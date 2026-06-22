БК Winline: Кубок мира LEGO и фрибеты до 15 000 рублей за ставку на ЧМ-2026 и подписку

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БК Winline запускает масштабный конкурс в честь чемпионата мира по футболу. Среди участников разыграют 3 фирменных Кубка мира LEGO и денежные бонусы на общую сумму 94 000 рублей. Для участия нужно выполнить несколько несложных условий.
Чтобы побороться за призы, выполните следующие шаги:
1. Войдите в существующий аккаунт или зарегистрируйтесь в «Винлайне».
2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.
3. Привяжите к боту свой WINLINE ID.
4. Сделайте ставку ровно на 2026 рублей на любой матч мундиаля.
Количество пари не ограничено. Каждая новая ставка увеличивает шансы игрока попасть в число победителей. Итоги конкурса подведут после финала чемпионата мира.
Место
Приз
1-3
Кубок мира LEGO + фрибет 15 000 ₽
4-10
Фрибет 7 000 ₽
Полученные фрибеты доступны для одиночных ставок и экспрессов. При победном исходе на счет попадает только чистый выигрыш, сумма фрибета в выплату не включается. Кубки мира LEGO передаются призерам напрямую без каких-либо дополнительных условий.
В таблице собрано все, что важно знать о розыгрыше.
Максимальный размер бонуса
15 000 ₽
Минимальный депозит
2026 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
Победителей определят с помощью генератора случайных чисел.
Плюсы
Минусы
|➕ Уникальный приз — Кубок мира LEGO
|➖ Фиксированная сумма пари — 2026 ₽
|➕ Больше ставок — выше шансы на успех
Конкурс от Winline — отличный повод совместить просмотр мундиаля с шансом на ценный приз. Лимитированный конструктор LEGO станет достойным украшением любой коллекции. Фрибеты дадут возможность бетторам продолжить игру без дополнительных вложений.