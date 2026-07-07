Колесо фрибетов от БК Винлайн: до 5000 рублей за оборот пари в день

Чтобы долго не искать важные детали по тексту, мы собрали их в отдельном разделе с таблицей.

Максимальный размер бонуса 5000 ₽ Минимальный депозит 500 ₽ Тип пари Ординар, экспресс Минимальный коэффициент 1.01 Размер отыгрыша x1 Срок отыгрыша бонуса 30 дней Срок окончания акции 19.07.2026 (23:59 МСК)

Найти акцию можно в приложении Winline, в ленте сториз.