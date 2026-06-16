Футболки от БК Zenit: фрибеты до 10 000 рублей за победу в мини-игре

Забрать вознаграждение можно только при соблюдении всех требований акции:

1. Откройте счет в БК «Зенит».

2. Авторизуйтесь в приложении и зайдите в раздел «Футболки».

3. Сделайте квалификационное пари от 100 рублей и получите специальную игровую футболку.

4. Ставьте на игры чемпионата мира ординарами с подходящими коэффициентами.

5. После расчета ставок открывайте достижения и забирайте предусмотренные награды.

Прогресс начисляется за каждое пари и распределяется сразу на 2 национальные команды, участвующие в матче. При этом в зачет идет вся сумма пари. Например, ставка 3000 рублей на встречу Бельгия — Египет увеличит прогресс обеих футболок сразу на 3000 рублей.

Для каждой сборной предусмотрена собственная стоимость заполнения коллекционной ячейки. Чем выше интерес к команде, тем больший объем ставок потребуется для получения награды. За каждую полностью открытую футболку беттору начисляется дополнительный мяч для мини-игры «Пенальти».

Заполняя виртуальную коллекцию, игрок открывает доступ к фиксированным фрибетам.