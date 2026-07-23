Нурулло Алиев – Майк Дэвис, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В предварительном карде турнира UFC в Абу-Даби выступит таджикистанец Нурулло Алиев. Ему предстоит поединок в легком весе (до 70,3 кг) с американцем Майком Дэвисом. Кто окажется сильнее?
Алиев
Дэвис
|Таджикистан
Страна
США
|25
Возраст
33
|11
Бои
15
|11 (2 / 0 / 9)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (8 / 2 / 2)
|0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (0 / 1 / 2)
|178
Рост (см)
183
|183
Размах рук (см)
184
|96,5
Размах ног (см)
104
Родился в Душанбе. Занимался вольной борьбой, боксом, панкратионом. В профессиональных ММА выступает с 2018 г. Бился в российских лигах, а в 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл все три боя. В последнем поединке в ноябре одолел Шакима Рока единогласным решением судей.
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В профессиональных ММА выступает с 2015 г. Стал чемпионом Island Fights в легком весе, после чего перешел в UFC в 2019 г. В сильнейшем промоушене одержал пять побед при двух поражениях. В последнем поединке в июле 2025 г. нокаутировал Митча Рамиреса во втором раунде.
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Алиев приучил к тому, что не форсирует события и работает на очки. Как правило, старается перевести бой в партер, где выматывает соперников. Дэвис, напротив, действует в более взрывной и агрессивной манере. Прессингует в стойке, выбрасывает различные удары, активно подключает колени.
Выглядит так, что таджикистанцу придется не рисковать на верхнем этаже, а сразу постараться забрать свое через партер. Необходимые навыки для этого есть, вот только порой Алиев по-прежнему выглядит сыровато. Не удивит и сценарий, при котором Дэвис, несмотря на годичный простой, доставит оппоненту проблем в стойке.
Резюмируя, ждем интересное противостояние стилей. Едва ли оно завершится быстро, тем более что Алиеву потенциально выгодно затянуть Дэвиса в «глубокие воды». Играем ТБ (2,5).
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Турнир UFC Fight Night 282 пройдет на «Etihad Arena» в Абу-Даби (ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 25 июля, в 16:00 по московскому времени. Бой Алиев – Дэвис стоит ожидать не ранее 16:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется в 18:25 мск.
Основной кард
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