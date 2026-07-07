Колесо фрибетов от БК Винлайн: до 5000 рублей за оборот пари в день

Партнерский проект
БК Winline запустила новый формат раздачи бонусов. В разделе сторис появилась игровая механика «Колесо фрибетов». Каждому, кто наберет нужную сумму ставок за игровой день, полагается гарантированный приз до 5000 рублей.
Чтобы попасть в число обладателей бонуса, игроку понадобится:
Ставки на события категории 24/7 в зачет не идут. Игроку доступна 1 попытка 1 раз за сутки. Конкретный номинал приза определяется случайным образом. Колесо может выдать до 5000 рублей.
Пока организатор не сообщил точные условия использования фрибетов. Если ориентироваться на предыдущие акции, бесплатные ставки действуют 30 дней и подходят для пари на ординары и экспрессы с коэффициентами от 1.01 до 10.00.
Чтобы долго не искать важные детали по тексту, мы собрали их в отдельном разделе с таблицей.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
Найти акцию можно в приложении Winline, в ленте сториз.
Плюсы
Минусы
|➕ Механика ежедневная, можно пробовать несколько раз
|➖ Порог входа в 10 000 ₽ ощутим для игроков
|➕ В зачет идут и одиночные ставки, и экспрессы
Формат рассчитан на тех, кто предпочитает вечернюю линию и регулярно оформляет пари на серьезные суммы. Никаких скрытых шагов: набрали сумму ставок — получили попытку. Стоит помнить про исключение пари 24/7 и следить за временным интервалом акции.