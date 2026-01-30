Наталья Силва – Роуз Намаюнас, 25 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Довольно нестандартная ситуация, когда второй номер рейтинга выходит на замену, пусть уведомление нельзя назвать коротким. Более того, Силва – лучшая в женском рейтинге P4P среди тех, кто не владеет чемпионским поясом. У нее прекрасная победная серия и одна из лучших ударных техник в UFC. Неудивительно, что Намаюнас при всем опыте и универсальности считается аутсайдером по букмекерским котировкам.

Но американка приучила к тому, что сбрасывать ее со счетов не стоит. У бывшей чемпионки очень боевой характер, а в предстоящем поединке на ее стороне потенциально будет работа в партере. Так что опции для победы у Намаюнас имеются, а потому есть смысл воспользоваться высокими коэффициентами на нее.

Но мы остановимся на более аккуратном варианте. Едва ли многие ждут от этого боя досрочную развязку. Финишировать спортсменок сложно, излишне они не рискуют. Вот и коэффициенты на такой маркет низкие, поэтому дополним его – решение будет единогласным.