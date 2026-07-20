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ГлавнаяПрогнозыДинамо Москва - Крылья Советов, 25 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Динамо Москва - Крылья Советов, 25 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
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Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

Субботний игровой день в РПЛ начнется матчем в Петровском парке столицы. В гости к «Динамо» едут «Крылья Советов». Разберем игру с точки зрения перспективных вариантов для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва) 

25.07.2026, Сб

14:00 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 1.444

Х - 4.75

П2 - 7.30

Турнир: чемпионат России по футболу, 1-й тур

Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина»  (Москва, Россия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» (Москва)643035230-122
«Крылья Советов»353064122-230

Последние пять матчей «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.07.2025«Динамо» Москва

5:2

ЦСКА

Товарищеский матч

18.07.2026«Акрон»

0:1

«Динамо» Москва

Товарищеский матч

10.07.2026«Динамо» (Москва)

10:0

«Динамо-2»

Товарищеский матч

07.07.2026«Динамо» (Москва)

2:1

«Оренбург»

Товарищеский матч

04.07.2026«Динамо» Москва

2:1

«Нижний Новгород»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.07.2025«Акрон»

2:1

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

11.07.2026«Рубин»

2:0

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

04.07.2026«Спартак»

3:2

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

01.07.2026«Крылья Советов»

2:3

«Сокол»

Товарищеский матч

28.06.2026«Крылья Советов»

1:1

«Нефтехимик»

Товарищеский матч

Прогноз на матч

В короткое летнее межсезонье большинство динамовцев узнавали, а некоторые – вспоминали требования Сандро Шварца. Каким получится второй заход немецкого специалиста в российский футбол – один из самых интригующих вопросов 35-го чемпионата страны. Результаты контрольных матчей внушают поклонникам бело-голубых сдержанный оптимизм. Только в первом из них динамовцы уступили (0:2 «Торпедо») – зато следующие пять выиграли. Понятно, что разгрому собственного дубля (10:0) придавать серьезное значение не стоит, но победы над «Акроном» и, особенно, ЦСКА показали, что к сезону команда подходит в неплохой форме. 

Надежды москвичей на успешный старт подкрепляют летние неудачи ближайшего соперника. «Крылья» в процессе подготовки к сезону не выиграли ни разу, потерпев четыре поражения в пяти матчах. Причем в каждой из проигранных встреч волжане пропускали по два-три мяча. 

При таких вводных перспективной выглядит комбинация из победы динамовцев и общем количестве голов более 2.5. «МАРАФОН» установил коэффициент 2.12 на этот исход. 

Бонусы на матч

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Трансляции

Посмотреть игру бесплатно онлайн можно на ресурсах Winline.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-

Составы команд

Потери

«Динамо» (Москва): нет

«Крылья Советов»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Крылья Советов»:

Позиция«Динамо»«Крылья Советов»Позиция
Вратарь99. Лунев 30. ПесьяковВратарь
Защитник7. Скопинцев 23. ЧерновЗащитник
Защитник55. Осипенко 47. БожинЗащитник
Защитник57. Рикардо 2. ПеченинЗащитник
Защитник56. Зайдензаль 22. КостанцаЗащитник
Защитник74. Фомин 6. БабкинПолузащитник
Полузащитник10. Бителло 8. ВитюговПолузащитник 
Полузащитник21. Миранчук 14. БаньяцПолузащитник
Полузащитник91. Гладышев 11. РхмановичПолузащитник
Полузащитник11. Артур 19. ОлейниковПолузащитник
Нападающий70. Тюкавин 73. ШитовНападающий
Главный тренерСандро Шварц Сергей БулатовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«МАРАФОН» установил коэффициент 1.444 на победу хозяев поля и 7.30 – на гостей. Ничья котируется за 4.75.

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