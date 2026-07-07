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Колесо фрибетов от БК Винлайн: до 5000 рублей за оборот пари в день

Обновлено:
до 5000 рублей
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Каждый день новая попытка!

Полное содержание

  • Как получить фрибет до 5000 рублей от БК Винлайн за участие в акции Колесов фриебтов
  • Как отыграть фрибет до 5000 рублей от Винлайн за оборот пари
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от БК Винлайн
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК Winline запустила новый формат раздачи бонусов. В разделе сторис появилась игровая механика «Колесо фрибетов». Каждому, кто наберет нужную сумму ставок за игровой день, полагается гарантированный приз до 5000 рублей.

Как получить фрибет до 5000 рублей от БК Винлайн за участие в акции Колесов фриебтов

Чтобы попасть в число обладателей бонуса, игроку понадобится:

  1. Открыть мобильное приложение БК Winline и авторизоваться в своем профиле.
  2. Оформить ординары или экспрессы суммарно на 10 000 рублей в течение игрового дня (учет ведется с 14:00 до 04:00 по МСК).
  3. Дождаться появления доступной попытки в разделе сторис.
  4. Нажать на баннер акции и запустить колесо до истечения текущего игрового периода.

Ставки на события категории 24/7 в зачет не идут. Игроку доступна 1 попытка 1 раз за сутки. Конкретный номинал приза определяется случайным образом. Колесо может выдать до 5000 рублей.

Как отыграть фрибет до 5000 рублей от Винлайн за оборот пари

Пока организатор не сообщил точные условия использования фрибетов. Если ориентироваться на предыдущие акции, бесплатные ставки действуют 30 дней и подходят для пари на ординары и экспрессы с коэффициентами от 1.01 до 10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от БК Винлайн

Чтобы долго не искать важные детали по тексту, мы собрали их в отдельном разделе с таблицей.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

Найти акцию можно в приложении Winline, в ленте сториз.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Механика ежедневная, можно пробовать несколько раз➖ Порог входа в 10 000 ₽ ощутим для игроков
➕ В зачет идут и одиночные ставки, и экспрессы 

Заключение

Формат рассчитан на тех, кто предпочитает вечернюю линию и регулярно оформляет пари на серьезные суммы. Никаких скрытых шагов: набрали сумму ставок — получили попытку. Стоит помнить про исключение пари 24/7 и следить за временным интервалом акции.

Валентин Васильев

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