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ГлавнаяПрогнозыНурулло Алиев – Майк Дэвис, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Нурулло Алиев – Майк Дэвис, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Непобежденный таджикистанец укрепит свои позиции в промоушене?
Александр Бокулёв
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Нурулло Алиев
  • Майк Дэвис
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Алиев – Дэвис

В предварительном карде турнира UFC в Абу-Даби выступит таджикистанец Нурулло Алиев. Ему предстоит поединок в легком весе (до 70,3 кг) с американцем Майком Дэвисом. Кто окажется сильнее?

Статистика

Алиев

 

Дэвис

Таджикистан

Страна

США

25

Возраст

33

11

Бои

15

11 (2 / 0 / 9)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

12 (8 / 2 / 2)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (0 / 1 / 2)

178

Рост (см)

183

183

Размах рук (см)

184

96,5

Размах ног (см)

104

Нурулло Алиев

Родился в Душанбе. Занимался вольной борьбой, боксом, панкратионом. В профессиональных ММА выступает с 2018 г. Бился в российских лигах, а в 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл все три боя. В последнем поединке в ноябре одолел Шакима Рока единогласным решением судей.

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Майк Дэвис

В профессиональных ММА выступает с 2015 г. Стал чемпионом Island Fights в легком весе, после чего перешел в UFC в 2019 г. В сильнейшем промоушене одержал пять побед при двух поражениях. В последнем поединке в июле 2025 г. нокаутировал Митча Рамиреса во втором раунде.

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Сравнение коэффициентов

 Победа АлиеваПобеда ДэвисаТМ (2,5)ТБ (2,5)
БЕТСИТИ1,403,002,251,60

Прогноз на бой

Алиев приучил к тому, что не форсирует события и работает на очки. Как правило, старается перевести бой в партер, где выматывает соперников. Дэвис, напротив, действует в более взрывной и агрессивной манере. Прессингует в стойке, выбрасывает различные удары, активно подключает колени. 

Выглядит так, что таджикистанцу придется не рисковать на верхнем этаже, а сразу постараться забрать свое через партер. Необходимые навыки для этого есть, вот только порой Алиев по-прежнему выглядит сыровато. Не удивит и сценарий, при котором Дэвис, несмотря на годичный простой, доставит оппоненту проблем в стойке.

Резюмируя, ждем интересное противостояние стилей. Едва ли оно завершится быстро, тем более что Алиеву потенциально выгодно затянуть Дэвиса в «глубокие воды». Играем ТБ (2,5).

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Полный кард, где смотреть бой Алиев – Дэвис

Турнир UFC Fight Night 282 пройдет на «Etihad Arena» в Абу-Даби (ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 25 июля, в 16:00 по московскому времени. Бой Алиев – Дэвис стоит ожидать не ранее 16:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется в 18:25 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Вальтер Уокер (Бразилия) – Томас Петерсен (США). Тяжелый вес;
  • Дастин Джейкоби (США) – Мухаммад Саид (Россия). Полутяжелый вес;
  • Сантьяго Понзиниббио (Аргентина) – Сэм Паттерсон (Англия). Полусредний вес;
  • Исмаэль Бонфим (Бразилия) – Аксель Сола (Франция). Легкий вес;
  • Магомед Тучалов (Россия) – Брендсон Рибейро (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Нурулло Алиев (Таджикистан) – Майк Дэвис (США). Легкий вес;
  • Коди Гибсон (США) – Абдул Хуссейн (Финляндия). Легчайший вес.

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