Марио Баутиста — Патрик Микс, 8 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Приход Микса в UFC — потенциально один из ярчайших дебютов последнего времени. Американец прекрасно зарекомендовал себя в Bellator и набрал впечатляющий ход. У него отличная борьба, широкий арсенал сабмишенов. При этом Микс подтягивает и ударную технику, но работа в стойке для него всё ещё не так предпочтительна, как разборки в партере.

Баутиста не менее универсален. В стойке также можно отметить хороший уровень, но выделить козыри сложно. Как правило, американец тоже ощущает себя более уверенно в партере. Джитсерская база у Баутисты отличная, но периодически возникают проблемы с тейкдаунами.

Резюмируя, не ждем быструю развязку в этом противостоянии. Вряд ли оба будут сразу рисковать и форсировать события. Их навыки стоят друг друга, и наверняка мы увидим качественную работу от обоих в первую очередь в партере. В таких обстоятельствах пробуем заиграть ставку на то, что третий раунд начнется.