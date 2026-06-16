Футболки от БК Zenit: фрибеты до 10 000 рублей за победу в мини-игре

Партнерский проект
БК «Зенит» запустила промоакцию «Футболки», объединив спортивные ставки и механику сбора игровых предметов. Участники пополняют коллекции футболок сборных за счет пари и получают возможность открыть фрибеты до 10 000 рублей.
Забрать вознаграждение можно только при соблюдении всех требований акции:
1. Откройте счет в БК «Зенит».
2. Авторизуйтесь в приложении и зайдите в раздел «Футболки».
3. Сделайте квалификационное пари от 100 рублей и получите специальную игровую футболку.
4. Ставьте на игры чемпионата мира ординарами с подходящими коэффициентами.
5. После расчета ставок открывайте достижения и забирайте предусмотренные награды.
Прогресс начисляется за каждое пари и распределяется сразу на 2 национальные команды, участвующие в матче. При этом в зачет идет вся сумма пари. Например, ставка 3000 рублей на встречу Бельгия — Египет увеличит прогресс обеих футболок сразу на 3000 рублей.
Для каждой сборной предусмотрена собственная стоимость заполнения коллекционной ячейки. Чем выше интерес к команде, тем больший объем ставок потребуется для получения награды. За каждую полностью открытую футболку беттору начисляется дополнительный мяч для мини-игры «Пенальти».
Заполняя виртуальную коллекцию, игрок открывает доступ к фиксированным фрибетам.
Количество собранных футболок
Фрибет
5
300 ₽
10
700 ₽
20
1500 ₽
30
2500 ₽
40
5000 ₽
48
10 000 ₽
Использовать начисленный фрибет необходимо в течение 7 дней после получения, по окончании срока он сгорает. Бонусная ставка оформляется исключительно на одиночное событие с коэффициентом от 1.30.
Подробные условия участия и порядок использования вознаграждений представлены ниже.
Минимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
21.07.2026 (14:00 МСК)
В накопление прогресса не входят ставки на статистические события матча, включая угловые, количество карточек и удары в створ. Также не учитываются экспрессы и любые пари, заключенные вне мобильного приложения букмекера.
Плюсы
Минусы
|➕ Каждый купон одновременно продвигает прогресс сразу 2 сборных
|➖ В зачет идут только ординары на ограниченные рынки
|➕ Возможность зарабатывать фрибеты до 10 000 ₽
Механика акции построена вокруг коллекционирования футболок сборных ЧМ-2026. Чем больше элементов удастся открыть, тем выше итоговое вознаграждение. Самые ценные призы рассчитаны на пользователей, которые соберут несколько десятков футболок.