 1000 ₽

Как отыграть бонус Winline до 1000 рублей за подписку на Telegram-каналы

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Срок использования фрибета составляет 30 дней. Он подходит для ставок в форматах ординар и экспресс в диапазоне коэффициентов 1.01-10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от Winline

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Разберем основные положения промоакции подробнее.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

24.06.2026 (15:00 МСК)

Итоги формируются автоматически при помощи рандомайзера.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Без сложных условий или ставок на деньги➖ Нужны сразу 3 подписки в мессенджере
➕ Призы представлены в 2 форматах: игровой девайс и фрибеты 

Заключение

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В этой акции букмекер уравнивает возможности новичков и опытных игроков. Беттору достаточно подписаться на Telegram-каналы и оставить реакцию под постом. Дальше — дело за случаем.

Валентин Васильев

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