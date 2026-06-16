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ГлавнаяБонусыФутболки от БК Zenit: фрибеты до 10 000 рублей за победу в мини-игре
БК ЗенитФрибеты за депозит
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Футболки от БК Zenit: фрибеты до 10 000 рублей за победу в мини-игре

Обновлено:
до 10 000 ₽
Бонус
33 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Дойдите до максимальной награды!

Полное содержание

  • Как получить фрибет от Zenit до 10 000 рублей за победу в интерактиве Футболки
  • Как отыграть бонус БК Zenit до 10 000 рублей по активности Футболки
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от БК Зенит
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК «Зенит» запустила промоакцию «Футболки», объединив спортивные ставки и механику сбора игровых предметов. Участники пополняют коллекции футболок сборных за счет пари и получают возможность открыть фрибеты до 10 000 рублей.

Как получить фрибет от Zenit до 10 000 рублей за победу в интерактиве Футболки

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Забрать вознаграждение можно только при соблюдении всех требований акции:

1. Откройте счет в БК «Зенит».

2. Авторизуйтесь в приложении и зайдите в раздел «Футболки».

3. Сделайте квалификационное пари от 100 рублей и получите специальную игровую футболку.

4. Ставьте на игры чемпионата мира ординарами с подходящими коэффициентами.

5. После расчета ставок открывайте достижения и забирайте предусмотренные награды.

Прогресс начисляется за каждое пари и распределяется сразу на 2 национальные команды, участвующие в матче. При этом в зачет идет вся сумма пари. Например, ставка 3000 рублей на встречу Бельгия — Египет увеличит прогресс обеих футболок сразу на 3000 рублей.

Для каждой сборной предусмотрена собственная стоимость заполнения коллекционной ячейки. Чем выше интерес к команде, тем больший объем ставок потребуется для получения награды. За каждую полностью открытую футболку беттору начисляется дополнительный мяч для мини-игры «Пенальти».

Заполняя виртуальную коллекцию, игрок открывает доступ к фиксированным фрибетам.

Количество собранных футболок

Фрибет

5

300 ₽

10

700 ₽

20

1500 ₽

30

2500 ₽

40

5000 ₽

48

10 000 ₽

Как отыграть бонус БК Zenit до 10 000 рублей по активности Футболки

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Использовать начисленный фрибет необходимо в течение 7 дней после получения, по окончании срока он сгорает. Бонусная ставка оформляется исключительно на одиночное событие с коэффициентом от 1.30.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от БК Зенит

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Подробные условия участия и порядок использования вознаграждений представлены ниже.

Минимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

21.07.2026 (14:00 МСК)

В накопление прогресса не входят ставки на статистические события матча, включая угловые, количество карточек и удары в створ. Также не учитываются экспрессы и любые пари, заключенные вне мобильного приложения букмекера.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Каждый купон одновременно продвигает прогресс сразу 2 сборных➖ В зачет идут только ординары на ограниченные рынки
➕ Возможность зарабатывать фрибеты до 10 000 ₽ 

Заключение

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Механика акции построена вокруг коллекционирования футболок сборных ЧМ-2026. Чем больше элементов удастся открыть, тем выше итоговое вознаграждение. Самые ценные призы рассчитаны на пользователей, которые соберут несколько десятков футболок.

Валентин Васильев

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