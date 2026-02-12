Лед прогноз от БК Winline: до 5000 рублей за прогнозы на хоккей

Букмекерская контора сформировала ряд максимально простых требований к игрокам. Для участия требуется:

Зарегистрироваться в БК Winline. Перейти в бот «Скользкий лед» . Запустить игру и прогнозировать результаты матчей (П1 или П2).

Каждый удачный прогноз приносит турнирные очки. Они рассчитываются по формуле 100 x коэффициент выбранного результата в Winline. За дополнительную ставку в БК на кэф 1.30 и выше дадут +500 баллов.

В последний день соревнования определят список победителей. Выиграет тот, кто наберет максимум очков. Занятое место определяет выданный приз.

Место Приз 1 Джерси + 5000 ₽ 2 3000 ₽ 3 2000 ₽ 4-10 1000 ₽

Денежное вознаграждение выдается фрибетом букмекерской конторы Winline. Его необходимо поставить с учетом текущих условий БК.