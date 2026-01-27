Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



24 января 12:13ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Арнольд Аллен – Жан Силва, 25 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Сдержит ли англичанин агрессию бразильца?
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

Основной кард турнира UFC 324 пройдет рейтинговый поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между англичанином Арнольдом Алленом и бразильцем Жаном Силвой. Анализируем расклады и выбираем вариант для ставки.

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ WINLINE

Статистика

Свернуть

Аллен

 

Силва

Англия

Страна

Бразилия

32

Возраст

29

23

Бои

19

20 (7 / 4 / 9)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

16 (12 / 3 / 1)

3 (0 / 0 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 0 / 2)

6

Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC

10

173

Рост (см)

170

178

Размах рук (см)

175

99

Размах ног (см)

93

Арнольд Аллен

Свернуть

Начал профессиональную карьеру в MMA в 2012 г. В 2014-м стал чемпионом M4TC в легком весе. Летом 2015-го дебютировал в UFC с рекордом 9-1. В сильнейшем промоушене мира выиграл первые 10 боев, оформив вторую по длительности победную серию в истории полулегкого дивизиона UFC. В апреле 2023 г. она прервалась, когда Аллен уступил Максу Холлоуэю единогласным решением судей. Затем англичанин аналогичным методом проиграл Мовсару Евлоеву. В последнем поединке в июле 2024 г. победил Гигу Чикадзе единогласным решением судей.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Жан Силва

Свернуть

В профессиональных MMA выступает с 2016 г. В 2023-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл первые пять боев, суммарно вышел на серию из 13 побед. Но в последнем поединке в сентябре уступил Диего Лопесу техническим нокаутом во втором раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа АлленаПобеда СилвыДосрочное завершениеПолный бой
WINLINE2,951,421,891,91

Прогноз на бой

Свернуть

Силва эпатирует за пределами октагона, но и в клетке ведет себя ярко. Он не изменяет агрессивному стилю и старается сразу прессинговать соперников. Уповает на работу в стойке, где действует довольно технично и хорошо комбинирует. В партере возиться не любит, чем с высокой вероятностью и попробует воспользоваться Аллен.

Конечно, англичанин не выглядит мальчиком для битья и в стойке. Он умеет держать соперников на дистанции, качественно обороняться и работать на очки. Но есть опасения, что после долгого простоя Аллен не всегда будет успевать за Силвой, поэтому так или иначе попробует его перевести. И крайне сложно предсказать, получится ли.

В чем точно есть уверенность изначально, так это в образцовой способности англичанина заводить поединки на длинную дистанцию. Он не любит форсировать события, умеет раскладывать силы, ни разу не проигрывал досрочно. Рискнем предположить, что и Силву Аллен затянет как минимум в последний третий раунд – даже если не заберет инициативу.

Полный кард, где смотреть бой Аллен Силва

Свернуть

Турнир UFC 324 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 25 января, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, его откроет именно бой Аллен Силва.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer338 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer338 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer32 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer154 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer63 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer338 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer338 дней 12 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer338 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer338 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё