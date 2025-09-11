Иван Дычко — Джермейн Франклин, 14 сентября: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В андеркарде громкого боя между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом на ринге встретятся казахстанец Иван Дычко и американец Джермейн Франклин. Сумеет ли двукратный призер Олимпийских игр сохранить идеальный рекорд?
Дычко
Франклин
Казахстан
Страна
США
35
Возраст
31
15
Бои
25
15 (14)
Победы (нокауты)
23 (15)
0
Поражения (нокауты)
2 (0)
48
Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec
Неактивен
206
Рост (см)
188
206
Размах рук (см)
196
Левша
Стойка
Правша
Уроженец Рудного. На любительском уровне взял бронзу Олимпиад в Лондоне-2012 и Рио-2016, становился победителем чемпионатов Азии и Азиатских игр, многократным призером чемпионатов мира. На профессиональном ринге выступает с 2017 года. На данный момент идет на серии из трех досрочных побед. В последнем поединке в июле нокаутировал Самуэля Кросседа в первом раунде.
С 2015 года выступает в профессионалах, где выиграл 21 бой подряд. Затем потерпел два поражения кряду — от Диллиана Уайта и Энтони Джошуа. После этого вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в мае 2024 года досрочно одолел Девина Варгаса после шести раундов.
Дычко — боксер с огромным потенциалом, который был очевиден ещё во время его любительской карьеры. Путь казахстанца на профессиональном ринге в какой-то момент застопорился, но в последние пару лет он вновь громко заявил себе. В итоге двукратный олимпийский призер получил самого статусного соперника в карьере и шанс значительно укрепить свои позиции в тяжелом дивизионе.
Франклин — опытный и качественный боксер. Успел побиться даже с топовыми нокаутерами Уайтом и Джошуа и с обоими продержался всю дистанцию. Так что надо быть готовыми к тому, что Дычко во второй раз за карьеру не сможет финишировать оппонента. При этом мощь и хорошая техника (особенно для таких габаритов) действительно делают фаворитом именно казахстанца. Вдобавок на его стороне соревновательный тонус, так как простой Франклина длится уже больше года.
Резюмируя, воспользуемся довольно высокими коэффициентами на победу Дычко. Нельзя исключать того, что он все-таки сможет нанести американцу первое досрочное поражение. Но и на длинной дистанции казахстанец потенциально выглядит интереснее.
Турнир на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в субботу, 13 сентября, в 22:30 по московскому времени. Бой Дычко — Франклин стоит ожидать не ранее 01:00 мск (14 сентября).
Вещателем турнира будет платформа Netflix.
Полный кард