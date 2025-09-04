Новак Джокович — Тейлор Фритц, 3 сентября: прогноз на четвертьфинал US Open

Кондиции Джоковича вызывали определенные сомнения, но по ходу US Open он доказал, что вновь двигается в правильную сторону. К четвертому кругу серб добавил и выбил Штруффа максимально уверенно. При этом стоит подчеркнуть, что и сетка у легендарного теннисиста была относительно простой.

Впрочем, Фритц, несмотря на статус и регалии, является, что называется, клиентом Джоковича. Преимущество по личным встречам настолько тотальное, что его нельзя не учитывать. И стиль американца действительно удобен для серба, который умеет образцово сбивать агрессию соперника и заводить его в тупик.

Общий класс наверняка позволит Фритцу при поддержке домашних трибун доставить Джоковичу проблемы, но до первой победы американец, пожалуй, на данном этапе не доберется. Пробуем ставку на П1.