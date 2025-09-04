Ведомости
Новак Джокович — Тейлор Фритц, 3 сентября: прогноз на четвертьфинал US Open

Серб выиграл все десять матчей с американцем
Александр Бокулёв
Джокович - Фритц
Джокович - Фритц

Легендарный серб Новак Джокович в четвертьфинале Открытого чемпионата США 2025 года встретится с американцем Тейлором Фритцем. Чем завершится противостояние седьмой и четвертой ракеток мира?

Дата / Время: 03.09.2025, не ранее 03:30 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Новак Джокович (38 лет, 7-я ракетка мира, 7-й номер посева)

  • 1-й круг: Лёнер Тьен (США) — 6:1, 7:6 (7:3), 6:2
  • 2-й круг: Захари Свайда (США) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1
  • 3-й круг: Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3
  • 4-й круг: Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:3, 6:3, 6:2

Тейлор Фритц (27 лет, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: Эмилио Нава (США) — 7:5, 6:2, 6:3
  • 2-й круг: Ллойд Харрис (ЮАР) — 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:4
  • 3-й круг: Жером Ким (Швейцария) — 7:6 (7:3), 6:7 (9:11), 6:4, 6:4
  • 4-й круг: Томаш Махач (Чехия, 21) — 6:4, 6:3, 6:3

Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Иржи Легечка (Чехия, 20) — Карлос Алькарас (Испания, 2)

Новак Джокович

Бывшая первая ракетка мира, обладатель 100 титулов на уровне ATP, победитель Олимпиады-2024 и бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Рекордсмен среди мужчин по числу титулов на турнирах Большого шлема (24). В нынешнем сезоне стал победителем на грунте в Женеве. На Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне дошел до полуфинала, а в Майами уступил в финале. Всего в 2025 году одержал 30 побед при девяти поражениях. Чемпионом US Open становился четырежды (2011, 2015, 2018, 2023), в прошлом сезоне вылетел в третьем круге.

Тейлор Фритц

Бронзовый призер Олимпиады-2024 в парном разряде. Выиграл десять турниров ATP, в том числе пять хардовых. В нынешнем сезоне взял титулы на траве в Штутгарте и Истбурне, дошел до полуфинала в Майами, Торонто (оба — хард) и на Уимблдоне. На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в сезоне одержал 42 победы при 15 поражениях. На US Open лучший результат показал в прошлом году, когда дошел до финала.

Личные встречи

Ранее соперники провели десять официальных очных матчей, все выиграл Джокович. Семь встреч прошли на харде, три — на грунте.

Ставки на исход

Букмекеры считают серба фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,56 на его победу и 2,55 на успех американца.

Ставки на тоталы

Семь из восьми последних очных матчей спортсменов продлились минимум 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,86 на ТБ (39,5) и 1,94 на ТМ (39,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ДжоковичаПобеда ФритцаТБ (39,5)ТМ (39,5)
WINLINE1,562,551,861,94

Прогноз и ставка

Кондиции Джоковича вызывали определенные сомнения, но по ходу US Open он доказал, что вновь двигается в правильную сторону. К четвертому кругу серб добавил и выбил Штруффа максимально уверенно. При этом стоит подчеркнуть, что и сетка у легендарного теннисиста была относительно простой.

Впрочем, Фритц, несмотря на статус и регалии, является, что называется, клиентом Джоковича. Преимущество по личным встречам настолько тотальное, что его нельзя не учитывать. И стиль американца действительно удобен для серба, который умеет образцово сбивать агрессию соперника и заводить его в тупик.

Общий класс наверняка позволит Фритцу при поддержке домашних трибун доставить Джоковичу проблемы, но до первой победы американец, пожалуй, на данном этапе не доберется. Пробуем ставку на П1.

