Арнольд Аллен – Жан Силва, 25 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Силва эпатирует за пределами октагона, но и в клетке ведет себя ярко. Он не изменяет агрессивному стилю и старается сразу прессинговать соперников. Уповает на работу в стойке, где действует довольно технично и хорошо комбинирует. В партере возиться не любит, чем с высокой вероятностью и попробует воспользоваться Аллен.

Конечно, англичанин не выглядит мальчиком для битья и в стойке. Он умеет держать соперников на дистанции, качественно обороняться и работать на очки. Но есть опасения, что после долгого простоя Аллен не всегда будет успевать за Силвой, поэтому так или иначе попробует его перевести. И крайне сложно предсказать, получится ли.

В чем точно есть уверенность изначально, так это в образцовой способности англичанина заводить поединки на длинную дистанцию. Он не любит форсировать события, умеет раскладывать силы, ни разу не проигрывал досрочно. Рискнем предположить, что и Силву Аллен затянет как минимум в последний третий раунд – даже если не заберет инициативу.