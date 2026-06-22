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ЧМ-2026



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БК ВинлайнФрибеты за депозит
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БК Winline: Кубок мира LEGO и фрибеты до 15 000 рублей за ставку на ЧМ-2026 и подписку

Обновлено:
до 15 000 ₽ + LEGO
Бонус
26 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
2026 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Выиграйте свой собственный трофей и крупные фрибеты!

Полное содержание

  • Как получить фрибет Winline до 15 000 рублей за победу в конкурсе
  • Как отыграть бонус до 15 000 рублей за подписку на канал и пари на ЧМ-2026
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 15 000 рублей от Winline
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК Winline запускает масштабный конкурс в честь чемпионата мира по футболу. Среди участников разыграют 3 фирменных Кубка мира LEGO и денежные бонусы на общую сумму 94 000 рублей. Для участия нужно выполнить несколько несложных условий.

Как получить фрибет Winline до 15 000 рублей за победу в конкурсе

Чтобы побороться за призы, выполните следующие шаги:

1. Войдите в существующий аккаунт или зарегистрируйтесь в «Винлайне».

2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Привяжите к боту свой WINLINE ID.

4. Сделайте ставку ровно на 2026 рублей на любой матч мундиаля.

Количество пари не ограничено. Каждая новая ставка увеличивает шансы игрока попасть в число победителей. Итоги конкурса подведут после финала чемпионата мира.

Место

Приз

1-3

Кубок мира LEGO + фрибет 15 000 ₽

4-10

Фрибет 7 000 ₽

Как отыграть бонус до 15 000 рублей за подписку на канал и пари на ЧМ-2026

Полученные фрибеты доступны для одиночных ставок и экспрессов. При победном исходе на счет попадает только чистый выигрыш, сумма фрибета в выплату не включается. Кубки мира LEGO передаются призерам напрямую без каких-либо дополнительных условий.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 15 000 рублей от Winline

В таблице собрано все, что важно знать о розыгрыше.

Максимальный размер бонуса

15 000 ₽

Минимальный депозит

2026 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

Победителей определят с помощью генератора случайных чисел.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Уникальный приз — Кубок мира LEGO➖ Фиксированная сумма пари — 2026 ₽
➕ Больше ставок — выше шансы на успех 

Заключение

Конкурс от Winline — отличный повод совместить просмотр мундиаля с шансом на ценный приз. Лимитированный конструктор LEGO станет достойным украшением любой коллекции. Фрибеты дадут возможность бетторам продолжить игру без дополнительных вложений.

Валентин Васильев

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