Динамо Москва - Крылья Советов, 25 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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Субботний игровой день в РПЛ начнется матчем в Петровском парке столицы. В гости к «Динамо» едут «Крылья Советов». Разберем игру с точки зрения перспективных вариантов для пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Динамо» (Москва)
25.07.2026, Сб
14:00 МСК
«Крылья Советов» (Самара)
|П1 - 1.444
Турнир: чемпионат России по футболу, 1-й тур
Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва, Россия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Москва)
|64
|30
|35
|230-122
|«Крылья Советов»
|35
|30
|64
|122-230
Последние пять матчей «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.07.2025
|«Динамо» Москва
5:2
ЦСКА
Товарищеский матч
|18.07.2026
|«Акрон»
0:1
«Динамо» Москва
Товарищеский матч
|10.07.2026
|«Динамо» (Москва)
10:0
«Динамо-2»
Товарищеский матч
|07.07.2026
|«Динамо» (Москва)
2:1
«Оренбург»
Товарищеский матч
|04.07.2026
|«Динамо» Москва
2:1
«Нижний Новгород»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.07.2025
|«Акрон»
2:1
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|11.07.2026
|«Рубин»
2:0
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|04.07.2026
|«Спартак»
3:2
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|01.07.2026
|«Крылья Советов»
2:3
«Сокол»
Товарищеский матч
|28.06.2026
|«Крылья Советов»
1:1
«Нефтехимик»
Товарищеский матч
В короткое летнее межсезонье большинство динамовцев узнавали, а некоторые – вспоминали требования Сандро Шварца. Каким получится второй заход немецкого специалиста в российский футбол – один из самых интригующих вопросов 35-го чемпионата страны. Результаты контрольных матчей внушают поклонникам бело-голубых сдержанный оптимизм. Только в первом из них динамовцы уступили (0:2 «Торпедо») – зато следующие пять выиграли. Понятно, что разгрому собственного дубля (10:0) придавать серьезное значение не стоит, но победы над «Акроном» и, особенно, ЦСКА показали, что к сезону команда подходит в неплохой форме.
Надежды москвичей на успешный старт подкрепляют летние неудачи ближайшего соперника. «Крылья» в процессе подготовки к сезону не выиграли ни разу, потерпев четыре поражения в пяти матчах. Причем в каждой из проигранных встреч волжане пропускали по два-три мяча.
При таких вводных перспективной выглядит комбинация из победы динамовцев и общем количестве голов более 2.5. «МАРАФОН» установил коэффициент 2.12 на этот исход.
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Потери
«Динамо» (Москва): нет
«Крылья Советов»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Крылья Советов»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Крылья Советов»
|Позиция
|Вратарь
|99. Лунев
|30. Песьяков
|Вратарь
|Защитник
|7. Скопинцев
|23. Чернов
|Защитник
|Защитник
|55. Осипенко
|47. Божин
|Защитник
|Защитник
|57. Рикардо
|2. Печенин
|Защитник
|Защитник
|56. Зайдензаль
|22. Костанца
|Защитник
|Защитник
|74. Фомин
|6. Бабкин
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Бителло
|8. Витюгов
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Миранчук
|14. Баньяц
|Полузащитник
|Полузащитник
|91. Гладышев
|11. Рхманович
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Артур
|19. Олейников
|Полузащитник
|Нападающий
|70. Тюкавин
|73. Шитов
|Нападающий
|Главный тренер
|Сандро Шварц
|Сергей Булатов
|Главный тренер
«МАРАФОН» установил коэффициент 1.444 на победу хозяев поля и 7.30 – на гостей. Ничья котируется за 4.75.
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