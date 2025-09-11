Иван Дычко — Джермейн Франклин, 14 сентября: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Дычко — боксер с огромным потенциалом, который был очевиден ещё во время его любительской карьеры. Путь казахстанца на профессиональном ринге в какой-то момент застопорился, но в последние пару лет он вновь громко заявил себе. В итоге двукратный олимпийский призер получил самого статусного соперника в карьере и шанс значительно укрепить свои позиции в тяжелом дивизионе.

Франклин — опытный и качественный боксер. Успел побиться даже с топовыми нокаутерами Уайтом и Джошуа и с обоими продержался всю дистанцию. Так что надо быть готовыми к тому, что Дычко во второй раз за карьеру не сможет финишировать оппонента. При этом мощь и хорошая техника (особенно для таких габаритов) действительно делают фаворитом именно казахстанца. Вдобавок на его стороне соревновательный тонус, так как простой Франклина длится уже больше года.

Резюмируя, воспользуемся довольно высокими коэффициентами на победу Дычко. Нельзя исключать того, что он все-таки сможет нанести американцу первое досрочное поражение. Но и на длинной дистанции казахстанец потенциально выглядит интереснее.