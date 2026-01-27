Арнольд Аллен – Жан Силва, 25 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Основной кард турнира UFC 324 пройдет рейтинговый поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между англичанином Арнольдом Алленом и бразильцем Жаном Силвой. Анализируем расклады и выбираем вариант для ставки.
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Аллен
Силва
Англия
Страна
Бразилия
32
Возраст
29
23
Бои
19
20 (7 / 4 / 9)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
16 (12 / 3 / 1)
3 (0 / 0 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 0 / 2)
6
Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC
10
173
Рост (см)
170
178
Размах рук (см)
175
99
Размах ног (см)
93
Начал профессиональную карьеру в MMA в 2012 г. В 2014-м стал чемпионом M4TC в легком весе. Летом 2015-го дебютировал в UFC с рекордом 9-1. В сильнейшем промоушене мира выиграл первые 10 боев, оформив вторую по длительности победную серию в истории полулегкого дивизиона UFC. В апреле 2023 г. она прервалась, когда Аллен уступил Максу Холлоуэю единогласным решением судей. Затем англичанин аналогичным методом проиграл Мовсару Евлоеву. В последнем поединке в июле 2024 г. победил Гигу Чикадзе единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В профессиональных MMA выступает с 2016 г. В 2023-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл первые пять боев, суммарно вышел на серию из 13 побед. Но в последнем поединке в сентябре уступил Диего Лопесу техническим нокаутом во втором раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Силва эпатирует за пределами октагона, но и в клетке ведет себя ярко. Он не изменяет агрессивному стилю и старается сразу прессинговать соперников. Уповает на работу в стойке, где действует довольно технично и хорошо комбинирует. В партере возиться не любит, чем с высокой вероятностью и попробует воспользоваться Аллен.
Конечно, англичанин не выглядит мальчиком для битья и в стойке. Он умеет держать соперников на дистанции, качественно обороняться и работать на очки. Но есть опасения, что после долгого простоя Аллен не всегда будет успевать за Силвой, поэтому так или иначе попробует его перевести. И крайне сложно предсказать, получится ли.
В чем точно есть уверенность изначально, так это в образцовой способности англичанина заводить поединки на длинную дистанцию. Он не любит форсировать события, умеет раскладывать силы, ни разу не проигрывал досрочно. Рискнем предположить, что и Силву Аллен затянет как минимум в последний третий раунд – даже если не заберет инициативу.
Турнир UFC 324 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 25 января, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, его откроет именно бой Аллен – Силва.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы