Динамо Москва - Крылья Советов, 25 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В короткое летнее межсезонье большинство динамовцев узнавали, а некоторые – вспоминали требования Сандро Шварца. Каким получится второй заход немецкого специалиста в российский футбол – один из самых интригующих вопросов 35-го чемпионата страны. Результаты контрольных матчей внушают поклонникам бело-голубых сдержанный оптимизм. Только в первом из них динамовцы уступили (0:2 «Торпедо») – зато следующие пять выиграли. Понятно, что разгрому собственного дубля (10:0) придавать серьезное значение не стоит, но победы над «Акроном» и, особенно, ЦСКА показали, что к сезону команда подходит в неплохой форме.

Надежды москвичей на успешный старт подкрепляют летние неудачи ближайшего соперника. «Крылья» в процессе подготовки к сезону не выиграли ни разу, потерпев четыре поражения в пяти матчах. Причем в каждой из проигранных встреч волжане пропускали по два-три мяча.

При таких вводных перспективной выглядит комбинация из победы динамовцев и общем количестве голов более 2.5. «МАРАФОН» установил коэффициент 2.12 на этот исход.