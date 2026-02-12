Лед прогноз от БК Winline: до 5000 рублей за прогнозы на хоккей

Партнерский проект
Winline запустил игру «Лед прогноз» и предлагает побороться за фрибеты и мерч. Для участия беттору необходимо прогнозировать хоккейные матчи ОИ. За удачные угадывания они получат баллы, которые помогут продвинуться в таблице лидеров. Победителя ждет дополнительный подарок.
Букмекерская контора сформировала ряд максимально простых требований к игрокам. Для участия требуется:
Каждый удачный прогноз приносит турнирные очки. Они рассчитываются по формуле 100 x коэффициент выбранного результата в Winline. За дополнительную ставку в БК на кэф 1.30 и выше дадут +500 баллов.
В последний день соревнования определят список победителей. Выиграет тот, кто наберет максимум очков. Занятое место определяет выданный приз.
Место
Приз
1
Джерси + 5000 ₽
2
3000 ₽
3
2000 ₽
4-10
1000 ₽
Денежное вознаграждение выдается фрибетом букмекерской конторы Winline. Его необходимо поставить с учетом текущих условий БК.
Точные условия отыгрыша фрибета устроители акции сообщат победителям индивидуально. Однако обычно период активности бонусов БК достигает 30 суток. Их разрешается использовать на ординаре или экспрессе с кэфом до 10.00.
Подробные условия участия представлены в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
22.02.2026 (23:59 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ От игрока не требуется пополнения баланса
|➖ Точные условия использования фрибетов станут известны после начисления
|➕ Предусмотрена система увеличения скорости роста турнирных баллов
Winline запустил классический прогнозный конкурс, в котором большая часть успеха зависит от аналитических способностей беттора. Если игрок умеет прогнозировать хоккей, он сможет побороться за топ-10.