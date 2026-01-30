Наталья Силва – Роуз Намаюнас, 25 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
У Роуз Намаюнас был запланирован поединок на UFC 324 с Алексой Грассо. Но в декабре мексиканка снялась из-за травмы, а на замену ей вышла Наталья Силва. Чем завершится рейтинговое противостояние бразильянки и американки в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг)?
Силва
Намаюнас
Бразилия
Страна
США
28
Возраст
33
25
Бои
21
19 (5 / 7 / 6 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
14 (2 / 5 / 7 / 0)
5 (1 / 2 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
7 (1 / 1 / 5)
1
Ничьи
0
2
Место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона UFC
6
162,5
Рост (см)
165
165
Размах рук (см)
165
91,5
Размах ног (см)
100,5
В 16-летнем возрасте начала заниматься тхэквондо, получила пурпурный пояс. Также владеет синим поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2015 г. В 2019-м стала чемпионкой Jungle Fight в женском наилегчайшем весе и защитила титул один раз, после чего перешла в UFC. Из-за травм дебютировала в сильнейшем промоушене только в 2022-м. Выиграла все семь боев в UFC. На данный момент идет на серии из 13 побед. В последнем поединке в мае одолела Алексу Грассо единогласным решением судей. Занимает четвертое место в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
Родилась в литовской семье, в пятилетнем возрасте начала заниматься тхэквондо (черный пояс), позднее освоила карате (черный пояс) и бразильское джиу-джитсу (коричневый пояс). С 2013-го выступает в профессиональных MMA, с 2014-го – в UFC. Могла стать первой чемпионкой промоушена в женском минимальном весе, но уступила Карле Эспарзе. Однако в 2017 г. всё же завоевала титул, победив Йоанну Енджейчик. Впоследствии проиграла пояс Джессике Андраде, но вернула его после успеха в бою с Вейли Жанг. В мае 2022 г. раздельным решением судей уступила Эспарзе и вновь утратила титул, после чего поднялась в женский наилегчайший дивизион. В новой категории одержала три победы при двух поражениях. В последнем поединке в июне одолела Миранду Маверик единогласным решением судей.
Довольно нестандартная ситуация, когда второй номер рейтинга выходит на замену, пусть уведомление нельзя назвать коротким. Более того, Силва – лучшая в женском рейтинге P4P среди тех, кто не владеет чемпионским поясом. У нее прекрасная победная серия и одна из лучших ударных техник в UFC. Неудивительно, что Намаюнас при всем опыте и универсальности считается аутсайдером по букмекерским котировкам.
Но американка приучила к тому, что сбрасывать ее со счетов не стоит. У бывшей чемпионки очень боевой характер, а в предстоящем поединке на ее стороне потенциально будет работа в партере. Так что опции для победы у Намаюнас имеются, а потому есть смысл воспользоваться высокими коэффициентами на нее.
Но мы остановимся на более аккуратном варианте. Едва ли многие ждут от этого боя досрочную развязку. Финишировать спортсменок сложно, излишне они не рискуют. Вот и коэффициенты на такой маркет низкие, поэтому дополним его – решение будет единогласным.
Турнир UFC 324 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 25 января, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Силва – Намаюнас стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
