Нурулло Алиев – Майк Дэвис, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Алиев приучил к тому, что не форсирует события и работает на очки. Как правило, старается перевести бой в партер, где выматывает соперников. Дэвис, напротив, действует в более взрывной и агрессивной манере. Прессингует в стойке, выбрасывает различные удары, активно подключает колени.

Выглядит так, что таджикистанцу придется не рисковать на верхнем этаже, а сразу постараться забрать свое через партер. Необходимые навыки для этого есть, вот только порой Алиев по-прежнему выглядит сыровато. Не удивит и сценарий, при котором Дэвис, несмотря на годичный простой, доставит оппоненту проблем в стойке.

Резюмируя, ждем интересное противостояние стилей. Едва ли оно завершится быстро, тем более что Алиеву потенциально выгодно затянуть Дэвиса в «глубокие воды». Играем ТБ (2,5).