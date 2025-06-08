Марио Баутиста — Патрик Микс, 8 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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У Марио Баутисты был запланирован поединок с Марлоном Верой, но эквадорец в мае снялся, и его заменил Патрик «Патчи» Микс. Звездный дебютант намерен сразу громко заявить о себе. Получится ли? Выбираем ставку на рейтинговый бой двух американцев в легчайшем весе (до 61,2 кг).
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Баутиста
Микс
США
Страна
США
31
Возраст
31
17
Бои
21
15 (3 / 6 / 6)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
20 (2 / 13 / 5)
2 (1 / 1 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
10
Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC
—
175
Рост (см)
173
183
Размах рук (см)
183
99
Размах ног (см)
N/A
В 14-летнем возрасте начал заниматься борьбой, впоследствии освоил смешанные единоборства, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2017 года. В 2019-м дебютировал в UFC, всего в лиге выиграл девять боев и уступил в двух. На данный момент идет на серии из семи побед. В последнем поединке в октябре раздельным решением судей одолел Жозе Алдо.
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На профессиональном уровне в MMA выступает с 2016 года, с 2019-го бился под эгидой Bellator. В сентябре 2020 года Микс дрался за чемпионский пояс в легчайшем весе, но уступил Арчулете, потерпев единственное поражение в карьере. После этого одержал семь побед подряд. В 2023 году сначала выиграл Гран-при и временный пояс Bellator в легчайшем весе, а затем стал полноценным чемпионом. В последнем поединке в мае 2024-го победил Магомеда Магомедова раздельным решением судей и защитил титул.
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Приход Микса в UFC — потенциально один из ярчайших дебютов последнего времени. Американец прекрасно зарекомендовал себя в Bellator и набрал впечатляющий ход. У него отличная борьба, широкий арсенал сабмишенов. При этом Микс подтягивает и ударную технику, но работа в стойке для него всё ещё не так предпочтительна, как разборки в партере.
Баутиста не менее универсален. В стойке также можно отметить хороший уровень, но выделить козыри сложно. Как правило, американец тоже ощущает себя более уверенно в партере. Джитсерская база у Баутисты отличная, но периодически возникают проблемы с тейкдаунами.
Резюмируя, не ждем быструю развязку в этом противостоянии. Вряд ли оба будут сразу рисковать и форсировать события. Их навыки стоят друг друга, и наверняка мы увидим качественную работу от обоих в первую очередь в партере. В таких обстоятельствах пробуем заиграть ставку на то, что третий раунд начнется.
Турнир UFC 316 пройдет на арене «Prudential Center» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 июня, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Баутиста — Микс стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы